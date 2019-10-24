台湾石虎濒临绝种：科技介入动物保育

图片版权 Endemic Species Research Institute, Taiwan Image caption 台湾石虎（Leopard Cat）俗名豹猫或山猫。

在全球气候变化的大背景下，包括台湾石虎（Leopard Cat）在内的许多野生动物都濒临绝种。许多科学家开始利用科技，介入稀有动物日渐重要的保育工作。

动物保育专家解释，石虎在台湾数量递减的速度比起其他国家来得更快，显示出台湾动物保育及环保的危机，运用科技介入保育工作不是针对单一动物的保育，而是思考如何做到生态平衡，让人类与多种生物能够共存。

石虎危机

根据调查，石虎俗名豹猫，是猫科动物中分布最广泛的物种，生活于亚洲各地，分布地包括台湾、菲律宾、中国大陆和印度等地。

台湾农委会“特有生物研究保育中心”助理研究员林育秀告诉BBC中文，石虎是生活在台湾中部低海拔山区、丘陵的夜行野生动物，多栖息于台湾中部苗栗、南投及台中浅山地一带。

在台湾，有关石虎的历史文献可以追朔到1933年，大概有上千只，但逐渐递减。2008年，石虎被台湾官方列为濒临“绝种保育动物”，多生活在苗栗一带。

随着台湾现代化过程的推进，加上土地开发和人口扩张，石虎赖以生存的低海拔栖地迅速消失，石虎濒临绝种。

林育秀说，石虎的主食是老鼠，但后者常吃到农民设下的毒老鼠药，导致石虎在猎食老鼠之后也因此受毒害死亡。以前也有人猎杀石虎，交易皮草，这些原因让石虎数量快速减少，大概只剩下不到一千只。

因此，除了被确认已在台湾灭绝的台湾云豹之外，石虎成为台湾现存唯一的本土猫科动物，它也成为这几年台湾野生保育的焦点。

近年来，台湾共发生75次石虎在道路上被汽车辗毙的纪录。石虎遭辗毙的意外每次都会成为台湾新闻及网络讨论的热点，各方政治人物以及保育人士开始呼吁石虎保育。

科技介入动物保育

为了避免石虎继续遭到“路杀”的悲剧，台湾中兴大学机械工程学系助理教授蒋雅郁团队与“特有生物保育中心”等合作，开始试用一款“声光波”的预警科技系统，在台湾公路总局的经费赞助下，设置在石虎经常出没的马路周遭。

该团队表示，从今年5月运作至9月底共拍摄到17次石虎、白鼻心（果子狸）等动物，成功避免动物被车撞毙的悲剧。

图片版权 Chung Hsing University, Taiwan. Image caption 这个机器也要送到金门，保育另一濒临绝种动物“欧亚水獭 ”

蒋雅郁告诉BBC中文称，这个如同“红绿灯”的预警设备，会将石虎等动物的特征事先传到自动化动物辨识系统内。之后，如果侦测到车辆即将通过道路，并感应到石虎等动物在周遭，机器将发射声波或光波“提醒”石虎等动物，中断或延迟牠往马路移动。

蒋雅郁说，石虎出没的区域与人类栖息地大量重迭，许多公路切断了石虎生活的区域。因此，研发设备的初衷是，“比起消极的呼吁汽车驾驶降低车速以及爱护环境之外，不如积极从科技中寻求保护动物的方法。”

但是，这个设备也需要其他配套。根据石虎出没情况设置围网，诱导石虎不要走到马路，改走“地下动物通道”。

图片版权 Directorate General of Highways, Taiwan Image caption 这个设备，会将石虎等动物的特征事先都传到自动化动物辨识系统内。

蒋雅郁告诉记者，这个机器也马上要送到金门，保育另一濒临绝种动物“欧亚水獭 ”（Eurasian otter）。

她说，专家观察到欧亚水獭似乎对于光线开始没有反应，因此对车灯不会回避，而被撞毙。因此期待这款预警设备中的“声波”功能，可以让水獭有所反应，不要接近马路。

石虎政治学

林育秀提到，“好听一点是象征，不好听的话，石虎是挡箭牌。石虎象征台湾环境及动物保育的困境。”

她解释，石虎因为外表可爱亲人，出没的地方又跟民众居住的地方重迭，与人类的关系较亲密，对动物保育者来说，可以较容易推动相关保育工作。“但像是许多冷血生物，譬如蛇类，本身对生态平衡也很重要，但多数人普遍惧怕蛇类，所以就不如石虎那么容易推动保育。”

因此，她说石虎可以当作“旗舰生物”，作为带领动物及生态保育的领头羊。

图片版权 Chung Hsing University, Taiwan Image caption 设备夜间侦测到的台湾石虎。

不过，保育石虎并非没有阻力。

石虎主要栖息地的台湾苗栗县便有民意代表表示，为了石虎保育而不开发公路，是在牺牲苗栗的经济发展。根据台湾《苹果日报》报导，国民党也认为，现在石虎保育方法限制私人土地开发不合情理。国民党批评说，为了保育石虎，苗栗的大型公共建设全都被预先阻挡两年以上，此举没有道理。

林育秀则告诉记者，石虎在亚洲其他国家的生存情况不算险峻，但在台湾却濒临绝迹。这个危机其实反映台湾在环保以及动物保育方面的危机；因为石虎生存的栖息地若受威胁，当中生存的其他生物也同样危险。现在推动石虎保育的策略之一，是与农民及居民进行合作，沟通如何与石虎等其他生物共存。