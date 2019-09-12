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加拿大北方，离北极圈300公里处的冰天雪地里，有一个居住着7500人的市镇，叫伊卡卢伊特（Iqaluit），原住民伊努特人自治领地努那福特（Nunavut）的首府。那里有互联网，人们上网发电邮、社交、购物、理财，没什么两样。差别在于上网速度，还有网络（欠）稳定性。

和伊卡卢伊特一样，北极有人类定居的其他不少地区还处于宽带上网问世前的时代。

而北纬60度线以南的世界，很多人已经难以想象移动上网出现之前的世界是什么样，在YouTube、亚马逊网上商城、跟祖父母视频通话成为日常生活标配项之前的“史前”状态是什么样。人们关心的是网速、网络安全，展望的是5G新纪元。

北极地区现有总人口约2百万，覆盖8个国家和地区，包括北冰洋及格林兰（丹麦） 、加拿大、美国、挪威、瑞典、芬兰、冰岛和俄罗斯。

近数十年来那里气温升高，冰层融化，自然资源开采日趋规模化，北极航道逐渐进入商业运营操作阶段，那片冰天雪地的地缘政治意义突显，成为当今国际政治热点之一。

互联网遂成群雄逐鹿北极的主战场之一，最新竞赛在低轨通信卫星空间展开。

图片版权 AFP Image caption 加拿大最新行政区努那福特（Nunavut）首府伊卡卢伊特（又译伊瓜努，Iqaluit）

上网价格比较 伊卡卢伊特 多伦多 15mbps 下载速度 50mbps 100GB 数据流量 无限 130加元 收费 50加元

举头望星空

互联网承载的是虚拟世界，传输的是数码信号，但却是实实在在的实体网络，庞大、复杂、精密，由光缆、信号塔、仓库和大型机器设备组成，建设和维护都不便宜。

论规模经济，北极地区人烟稀少、天寒地冻，花很多钱建宽带网而付费用户群增长极缓，利润之寡不难想见。

北极高速上网的一条大路在天上 - 通讯卫星。这些卫星在距离地球2000公里的轨道绕地球运行，提供的上网速度比老一代通讯卫星快得多。

地球上方不远处的低轨空间已经相当热闹。美国的太空探索技术公司（SpaceX）、亚马逊（ Amazon）、总部设在英国的新创公司OneWeb、加拿大的Telesat等都已开始i或准备发射近地轨道运行的通信卫星。

加拿大政府今年7月宣布向Telesat公司投资8500万美元用于低轨卫星项目。

Image caption 这些地方的通讯依赖卫星

低轨卫星在靠近地球的轨道运行，信号覆盖时间相对较短。通过数量庞大的卫星群和地面站组成的网络，可以为整个地球提供近似光纤水平的低时延高速上网服务。

新晋通信卫星公司 OneWeb 9月5日宣布，将于2020年开始提供可以覆盖北极地区的高速互联网服务，届时北纬60度以上目前没有宽带连网的北极48%地区的居民、船只和飞机都能享受到类似光缆上网的服务。

OneWeb 计划首批发射650枚低轨卫星，迄今为止只发射了6枚。它在挪威和美国阿拉斯加设了地面站，预计2020年1月全面启用。

OneWeb自称其他竞争对手在卫星网络部署方面”早得多“，在北极可以捷足先登，2021年上半年开始向北极圈提供24小时地毯式覆盖高速上网服务。

SpaceX和亚马逊等也在努力搭建自己的卫星互联网，规模都超过OneWeb。

今年4月，亚马逊宣布了建立一个由3200多枚卫星组成的卫星网络的计划，SpaceX也宣布计划建2个卫星网络，卫星总数将近1.2万枚。

SpaceX已经发射了首批60枚卫星，不过其中3枚在进入轨道后失效。

中国第一枚低轨宽带通信卫星2018年12月发射，成功进入预定轨道。这是中国航天科工集团虹云工程的第一颗卫星。

据中国媒体报道，虹云工程旨在构建覆盖全球的低轨宽带通信卫星系统，在天基互联网接入能力基础上实现通、导、遥信息一体化，计划2020年底前再发射4枚业务试验卫星，2022-2023年"完成天地融合系统建设，具备全面运营条件"。

