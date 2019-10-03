人类胚胎惊现“蜥蜴怪手”揭开进化过程神秘面纱

图片版权 RUI DIOGO, NATALIA SIOMAVA AND YORICK GOTTON Image caption 胎儿在子宫内的手指成像

人类手指非常灵巧，它们精确到任何先进机器甚至都无法代替的地步。

但是，最近科研人员利用医学仪器惊奇发现，人类胚胎在子宫中还只有几周大的时候，手部有像蜥蜴一样的多余肌肉。

然而，随着胎儿发育，这些肌肉也逐渐消失，到出生时早已踪迹皆无。

意义何在？

这一发现到底意味着什么呢？

生物学家称，它们是人类在演变过程中最古老的进化痕迹之一，尽管它在人类腹中胎儿发育过程中只是昙花一现而已。

生物学家把这一发现发表在医学杂志上。

科学家认为这种进化过程距离现在已经有两亿五千万年，称这是从爬行动物向哺乳动物过渡时的遗留产物。

但没有人知道人类为什么在出生前会把这些多余肌肉“删除”。

但生物学家说，这一发展过程可能解释了为什么人类拇指比其他手指更灵巧的原因，因为拇指比其他手指多了一条肌肉。

随着技术的进步，进化生物学家能够以前所未有的细节追踪人类胎儿的发育。

研究小组利用3D图像，跟踪和观察了人类妊娠7至13周之间的胚胎发育。虽然，此次的研究对象只有15个胎儿，但是这一发现或许能为一些四肢畸形和先天缺陷的成因提供一些线索。

美国霍华德大学的迪奥戈博士（Dr.Rui Diogo）表示，在人类进化的过程中由于不再需要这些多余的手指肌肉，因此就遗失了。

既然已经不需要了，那为什么还会出现在人类胚胎中呢？对此，迪奥戈解释说，从进化论的角度来说，可能不会一下子就彻底删除，并不是这么简单。

多余器官？

图片版权 RUI DIOGO, NATALIA SIOMAVA AND YORICK GOTTON Image caption 胎儿脚部肌肉成像

此外，在人类进化过程中，有一些器官虽然变得可有可无，但却仍然可以看得见，比如阑尾、智齿和尾骨等。

但是，这些胚胎手部肌肉结构之所以更引人注意，是因为在其他成年哺乳动物，包括老鼠、狗等动物身上都找不到这些肌肉。而在某些爬行动物中，例如在蜥蜴群体中则可以发现这些多余的肢体肌肉。

迪奥戈博士表示，这些肌肉是在两亿五千万年前消失的。

正是这一发现让人类对自身的进化有了更详细的了解。

长期研究人和猿类进化的美国自然历史博物馆的人类学家阿尔梅西哈（Dr Sergio Almécija）表示，该研究的新奇之处在于，它使我们能够精确地判断在人类发展过程中某些结构出现和消失的时间。

同时，他表示这也提出了一个重要问题，即我们在进化过程中还丢失了哪些东西？

如果我们能更详尽地观察到更多的人体结构，我们还能再发现什么？

他还说，人类的某些器官和结构过去消失了，后来又出现了，关键是其原因何在？

超级人类

生物学家已经计划对人体其他部位进行更详细的研究，包括对脚部肌肉的研究。

他们发现，子宫中的胎儿脚部也长有额外的肌肉，但随着胎儿的发育随后又消失了。

但人类的近亲猿类和猴子就保留了这些肌肉，因为它会在他们攀援时派上用场。

迪奥戈博士认为，人类在进化过程中所丢失的某些东西，正是那些能让我们成为“超人”的东西。

但我们丢失了这些，是因为我们已经不再需要它们了，换句话说，我们也就无法成为超人了。