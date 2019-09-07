美国电子烟肺病潮再添亡魂 成因仍众说纷纭

图片版权 Getty Images Image caption 专家就电子烟对健康的影响仍然没有结论。

美国俄勒冈州公共卫生部门称，当地又有一人因严重肺病死亡，官员怀疑肺病与死者生前吸食电子烟的习惯有关，与早前另一死亡个案十分相似。

6月底以来， 美国约有200人患上一种神秘的肺病，专家无法确定病因，但怀疑与他们吸食电子烟的习惯有关。当地疾病控制与预防中心（Centers for Disease Control Prevention）指出，他们当中许多人吸食的电子烟都含有THC，一种在大麻中常见的物质。

俄勒冈州卫生官员指，病者大多原本十分健康，但身体状况突然急转直下。《华盛顿邮报》报道，病者购买含有大麻的电子烟，他们患病与电子烟中醋酸盐维生素E成份有关。

美国有推广电子烟的组织认为这些病者都是因为抽了含有大麻成份THC的电子烟，但卫生官员认为类似的个案很可能早已经发生，只是当时都没有把发病的原因归咎电子烟。

这些人患了什么病？

专家目前仍然不知道患病的成因，但病人中有一共性：他们都有吸食电子烟的习惯。

病人的病征包括咳嗽、气喘、疲倦，部份人曾经呕吐或腹泻。目前没有证据显示，这种疾病透过一种病毒或细菌传播。美国卫生部门官员已经着手测试他们取得的电子烟烟油样本，看看当中有没有有害物质。

抽电子烟安全吗？

世界各地政府对电子烟的规定不一。新加坡去年已经全面禁止吸食电子烟，而香港和台湾等地仍然在商讨相关法案。

英格兰公共卫生署（Public Health England）去年二月曾发表报告指，有证据显示电子烟对健康的损害比一般香烟少。它更建议吸烟人士应利用电子烟，协助他们戒烟。但之后有学者认为这种说法有误。

图片版权 Getty Images Image caption 生产商经常在电子烟加入不同的味道，被指会吸引年青人开始吸食电子烟。

在美国，除了一般电子烟，公众也可以在黑市买到一些含THC（一种在大麻中常见的物质）的电子烟。

美国电子烟协会（American Vaping Association）认为，近期这些严重肺病案例都是由这些含有THC的电子烟引起，但疾病控制与预防中心医生布赖恩.金（Brian King）指出，外界就不应该认为电子烟完全无害。

“目前已经确认电子烟内有多种有害物质，包括铅、非常微小的悬浮粒子和一些可致癌的物质。”他指出，电子烟还含有丁二酮（diacetyl），一种令电子烟抽起来有“牛油味”的物质，但这种物质可引致“严重呼吸疾病”。

赖恩.金还指出，由电子烟引发的严重肺病可能已经发生许久，只是之前没有发现。