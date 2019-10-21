图片版权 Francis Crick Institute Image caption 显微镜下的乳腺癌细胞

英美科学家们正设法在实验室里模仿癌症的自然发生过程，从而定格“癌症诞生时刻”的状态。

知道了癌症的初始状态，就有可能做到防患于未然，在癌症这个魔鬼尚未出生或刚刚出生时就把它杀死。

寻找并定格这个“初始状态”是国际癌症早期检测联盟（ International Alliance for Cancer Early Detection，IACED）的研究目标之一。

大海捞针

联盟旗下包括英国慈善组织癌症研究（Cancer Research UK）和剑桥大学、曼彻斯特大学、伦敦大学学院和美国斯坦福大学、俄勒冈大学的科学家。

他们在研究无创或创伤较小的癌症检测方式，比如通过血液、呼吸和尿检筛查癌症，跟踪观察高危病患。

他们还在设法提高癌症早测影像技术，以便“看到”几乎无法检测到的癌症迹象。

最后这个目标听起来似乎很高远，世界上也确实如此。科学家们承认，要探测几乎无法检测到的癌症症状就像大海捞针。

CRUK早期检测研究负责人克劳斯比博士（Dr David Crosby）解释：“最关键的问题是我们看不到癌症在人体内的初始状态。”

等到检测确诊为癌症时，它已经成型，成熟，在人体内站稳了脚跟。

图片版权 Patrick Harrison, Cancer Research UK Image caption 通过血液检测癌症是科学家们多年来一直在研究的课题

英国曼彻斯特大学的研究小组正在做一项实验——在实验室培养人的乳房组织，培养液中加入了合成免疫细胞，目的是观察乳腺组织发生可能导致癌症的微妙病变的最初状态。

布里斯托教授（Prof Rob Bristow）形容这些实验室里培养的人体组织就像“患者体外的活体组织库”。

不是所有的细胞病变都会演变成癌症。

因此，科研和诊治必须更精准。发现了细胞开始病变还不够，还需要考虑每个人的遗传基因、成长背景和生活环境，这样才能评估每个人罹患各种癌症的风险。

然后，才能在这个基础上确定最佳的医疗干预时间。

图片版权 LRI EM unit Image caption 显微镜下的前列腺癌细胞

众人拾柴火焰高

到目前为止，癌症早期检测方面的研究都属于小范围的研究，不同的课题组各自为政，互不通气，不具备在大范围人群基础上做实验的能力。

解决方案就是联手、合作。

克劳斯比博士说，国际癌症早期检测联盟（IACED）将给医疗系统“带来巨变”，彻底改变人类抗癌格局，从目前花费昂贵的晚期救治，转变为第一时间实施干预，尽早尽快对症下药，提高疗效。

数据显示，如果乳腺癌１期（早期）得到确诊并实施治疗，患者５年存活率达98% ；如果拖到４期才发现，存活率只有26%。

现在早期（１期）诊断发现的乳癌患者只有44%。

英国政府对年龄达到一定程度的人群提供乳癌、子宫颈癌和肠癌筛查。

图片版权 Rafat Chowdhury Image caption 超极化核磁共振检测前列腺癌将来可能会普及

静悄悄的革命

目前对于其它癌症还没有可靠的筛查工具，因此患者存活率相对低得多。

不过，类似核磁共振（MRI）之类的扫描将来可能会更普遍地用于前列腺癌检测，取代用针取样的活检。

还有更精确的超极化核磁共振和光声影像扫描技术，现在处于测试阶段。

下一步要明确的是哪些癌能够被这些扫描技术捕捉到。

剑桥大学的菲茨杰拉德教授（Prof Rebecca Fitzgerald）正在研发一种用于探查食道和结肠内癌前病变的内窥镜。

她认为癌症早期检测没有受到应有的重视，而有些检测其实可以很简单、很便宜。

她希望IACED能更有力地推动实验成果的临床应用。

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