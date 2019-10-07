揭秘：那些被时代淘汰的物件为何僵而不死

图片版权 Getty Images Image caption 录音机与盒式磁带。

曾几何时，能拥有一部传呼机（pagers 亦称寻呼机，台湾一般习惯称呼叫器）随时能和家人和友人联系显得无比自豪和神气。

现在，它们早已被现代移动通讯设备智能手机所取代。而对于大约1000名仍然使用传呼机的日本人来说，本周也将与传呼机说再见。

然而，传呼机这一看似“过时”的电子玩艺，其实并未从世界上完全消失。

此外，与传呼机具有类似命运的还有几大样，其中包括支票、传真机、盒式磁带和拓麻歌子等。看看你曾使用过几件？

传呼机

你的器材不支持播放多媒体材料 传呼机曾称霸一时。

传呼机在中国大陆简称呼机。它其实是一个无线接收器。使用者可以把它佩戴在身上。每台呼机拥有一个特定的机号。当有人给你的呼机发送短信时，你的呼机就会闪动，并发出BB的声响。

它曾经是人们出门在外联络的通讯工具，但现在早已过时，被智能手机所取代。

然而，呼机并没有完全绝迹。在某些领域它仍然可以派上用场，例如，80%的英国NHS医院中仍然使用呼机。

既然有智能手机，为什么还要使用呼机呢？

首先，呼机的接收信号非常好，特别是在医院这样的环境中，为了防止X光射线辐射而设了一些屏蔽。该屏蔽会阻碍电话信号，但却不影响呼机信号。

因此，呼机是既快又好用的工具，尤其是出现紧急情况时。

但呼机将在不久的将来寿终正寝，它将被一种更先进的信息系统所取代，英国NHS医院决定将于2021年淘汰呼机。

支票

图片版权 Getty Images Image caption 支票在英国仍然有许多人使用。

凡是在银行开立帐户的储户，大多数人都拥有和使用过支票。拿着有出票人签字的支票就可以到银行转帐，进行存取业务等。

但在数字化的今天，很多人都已经对支票开始陌生，或根本没有见过支票。年轻一代更是习惯网上银行或是使用信用卡和手机支付等。

但是，支票并没有从此废弃消失。一些地方仍然欢迎使用支票，例如，美国的一些小商店甚至不接受信用卡。同时，一些房东经常要求房客用支票支付。

再看英国，本来英国计划到2018年逐渐废除支票，但最后不得不取消这一计划，原因是找不到一种更可行的替代手段来满足65岁以上客户群的需求。

尽管，支票交易金额将会逐渐减少，但英国金融部门估计即使10年之后，支票交易金额仍会高达上亿英镑。

但与此同时，包括荷兰、纳米比亚和丹麦等许多其他国家已经淘汰了支票。

盒式磁带

图片版权 Getty Images Image caption 盒式磁带却远没有消失

许多年轻人可能从未见过盒式磁带（卡式磁带）。但对老一辈人来说，那可是他们欣赏音乐、学习外语、甚至自己录制歌曲的奇妙工具。

把小小的盒式磁带放入录音机中，按下播放键，就会传来麦当娜、王子普林斯的美妙歌声。

当然，跟当今的设备来比，它的音质差强人意。但是，盒式磁带却远没有消失。不但如此，近年来它还开始越来越受欢迎，正在经历一个小复兴。

这一现象在英美两国都是如此。例如，英国今年头7个月就售出35000个盒式磁带。美国去年的盒式磁带销量同上一年相比也增长了23%。

据行业人士说，怀旧可能是磁带又开始流行的一个原因。同时，跟黑胶唱片相比磁带更容易携带。

图片版权 Getty Images Image caption 便于携带

此外，像埃米纳姆（Eminem）、凯莉·米洛（Kylie Minogue）以及其他一些有名艺人近年来又开始选择发放盒式磁带音乐也是其走俏的原因之一。

拓麻歌子

你的器材不支持播放多媒体材料 20多年前兴起于日本的宠物蛋生命力依然顽强。

拓麻歌子（又译作塔麻可吉，宠物蛋，英文为Tamagotchis）其实是一种电子宠物，于1996年兴起于日本，后来很快风靡全球。

主人需要学会照顾这个电子宠物蛋，要不断喂饭、喂水，还要为它打扫卫生等。一旦你停止照料，它就会“死去”。

这种宠物蛋一经推出，短短几年就售出4000万只。但后来人们对其热情大减。但宠物蛋虽然过时，但生命力却极其“顽强”。

在2010到2017年期间，仍有600万只宠物蛋被售出。

去年，制造商还推出了新一代宠物蛋。它从90年代的灰白变成了彩色。

同时，新一代的宠物蛋还可以相互交换数据、结婚、生子等。宠物蛋的粉丝们还成立了网上论坛，成为一个社交群体。他们在一起可以商讨自己的宠物蛋的“婚嫁”之事等等。

传真机

图片版权 Getty Images Image caption 传真机并没有完全死亡，在美国、德国、以色列以及日本等仍然还有数百万台传真机在工作。

传真机的原理是先扫描即将要发送的文件，并把它转化为一系列黑白点信息，该信息再转化为声频信号并通过传统电话线进行传送。

接收方的传真机接到信号后，会把相应的点信息打印出来，这样，接收方就会收到一份原发送文件的复印件。

然而，传真机技术许多年以来一直都没有任何改进和更新。英国政府计划NHS医院到2020年3月停止使用传真机。

但传真机并没有完全死亡，在美国、德国、以色列以及日本等仍然还有数百万台传真机在工作。

英国专家库珀史密斯教授（Jonathan Coopersmith）表示，许多老年人对电脑不熟悉。他们仍然喜欢使用传真机。对他们来说，传真机来得更容易，也更便宜。

因此，传真机虽然在未来使用的人不多，但还不会就马上消失。特别是在日本，人们认为手写的，打印出来的文件比电子邮件更珍贵。

而日本新任网络安全大臣承认，自己从未使用过电脑。