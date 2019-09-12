科学家首次发现“超级地球” 大气中有水或能支持生命

图片版权 ESA/UCL Image caption 科学家估计K2-18大气层中可能有高达50％的水。

天文学家首次在太阳系以外星系的一颗行星大气中发现了水，这一重大发现意味着它有可能具备支持生命的迹象。

科学家把这颗行星叫做K2-18b，并希望10年后的新一代太空望远镜能够鉴定该行星大气层中是否包含由生物体而产生的气体。

该发现发表在《自然-天文学》杂志上。

K2-18b距离地球大约有111光年之遥，就人类目前的技术还无法向其发射探测器。

伦敦大学学院的沃尔德曼博士（Dr Ingo Waldmann）表示，唯一的选择是等待下一代太空望远镜的问世，届时将会寻找其大气中由生物体所产生的气体，以判断是否有生命存在。

他还表示，科学界一个最大的疑问就是我们是否是宇宙中独一无二的高级生命？希望这一答案能在未来10年可以揭晓。

领导这一科研小组的主要科学家，英国伦敦大学学院的提内蒂教授（Prof Giovanna Tinetti）以及团队成员之一齐亚拉斯博士（Dr Angelos Tsiaras）形容，这一发现令人兴奋。

“这是我们第一次在恒星周围宜居带的行星上探测到水，其温度可能适合生命存在，”提内蒂教授说。

这种所谓“宜居带”通常处于恒星周围，其温度环境比较温和，可以允许水以液体方式在行星表面存在。

太阳系外行星

图片版权 ESA/STFC RAL SPACE/UCL/EUROPLANET-SCIENCE OFFICE Image caption 欧洲航天局将在2028年推出Ariel Mission，将有助于证实生命在外行星的存在。

通常我们把太阳系以外的行星称为太阳系外行星或简称系外行星。

首颗系外行星是在1992年被发现的。此后，一共发现了4000多颗系外行星。

其中，K2-18是在2015年被发现的。

这些系外行星许多是像木星或海王星那样的大型行星。这些行星以近距离围绕其恒星旋转。

研究人员利用哈勃太空望远镜观察了在2016 和2017年发现的行星。他们通过研究行星围绕其恒星旋转时星光的变化来确定其大气层中的一些化学元素，发现只有K2-18显示了有水分子的特征。

水是地球上生命的重要组成部分。根据计算机数据模型显示，K2-18大气层中可能有高达50％的水。

K2-18体积大约是地球的两倍，温度可能在零度和40度之间。

天文学家争议

然而，其他一些天文学家对K2-18是否适宜居住提出争议。其中一种分析认为，凡是重量大于地球1.5倍的行星都不太可能有岩石表面，因此不可能有液体形式的水存在，所以无法支持生命。

同时，他们还担心K2-18的体积、引力以及大气中的氢和氦，加上受到其恒星的辐射可能会使生物难以生存。

另外的一个问题是，天文学家们对具备什么样的条件才适合居住本身也意见不一。因为，我们只有地球作为参照物。然而，生命形式在其他不同的世界中也可能存在。

提内蒂教授表示，我们的地球不但有水，还有氧气以及臭氧。然而，我们在断定其他星球上是否也能支持生命时则需要十分谨慎。

她表示，我们需要了解银河系更多的行星，来比较一下可居住的星球与不适宜居住的星球最大的区别是什么？

迟早的的事

爱丁堡大学天文学院的比利尔博士（Dr Beth Biller）认为，总有一天我们会发现其他星球存在生命的证据。

其实，之前也曾在其他行星上发现过水，但这些行星不是过大就是过热，无法让生命生存。而要想探询到温度低、体积较小的行星则非常困难。

比利尔博士表示，其它生命现象未必就是像人一样的生命形式，它可能是微生物或是简单的生命形式。即使这样，能在外星球上发现生命现象仍然是意义重大。

美国太空总署Nasa2021年即将推出的詹姆斯·韦伯太空望远镜（JWST），以及七年后欧洲航天局将发射的Ariel mission太空行动，届时将可以让天文学家们能够更详细地研究迄今为止探测到的各种世界的大气层。