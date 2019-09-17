谎言无法杜绝？动物和人类都如此

图片版权 Getty Images Image caption 你相信自己的亲眼所见吗？

你是一个诚实的人吗？

事实证明撒谎 ，至少是那些无关紧要的谎，可能是将我们所有人联系在一起的社交粘合剂。虽然我们不善于识别谎言，但可能只有一个简单的技巧可以帮助你发现说谎者......动物学家、作家露西·库克（Lucy Cooke）探索为什么在整个动物界以及在人类中普遍存在这种不良行为。

说谎以求和平

图片版权 Getty Images Image caption 随时随地表达真情实感并不一定对你有利。

通常我们所说的“撒谎”是指某人用言语或行为来欺骗我们。但实际上，因为我们并未准确说出我们的真实想法，真正的对话才成为可能。如果在每次聊天中，与你交谈的人都会说出他们对你和你的人生决定的看法？这将是无法忍受的。

即使我们强烈不喜欢某人花大价钱剪的新发型，我们大多数人都不想揭穿这一点。

我们意识到，百分百讲真话可能弊大于利，而这种默契是许多人类社会互动的核心。

所以欺骗是把我们聚集在一起的粘合剂，它是合作的润滑剂，也让世界保持和谐。

三分之一的人每天撒谎

图片版权 Getty Images Image caption 我从没撒过慌。

心理学家怀斯曼（Richard Wiseman）说：“大约三分之一的人每天都会说谎。”

然而最近的一项调查显示，有百分之五的人声称他们从来没有撒谎。

看起来我们很多人甚至不能在匿名调查中说实话.....

犯人比法官更能识别谎言

图片版权 Getty Images Image caption 我们很擅长撒谎，但不善于识别谎言。

“我们擅长撒谎，但我们却不善于测谎。”怀斯曼继续说道。

我们认为自己善于发现欺骗行为，但当你让两个人进入实验室并向他们展示一个人说谎和讲真话的视频，再问参与者哪个是真话哪个是假话，结果是只有大约一半的人能猜对。

警察，律师甚至法官猜对的几率也是如此。

只有一小波人能胜出，那就是犯人。

用耳听，别用眼看

图片版权 Getty Images Image caption 忘掉视觉线索，仔细聆听吧。

我们不善于识别谎言因为我们是视觉生物。我们的大脑大多用于视觉处理，因此我们倾向于在试图辨别某人是否说谎时依赖这些视觉线索。

他们在座位上走来走去吗？他们打手势吗？他们的面部表情是什么样的？然而，这些事情是大多是可控的：高级的骗子知道对方想要尝试发现谎言的内容。

除此之外的信号就是我们说话的内容和方式。

这对骗子来说要难得多。 所以如果你集中注意力，并且知道要寻找什么样的图案，你就会成为一个更好的谎言识别者。

一般来说，撒谎的人说话较少 ; 他们需要更长时间回答问题。他们倾向于在谎言中，不表达自己的情感。所以“我”、“我的”这些词经常会消失。

在额头上画个Q试试

图片版权 Getty Images Image caption 你需要的只是你的食指和额头。

我们中的一些人是比其他人更好的骗子，怀斯曼做了一个区分这两种人的测试。它被称为“Q”测试，大约需要五秒钟才能完成。

用食指在额头上画一个大写字母Q。问题是，你把Q的尾巴放在右眼还是左眼上？换句话说，你是否正在绘制Q以便别人可以看到，或者方便你自己看？

理论上说，如果你把尾巴放在左眼上，方便你对面的人看，那么你总是在考虑其他人如何看待你，因此你应该能成为一个好骗子。

但如果你把它放在右眼上， 你从自己的角度看世界 ，所以你往往更诚实一点。

自然界的骗子

图片版权 Getty Images Image caption 不要相信鸡。

欺骗无处不在。在自然界中，动物不断地用伪装行为欺骗宿敌以传承基因。

比如雄性鱿鱼会假装雌性混在雌性当中，以求浑水摸鱼的交配机会。而且永远不要相信鸡...... 公鸡会发出分享食物的虚假声音来吸引母鸡注意，然后发生性行为。而非共享晚餐。

海鸟在他们一生的大部分时间里经常会成对出现，我们曾经认为这意味着他们一贯保持忠诚。

但科学家们了解到，即使是像海鸠那样终身保持同一配偶的鸟类，为了可以得到更多更优质后代，也会偷偷摸摸进行“婚外”交配。

人类什么年龄开始撒谎？

图片版权 Getty Images Image caption 作弊还是解决问题？

怀斯曼说，一些有趣的研究可以确定孩子在什么年龄开始撒谎。

“你把孩子带进一个房间，你告诉他们，‘我们在你身后放置你最喜欢的玩具，但请不要看’ - 然后你走出房间，再次提醒他们不要看玩具”，他说。

当你通过闭路电视观察他们时，你会发现几分钟后他们会偷看玩具。

当你回房间时，你问：“你看过玩具了吗？”

“当你和三岁的孩子一起做这个测试时，那时他们刚刚开始掌握语言的时代。你会发现，已经有50％的人会说谎，”怀斯曼说。

“但他们五岁的时候，没人会说实话！”

战术性欺骗

图片版权 Getty Images Image caption 当不诚实是最好的对策。

说谎是能够驾驭大型复杂社交世界的重要组成部分。

对于像黑猩猩这样的灵长类动物来说，群居拥有巨大的优势：你可以分担寻找食物的责任，并且有更多双眼睛来发现掠食者。

但如果你当时正在与其他人竞争食物，那么它可能导致你或其他人在战斗中受伤，这对团队而言代价极高。所以偷偷摸摸对你和其他人来说实际上更好。

战术欺骗在社会物种的演变中有着悠久的历史。

一个以和谐方式相处的先进社会是一个让彼此相互理解的社会。研究表明，动物越复杂，竞争就越常见。

所以撒谎可能并不总是那么糟糕。毕竟没有谎言的存在，我们可能就不会发展到今天：它对我们的生存至关重要。

但骗子也会这么说，不是吗？