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图片版权 Getty Images Image caption 世界各地在准备迎接5G时代到来之际，一些国家在争论采用华为技术和设施的安全问题。

华为入局

加拿大在世界资讯科技领域名列前茅，还有几位世界顶级的人工智能（AI）专家。但细看之下便发现，数码科技和数码经济赖以生存的基础设施分布不均，乡村和偏远地区网络设施落后，原因主要是私营公司对这类投资不热心。

加拿大联邦政府数据显示，全国有540万人，即人口的15%，现在仍跟高速上网无缘，他们绝大部分住在偏僻的乡村和北方。

今年大选，把全国所有家庭都带上信息高速公路，享受高速上网服务被列入执政党的竞选纲领，目标的截止时间是2031年，专向拨款则已经写进去年公布的财政预算计划。

原有和追加拨款总共60亿加元（45亿美元，37亿英镑），恰似数码天空中出现一个巨大的靶标，立刻吸引了若干公司的目光。政府的钱准备投在卫星通讯、光导纤维等基础设施领域。

这些项目都是大订单，争夺难免激烈。更重要的是，项目合同最终落入哪家手中，在很大程度上将决定加拿大互联网市场今年后相当长时间内的走向和态势。

今年7月，华为加拿大宣布与当地无线通讯公司ICE和Iristel结成商业伙伴，在加拿大北方把通讯卫星覆盖面扩大到70个社区。

这个合作项目得到了加拿大网络通讯安全当局 CSE 的批准。

图片版权 Reuters Image caption 美国还在努力从加拿大引渡孟晚舟

BBC记者罗宾·莱文森-金（Robin Levinson-King）从多伦多报道说，华为参与加拿大北极地区的高速上网服务市场竞争，引起“特洛伊木马”式安全隐患担忧。

华为目前还夹在中美交恶、中加关系紧张的纠结中。华为创始人任正非的女儿、华为高管孟晚舟还被拘押在加拿大，美国要求引渡她去美国受审，控罪包括财务诈骗和违反对伊朗的制裁等。

孟晚舟在加拿大被捕后，中国以间谍罪逮捕了两名加拿大人。

在这个背景下，有人担心北极高速上网项目是否会成为两国政府博弈的一枚棋子。

不列颠哥伦比亚大学政治学专家迈克尔·拜耶斯（Michael Byers）对BBC表示，华为有可能垄断加拿大北极地区上网服务，万一加中关系紧张升级，这就是个薄弱环节，“华为有可能奉命断网，切断加拿大北极社区跟互联网的纽带”。

华为是世界最大的通讯设施供应商之一，也是美国乡村地区4G无线通讯的主要技术服务供应商之一。世界各地在准备迎接5G时代到来之际，也在辩论采用华为技术和设施的安全问题。

美国外交关系委员会（CFR）网络政策项目负责人亚当·西戈尔（Adam Segal）表示，华为不仅有商业利益的考量，也有政治动因。

他说，中国认为网络空间和数码环境至关重要，要确保将来能够按照自己的需要来塑造它们。

美国和澳大利亚禁止华为向本国电信公司提供技术设备，印度和英国在酝酿类似的行动。

5G网络作为”物联网“，将成为未来智能城市的基础；西方担心中国政府会命令华为利用技术垄断地位来秘密监视其他国家的民众。

在北极圈附近的努那福特在等着高速上网，当地的官员也在纠结渥太华是否会因为商业考虑而不顾北极居民的网络安全保障。

拜耶斯认为华为加拿大在北极地区将使用的技术比低轨卫星落后，努那福特应该抬头在天空寻找高速上网之路。