马云对话马斯克：人工智能对人类是机遇还是威胁？

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阿里巴巴的马云和特斯拉（Tesla）的伊隆·马斯克（Elon Musk）在上海进行了对话，二人对于人工智能（AI）技术的风险和潜在益处有截然不同的看法。

在上海举行的世界人工智能大会上，马云表示，他对于人工智能“较为乐观”，并且认为像他们这样有“生活智慧”的人不应该害怕。

而特斯拉创始人马斯克却说：“兄弟，我不确定，但是这听起来像那种著名的最后遗言。”

马斯拉还表示，技术演变的速度要高于我们理解它的能力。

不过，作为当今世界其中两个最有影响力的科技产业领袖，两人在一个问题上倒是有共识：世界面监的其中一个最大问题是人口的萎缩。

生活在美国的马斯克最初是凭数字支付平台PayPal赚得第一桶金，之后开始经营电动汽车公司特斯拉、航天火箭公司SpaceX和隧道运输企业“钻洞公司”（The Boring Company）以及其他初创项目。他还帮助创办了OpenAI，一家位于旧金山的人工智能研究公司，不过他后来已经与这家公司脱离了关系。

而马云参与创办的阿里巴巴则是与亚马逊（Amazon）竞争世界最大网上零售商地位的电子商务公司，也是世界上最大的云端计算服务提供商之一。阿里巴巴集团也是世界上人工智能花费最大的公司之一，通过自己拥有的公司或者通过大量第三方企业投资人工智能技术。

马云和马斯克进行的45分钟对话，成为世界人工智能大会的开场。这次会议契合了中国想要在2030年之前取代美国领导世界人工智能革新的目标。

AI会夺走人类的工作机会吗？

马云认为，有学习功能的机器如何能够成为一种正面的力量。他说，这是一件值得“欢迎”的事情，能够给人们带来新的想法。

“当我们人类更加了解自己的时候，我们就能够让世界变得更好，”他说。

除此之外，马云预言，人工智能将会创造更多新的工种，从而节省我们的时间，将人类可以更集中于创造性的工作。

“我认为人应该每周工作3天，每天4小时，”他说。

“在人工智能时代，人们可能活120年。”

“到那时候，我们会有很多没有人愿意做的事情。我们需要人工智能的机器人来照顾老人。

“这是我对工作的看法，不用担心，我们会有就业机会。”

图片版权 Getty Images Image caption 据《福布斯》杂志排名，马云目前是中国的第二富豪。

相反，马斯克则认为，大规模失业将会是一个实实在在的问题。

“人工智能会令职位变得有点无意义，”马斯克说。

“很可能最后剩下的工种就是给AI写程序，然后最终，AI还是自己编写自己的软件。”

人类文明受到威胁？

马斯克还表示，人类文明可能因此而终结，并且最终将成为更高级生命体的垫脚石。

“从某种程度上，你能够想象人类变成数码超智能的某种生物性启动装载器，”他进一步解释说。

“启动装载器就是……好像一个最低级的编码，用来帮一台电脑启动。”

“你没办法让硅集成电路进化，这是需要一些生物属性的。”

马斯克表示，为了避免这样一种命运，我们需要找到一种方法将我们的大脑连接到电脑上，让我们能够“跟着AI走”——他正在试图通过一家他最新建立的初创公司做到这一点。

否则，他警告说，AI将会对试图与人类沟通感到厌倦，因为相比之下我们的思考会比电脑慢得多。

“人类的讲话对于电脑来说将会像是缓慢的低频信号，有点像鲸鱼的声音，”马斯克解释说。

“我们的带宽有多大？大概可能每秒几百个字节，或者宽松一点说，每秒几千个字节。”

“而电脑能够轻易地在兆兆位级别上进行沟通，所以电脑只会觉得不耐烦，跟人类说话就像与一棵树说话一样。”

“几乎不会从中得到任何信息。”

相反，马云则认为，虽然AI现在可能在象棋和“精灵宝可梦”（Pokemon Go）等游戏当中击败人类，但是他坚持认为，电脑最终只会是我们发展的多种智能工具之一。

“不要担心机器，”他说，“我们必须明白的一点是：人永远不可能制造另一个人。”

“电脑就是电脑，电脑只是一个玩具。”

“人类不能创造一只蚊子，所以我们应该有信心。电脑只有芯片，人类有心脏。智慧是来自于人的心。”

虽然马云承认，我们需要寻找方法来变得“更加有创造力和建设性”，但是他断定，“我的观点是电脑可能很聪明，但是人类还是会聪明得多。”

马斯云对此回应说：“好吧，肯定不是。”

“到某个程度，（人工智能）能够以所有可能的方式完全模拟一个人类，或者同时模拟很多人。”

“事实上，有一种有力的观点认为，我们现在就在这样的模拟当中。”

图片版权 Getty Images Image caption 两位业界领袖在大会上的对话围绕着特定主题，但都是脱稿讨论。

人口问题

到最后，马斯克和马云在一件事情上的观点是一致的——对人口过剩的担忧是一种误解。

马斯克说：“假设……AI能带来一个美好的未来的话，我认为20年后的世界面临的最大问题将会是人口锐减。”

“我想强调这一点，20年后的最大问题将会是人口锐减，不是人口爆炸。”

马云表示，他对此完全同意。

“14亿中国人听起来很多，但是我认为未来20年里，我们会看到这个问题（人口萎缩）给中国带来大麻烦，”他说。

“人口数量下降的速度将会加快，然后你就会出现崩塌式锐减。”

不过，马云表示，利用人工智能可以帮助人类活得更长，更健康，有可能帮助解决这个问题。