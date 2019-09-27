谷歌21岁：它很了解你 而你或许不知道谷歌这10件事

图片版权 Google Image caption 谷歌公开自己的生日

谷歌今天在首页上提醒世人：9月27日是他的生日。

现在，每一秒钟谷歌在全球范围处理的搜索总量都要高达数万。就这样，他与你、我、他在每天的问答中已经共同度过了整整21年。

你还记得谷歌出现之前世界什么样？在“谷歌”被用作查询、搜索的同义词之前，人们的生活是什么节奏？

1998年9月28日，美国加州两个小伙子在自家车库里捣鼓出一个叫"撮背"（Backrub）的软件，后来成了全球互联网搜索引擎巨头，然后在网络世界劈荒拓疆，引领潮流，什么新鲜事都有份，最近的比如人工智能。

从"撮背"到地球上最具影响力的高科技公司、公司名字谷歌的功过单上创新成绩和重大争议各占一半。

谷歌非常了解你，但关于谷歌，下面10件事你可能不知道。

图片版权 Getty Images Image caption 谷歌原来叫“搓背”（Backrub），不过跟按摩没关系

1. 谷歌的搜索引擎最初名叫“搓背”（Backrub）。创办人拉里·佩奇和谢尔盖·布林当年在斯坦福大学读书时给他们的这个酷发明取了这个名字。

它跟按摩没关系，跟软件的一个功能有关，即系统根据回链接搜索网页并排序的功能。

“搓背”显然跟谷歌一日千里的生长速度不符。后来就改名叫谷歌（Google）。

英语里本来没这个词。之所以起这个名，有很多版本的说法，多数人愿意相信的版本是这样的：有一个数字名称是googol，就是1后面跟100个零。google可能是拼写错误，也可能是故意的。

2. 1999年，佩奇和布林想把谷歌卖了，开价100万美元，没人感兴趣。现在谷歌市值3000亿美元。估计有人还在捶胸顿足，悔不该当初目光短浅。

谷歌的目录20年来扩大了100倍，但更新的速度却快10000倍。

图片版权 Getty Images Image caption 谷歌这个名字在英语里原来并不存在，据猜测是另一个词的错误拼法

3. 谷歌很少公布谷歌搜索数据。最近一次是2016年，它公布的数据显示平均每天地球人用谷歌搜索54亿次。你问它答，一问一答之间，谷歌对我们的了解便增多一分。

4. 谷歌一直在买买买，自2010年起，谷歌平均每周收购一个公司，充实阵容。 安卓手机系统、Youtube、Waze和AdSense之类共70家公司都是谷歌买来的。

当初买安卓系统花了5000万美元。2006年买YouTube 花了16亿美元，现在价值超过1000亿美元。这笔买卖多精明不言而喻。

图片版权 Getty Images Image caption 考考你: 这些常用的熟悉的社交媒体有多少是谷歌的？

5.谷歌营收的95%来自广告收入。也就是说，你我每搜索一个词、一件事、一条视频，每次用谷歌地图，都在为谷歌挣钱。世界上三分之一的广告是谷歌经手推送的 。

6. 谷歌从2002年开始跟踪记录搜索。根据它的记录，16年来英国热搜榜上前三名分别是BBC、老大哥(电视真人秀）、EasyJet（廉价航空公司i）；天气排在第7位，世界杯第9。

图片版权 Getty Images Image caption 谷歌总部随时都不缺零食和美味佳肴。食物崇拜？

7. 谷歌是吃货的天堂。据《福布斯》介绍，公司创办人之一布林很早就立下规矩，每间办公室周围60米之内必须有吃的。

传说公司创办初期，内部最受追捧的零食是“瑞典鱼”，就是那种很有嚼头的糖果，很便宜。

现在，谷歌总部随时为员工提供花式繁多的各类美食和优质咖啡。

图片版权 Getty Images Image caption 谷歌的山羊园丁团队负责啃草

图片版权 Getty Images Image caption 谷歌员工可以带宠物狗上班

8. 山羊和狗狗是谷歌的朋友。谷歌支持环保，参与和发明了多种“绿色”行动，其中一项是雇山羊当园丁。

加州谷歌总部的大片绿草地上经常可以看到山羊园丁在勤奋啃草。谷歌 山羊军团总共有大约200名成员。

另外，谷歌人（谷歌员工），甚至新谷歌人（nooglers，新招进去的人），都可以带自己的宠物狗去上班。

当然，前提条件是狗狗必须受过长时间窝在办公室的训练，不会在室内随地方便。

图片版权 Getty Images Image caption 谷歌涂鸦竞赛，全美国的学生都可以参加，为谷歌主页设计新图标。图为2014年科罗拉多州得奖作品

9. 涂鸦（Doodle）本来是个公告信息。史上第一帧谷歌涂鸦是个树枝状的火人站在Google的第二个o后面。那是个“我们不在办公室”的留言。

1998年8月30日，佩奇和布林要去内华达过火人节，行前觉得应该跟用户打个招呼，万一有人遇到技术问题需要找他们解决，看到这个图像留言就知道公司没人。

从那时开始，每逢特殊日子或重要人物的纪念日什么的，谷歌都会用涂鸦形式来致意。

图片版权 Getty Images Image caption 乐高和谷歌有缘。纽约曼哈顿的谷歌办公楼里，四楼专辟了一个乐高室

10.谷歌很喜欢乐高。对，就是那款风靡全球的塑料积木玩具。

喜欢到什么程度？有一个例子可以说明：公司第一个电脑仓储单元就是全部用乐高积木块拼搭起来的。