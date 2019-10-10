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中国在两年前宣布了一项大胆的计划，宣称将超越美国 ，在2030年时成为人工智能科技（AI）及应用领域的全球领先者。

普遍认为，中国的人工智能科技已在许多方面都超越了欧盟国家。但现在，中国试图成为全球人工智能科技领头羊的计划可能会受阻，因为美国开始限制某些中国公司购买在美国开发或制造的AI技术。

美国的理由是，这些中国公司制造了被用于侵犯中国穆斯林少数民族人权的产品。值得注意的是，列入美方黑名单的公司，包括许多中国官方“国家级AI冠军”，它们包括：

旷视科技（Megvii）：影像识别软件开发商，有时被称为世界上最有价值的AI新创公司

科大讯飞 (iFlytek) ：语音识别科技专业公司

海康威视（Hikvision） ： 全球最大的闭路电视（CCTV）系统制造商之一

商汤科技（SenseTime） ：创立于香港中文大学，一家将AI技术服务于智慧城市、交通和教育应用的新创公司

依图科技（Yitu） ：计算器视觉和语音识别工具的开发商

如同华为之前的遭遇，由于特朗普政府的干预，现在这些公司也面临重大挫折。部分原因是后者依赖于美国的专有技术。

例如，商汤科技去年与麻省理工学院（MIT）联盟，建立了共同资助的研究项目。依图科技最近则与加州大学圣地亚哥分校（UCSD）的研究人员合作，开发了诊断儿童疾病的算法。

图片版权 Huawei Image caption 但中美双方在芯片技术的依赖关系并没有被忽视。

美国的干预还可能危及这些公司吸引外资的能力。彭博社已暗示，旷视科技10亿美元的上市计划可能因此受阻。但也许最关键的是，黑名单威胁将切断海康威视制造监控摄像机所需的计算机芯片和其他组件的供应，其他部份则需要训练其算法。

中国芯片

美国现在是半导体领域无可争议的领导者。

无论是来自英特尔（Intel）和辉达（Nvdia）等技术巨头的中央处理单元（CPU）或图形处理器（GPU）， 或者来自安坝（Ambarella）和安森美半导体（ON Semiconductor）等较少人知的专门从事AI相关任务的芯片公司，可以说是这些美国公司提供的技术，支撑着中国科技公司的发展。

但中美双方的科技依赖关系并没有被忽视。

根据战略与国际研究中心（CSIS）的报告，目前在中国使用的半导体中只有16％是在中国制造的，但这里面只有一半是中国公司制造。研究指出，北京的目标是到明年年底将这一数字提高到40％，到2025年提高到70％。

《跨太平洋实验》（Transpacific Experiment），这本有关中美两国的科技关系的作者西恩（Matt Sheehan)告诉BBC：“几十年来，北京一直盼望制造出中国自己的本土芯片。”他说：“实体清单的出现，已将这一期盼不仅变成了中国政府的当务之急，而且成为中国私营企业可能面临的生死攸关的问题。”

“这并不意味着中国的芯片公司会很快获得成功。芯片研发是最复杂的科技工程之一，通常需要数十年的内部知识和经验的积累。”

“但看起来，中国的AI芯片新创公司短期内将不会缺乏现金或新订单。”西恩说。

最近几周，华为和阿里巴巴先后推出了专门设计用于高速执行“机器学习”（machine learning）任务的计算机服务器芯片。小米也表示正在开发类似产品。

与此同时，规模较小的中国新创公司已经为其他类型的AI处理器（例如，用于自动驾驶汽车的芯片或用于“智能机器人”的服务器）获得了数亿美元的资金。但美国AI公司的发展也并未停滞不前。不过，总部设在华盛顿的智库警告说，美国不该认为自己的领先地位固若金汤。

“数据创新中心”在一份报告中说：“美国公司也在开发专门用途的AI芯片。”

“尽管如此，中国资金雄厚的AI芯片初创企业的发展和芯片设计的进步表明，它至少弥合了中美两国在AI发展上的一些差距。”这份报告还补充说，相比之下，欧盟是该领域的“落后者”。

图片版权 Megvii Image caption 旷视科技是影像识别软件开发商，被称为世界上最有价值的AI新创公司。

国家安全

所有这些都很重要，因为由AI驱动的科技有潜力提高公司的生产力、公民的教育程度和健康，并且军队也更有能力发动战争。

新美国安全中心的艾伦（Gregory Allen）指出，“中国在商业用途的AI和半导体市场上的成功，与中国的地缘政治力量直接相关。”

“这降低了美国政府向中国施加外交和经济压力的能力，并增加了中国军事和情报界的技术能力。”艾伦还说，“基本上，中国的所有主要科技公司都与中国的军事和国家安全部门进行广泛合作，这也是中国法律的要求”。

美国短期内遏制中国的成为AI领头羊的举措，或许可能会符合其自身的国家安全和外交利益。但最终，这也可能会刺激中共决心降低中国科技产业对外国合作伙伴的依赖，继而带来相关的所有金融和地缘政治后果。