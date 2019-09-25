心理学家：肥胖并非因缺乏意志力导致

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顶级心理学家的一份报告称，肥胖不是人们的自愿选择，令肥胖的人感到羞耻只会让他们感觉更糟。

报告呼吁改变称呼语，以减少耻辱感。比如，称“肥胖的人”而不是“胖子”。报告还称，健康学专业人士应该接受培训，用支持的态度谈论减肥一事。

最近，一家癌症慈善机构的广告活动被批评是“肥胖羞辱”。

从2005年到2017年，英国的肥胖水平上升了18%，苏格兰、威尔士和北爱尔兰也有类似增长。这说明，略多于四分之一的英国成年人肥胖，而近三分之二的成年人超重或肥胖。

但这些数字的增长不能用整个英国突然失去动力来解释。根据英国心理学会的报告，情况要复杂得多。该报告得出结论认为，“并非仅仅是因为一个人缺乏意志力而导致肥胖。”

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压力和创伤

报告称：“有高肥胖遗传风险的人最容易超重，这些人的生活也受到工作、学校和社会环境的影响，导致暴饮暴食、缺乏运动。”

“生活在贫困地区的人往往承受巨大压力，包括经历重大生活挑战和遭遇创伤，他们所在的社区通常不能提供很多体育活动，也负担不起足够的健康食品。”

报告称，心理经历也起着重要作用。在接受专业减肥服务的成年人中，多达一半的人在童年时期经历过创伤。

公共健康运动、全科医生、护士和政策制定者让人们对自己的体重感到羞耻，使肥胖的人产生压力，也往往导致人们吃得更多、体重增加得更多。

喜剧演员詹姆斯·柯登（James Corden）最近公开反对羞辱肥胖者。他说：“如果取笑肥胖者能起到减肥作用，那学校里就不会有胖子了。”

英国贝德福德大学（University of Bedfordshire）《健康心理学与行为设计》的报告作者安吉尔·查特（Angel Chater）博士表示，心理学家可以利用专业知识帮助培训健康学专业人士，更好地交流肥胖问题。

“如果治疗肥胖很容易，我们就不会存在了，也不会写这份报告，”她说。

“你可能拥有世界上最好的意志力，但是如果没有合适的食物、环境，开始新的人生是很艰难的。”

从戒烟中学习

报告说，政府应该像对待吸烟一样对待肥胖问题。

英国心理学会首席执行官萨布·巴杰瓦（Sarb Bajwa）说：“几十年来，从政府政策到帮助个人吸烟者，心理学会在各个层面上都采取了行动，现在看到，吸烟人数和由此引发的健康问题都有显著下降。”

“心理学家拥有科学和临床经验，可以帮助卫生服务部门解决肥胖问题。”

“我们可以提供帮助，不仅能为个人设计方法，还可以就公共政策提供建议，这将有助于创造一种环境，让人们从一开始就避免发胖。”

然而，心理学家们并不赞成将肥胖归为一种疾病。他们表示，这会分散人们改变生活习惯的注意力。