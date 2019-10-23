图片版权 Getty Images Image caption 年轻人夜里难以离开社交网络，可能是因为害怕错过。

英国一项研究显示，每天使用社交网络超过三小时的青少年更有可能晚于晚上11点睡觉，且更可能在半夜醒来。

这项由英国格拉斯哥大学进行的研究指，每三个13至19岁的青少年当中就有一个受影响，而每五个青少年当中就有一个每天有五小时花在使用Instagram、WhatsApp和脸书（Facebook）等社交网络软件上。

研究人员表示，13至15岁的青少年可能因为使用手机而导致睡觉时间延迟。

心理医生则指，睡觉前一小时应该避免使用发光屏幕。

生物钟发生变化

该项研究对1.2万名青少年进行了调查，发现要让他们离开手机可能“非常有难度”，因为这个年龄段正是独立自主意识越来越强的阶段，与朋友保持联络成为尤其重要的事。

那些非常频繁地使用社交网络（每天5小时或以上）的青少年，在上学日较晚入睡或在非上学日晚于午夜入睡的几率，比每天使用1至3小时的人高大约70%。

此前就有说法指，青少年使用社交网络的时间正在压缩他们的睡眠时间，这项研究则再次印证了这一点。此外，睡眠时间不足对精神健康、体重以及学业表现也会有影响。

英国青少年花多少时间在社交网络上？

每天小时数 男孩（%） 女孩（%） 总体（%） 少于1小时 43.8 22.8 33.7 1－3小时 32.1 31.1 31.6 3－5小时 10.4 17.7 13.9 超过5小时 13.7 28.4 20.8

在这个年龄，睡眠时间本来就已经不足。由于荷尔蒙正在发生改变，很多青少年都会想要晚些入睡，晚些起床。

研究发表在《英国医学杂志》开放式期刊（BMJ Open）上的这项研究，数据是从2015年英国青春期青少年参加的“千禧世代研究”（Millennium Cohort Study）当中的样本为基础。

他们被问到，一般在上学日或者周末分别会花多少时间在社交网络、即时消息网站或应用程序上，同时还会了解他们的睡眠习惯。

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三分之一的受访者表示，他们每天使用社交媒体少于一小时，而所有受访者则是平均花一至三小时在社交网络上。这部分人延迟入睡的可能性是最低的。

女孩子每天在社交媒体上花多于五小时的比例是男孩子的两倍，而女孩子也会遭遇更多的睡眠干扰。

“不想错过”

格拉斯哥大学心理学系的霍利·斯科特（Dr Holly Scott）表示，这些发现并不能证明是高强度的社交媒体使用导致了睡眠被干扰，但是它似乎算是“与睡眠抢时间的强大对手”。

“青少年可能躺着不睡，因为他们还不准备睡，然后他们就很难离开社交媒体，因为他们不想错过。”

不过，斯科特说，社交媒体是非常重要的一种社会互动形式，现今的研究需要更详尽地了解青少年为什么使用它，怎样使用它。

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英国皇家精神科医学院（Royal College of Psychiatrists）的儿童与青少年学系主席贝纳德卡·杜比卡博士（Dr Bernadka Dubicka）指，有抑郁情绪的年轻人可能“越来越多地在深夜里依赖社交媒体”。

她说，医生在讨论睡眠和精神健康问题时，应该了解年轻病人使用社交媒体的习惯。

英国皇家儿科与儿童健康学会的马克斯·大卫医生（Dr Max Davie）说，高质量的睡眠对儿童和年轻人来说至关重要。

“我们建议年轻人在上床就寑前至少一小时离开屏幕，让他们的大脑有时间调慢下来。”

“缺乏睡眠不仅对年轻人的健康，而且对他们与家人、朋友的关系，以及在学业上发挥最大潜能，都可能带来严重的负面影响。”