大众健康：空气污染超标 心脏病中风病例激增

图片版权 Reuters Image caption 大城市的空气污染更加严重

近年来，科学界对空气污染给人体健康带来的危害、导致早亡、甚至让人变笨等等似乎已经找到足够的证据和理论。

最近，英国研究人员发现，每年在空气污染指数较高的日子里，医院接收的突发心脏病、中风以及急性哮喘病人的数量也会上升，进一步证实了污染与疾病之间的确凿联系。

伦敦国王学院的研究人员研究了来自伦敦、伯明翰、布里斯托、德比、利物浦、曼彻斯特、诺丁汉、牛津以及南安普顿等城市的空气污染指数发现，在污染比较严重的日子，医院接收的突发心脏病的病人也会增多。

英国NHS全民保健体系负责人斯蒂文斯（Simon Stevens）表示，这是污染给人们健康带来危胁的进一步证据。

早些时候，德国科学家已经使用一种新方法来统计空气污染给人们健康所带来的冲击，特别对心脏病和中风等心血管疾病的影响。

以2015年为例，在欧洲由于污染所导致的死亡人数接近80万，其中40-80%是心血管疾病。在英国，则有6万4千人死于与空气污染相关的疾病。

这些都与接触空气中悬浮的PM2.5颗粒有关。

英国的数据还不包括已经收治住院的心脏病人，只是基于对救护车收治的病例统计。

短期影响

图片版权 Getty Images Image caption 伦敦是英国空气污染的重灾区

空气污染不仅给欧洲每年带来50万人的早亡，同时，也会造成明显的短期健康风险。

在空气污染指数严重的日子里，英国大城市收治的中风病例增加200多例。 此外，还有近200名成人和儿童由于急性哮喘发病到医院进行紧急救治。

专家说，目前减少空气污染的政策主要集中在其对人类预期寿命相关的影响上。

伦敦国王学院的环境研究小组的沃尔顿博士表示，健康研究显示污染可以给人们的健康带来更广泛的影响，这一点十分明显。

仅以伦敦为例，污染高发日伦敦医院每年会多收治87例心脏骤停病人、144例中风病人。另外，还有74名儿童和33名成年人由于哮喘疾病而到医院接受治疗。

长期威胁

图片版权 Getty Images Image caption 空气污染可以导致突发心脏病

而污染给人们健康所带来的长期风险包括肺发育迟缓以及新生儿出生体重不足等。

国王学院的研究还显示，如果能把空气污染减少五分之一，将意味着能将英国这几所大城市的肺癌数量降低5%到7%。

本周三（23日），国际清洁空气峰会将在伦敦举行，伦敦市长萨迪克·汗（Sadiq Khan）将会主持峰会。届时，将会有“UK100”网络的地方政府领导人参加峰会。

“UK100”的负责人比林顿（Polly Billington）说，应该给地方政府更大的权限和资源，来治理污染问题。

英国有关部门称，他们已经加紧努力减少交通废气排放，并投资35亿英镑来清洁空气。

数据人性化

图片版权 Getty Images Image caption 北京也是空气污染严重的城市之一

BBC记者卡夫（Robert Cuffe）分析说，过去研究人员在陈述污染与健康威胁时往往使用的是枯燥的数字，很难让它人性化。

因此，此次英国研究者希望用具体的病例来说明问题。

他们把当天的污染数据与收治的病例结合起来，虽然从单日数据来看，呼叫救护车的数量增加并不明显，但累计起来积少成多，不容忽视。

同时，这一研究进一步证实了污染与健康之间的联系，并且证明减少空气污染刻不容缓。