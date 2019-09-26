男性不育症治疗与前列腺癌风险之间有何关联

图片版权 Getty Images Image caption 通常，50岁以上男子更容易成为前列腺癌的高危人群。

前列腺癌是男性健康的一大杀手和威胁。根据英国去年数据，男性死于前列腺癌的人数首次超过女性死于乳腺癌的人数。

而且，随着人们寿命延长，越来越多的男性成为前列腺癌的受害者。

近年来，随着城市化发展程度越来越高，中国大城市男性患前列腺癌的人数也出现逐渐上升趋势。

通常，50岁以上男子更容易成为前列腺癌的高危人群。

然而，瑞典最新一项研究发现，同自然方法受孕的父亲相比，那些曾接受过IVF(In vitro fertilisation 人工授精或试管婴儿)治疗的男性，罹患前列腺癌的风险会显著增加。

研究称，这并非意味着男性不育症治疗手段本身是导致前列腺癌的原因。但很可能这些接受不育症治疗（male infertility）男子本身的一些遗传缺陷是引发他们日后高发前列腺癌的原因。

平均来说，每七对夫妇中就有一对夫妇无法自然受孕，其中一半的原因是由于男性不育造成的，即由于男子精子质量问题无法让卵子自然受孕。

瑞典专家在比较分析了120万名婴儿和他们生父的数据之后发现，通过人工授精所生孩子的父亲比自然受孕父亲未来患前列腺癌的风险高出60%。

这一研究结果发表在《英国医学杂志》上。

IVF 和ICSI

其中，研究指出，尤其是那些使用卵胞浆内单精子注射(ICSI, 全称intracytoplasmic sperm injection treatment，也被称为第二代试管婴儿)方法的男子，日后罹患前列性癌的风险较高。

IVF和ICSI是人工授精，即试管婴儿所使用的两种最常用的方法。

其中，尤其是ICSI风险最高。ICSI是利用显微操作技术治疗男性不孕不育病。通常是因为这些男子的精子质量不佳，比如精子少或精液质量差。

为了保证其伴侣受孕，医生会人工筛选单一最佳精子，借助显微操作技术让卵子受孕。

通过ICSI技术受孕的男子，他们在55岁前患前列腺癌的风险明显增加。

警报信号

图片版权 Getty Images Image caption 前列腺癌被称为沉默的杀手。

但英国专家表示，对男性不育症以及其可能引起的未来综合症需要开展进一步研究。

英国谢菲尔德男性不育症专家佩西教授（Prof Allan Pacey）对这一研究结果表示肯定。他表示，男性不育有可能是未来男性健康的一个警报。

因此，他敦促那些年轻时有不育问题的男性提高警觉，特别是到中年以后，如果感觉任何不适及时去看医生，接受检查。

但与此同时，英国前列腺癌慈善机构的西蒙·格里弗森（Simon Grieveson）表示，那些正在考虑接受生育治疗的夫妇不要因为这一研究结果而却步。

格里弗森同时表示，先不要提早下结论。他呼吁对此进行更广泛的研究，以确定男性不育症与前列腺癌高风险之间的联系，并找出其中的隐性成因。

他同时敦促所有男性提高对前列腺癌的警惕，了解其早期症状和预警信号。

主要症状

前列腺癌是一个发展非常缓慢的过程，患有前列腺癌的男性可以多年没有任何症状。

但前列腺癌早期还是有一些症状可以提醒人们注意的。

这些症状包括：

小便频繁，特别是在夜间

小便急迫，恨不得跑着去厕所

小便一开始比较困难

小便尿流无力或是小便时间长

小便不彻底感。

领导这一研究的瑞典隆德大学吉韦尔科曼教授（Prof Yvonne Lundberg Giwercman）表示，希望能对男性不育症与前列腺癌之间的联系进行进一步的研究。

谢菲尔德的佩西教授指出，关键是要搞清楚，并不是因为IVF和ICSI这类辅助生育治疗技术导致的前列腺癌，而是这两者之间可能存在某种共同原因。

最后，提醒所有男同胞加强预防和防范意识，发现问题应及时去就医问诊。