BBC新闻镜像在“暗网”上线 Tor是个怎样的“洋葱”

英国广播公司BBC国际部的新闻网站进驻“暗网”，Tor网镜像周四（10月24日）上线。

BBC的声明说：“在BBC新闻网遭封禁或限制的国家，受众现在可以通过Tor网络获得BBC国际部提供的新闻。这与BBC国际部为全球提供可信赖新闻的使命相符。”

在无法登陆BBC新闻网国内版、国际版的地方，用户可以访问新的暗网镜像。用普通的浏览器无法访问这个镜像网页。

暗网上的BBC新闻网镜像页显示的是国际版，除了英语，还包括阿拉伯语、波斯语和俄语网页。

由于受播出权限制约，只限于英国的内容和服务，比如BBC iPlayer，不会放到暗网镜像页上。

目前，中国、伊朗和越南等国家对BBC新闻网和电视节目实行封锁。

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Tor什么？

Tor是一种免费的开放源代码通信软件，可以屏蔽使用者的身份和私人信息。这个名字是The Onion Router （洋葱路由器）英文缩写。

就像一层又一层的洋葱一样，Tor 也有多重加密，最初是美国海军研究实验室设计的，一直接受美国国务院拨款。

Tor 是怎么遮蔽用户所在的地点和身份的呢？

简单地说，这个软件通过一个千回百转的回路链线把数据传到互联网上，这个回路线上有若干“节点”，即自愿充当联结点的个人电脑和服务器。

数据在这条链线上每跳一步就加密一次，这样就很难锁定用户的上网操作。

在最终接到指令数据的网站看来，这些数据就是来自回路链线上的最后一台电脑，也叫“出口点”，而不是来自上网用户。

除了让用户匿名登陆普通的网站，Tor 也可以被用来托管隐蔽网址，网址后缀是.onion。

到目前为止，Tor 的用户包括军方、执法人员和记者，还有希望匿名上网的普通公众。

图片版权 Getty Images Image caption 德国去年一宗罪案震惊世界：一对夫妇在暗网上把儿子卖给栾童癖。图为案犯出庭受审

作为一款强大的工具，它既可以用来抗衡网络警察和网禁，也很可能被用来从事犯罪活动，比如毒品、违禁药品、枪支买卖，以及网络犯罪，比如窃取数码币。

但是，与Tor相同的优势也遭到了恶意行为者或试图使用枪支，非法毒品或其他违禁品的个人的滥用。

近期曾有报道称网络黑客通过操纵Tor浏览器，成功地从毫无防备的用户那里窃取了大量加密货币。

和其他工具一样，Tor的保密性也被用于恶的目的和活动；暗网上也各种毒品交易、虐童影像分享和其他各种犯罪活动。

还有普通搜索引擎找不到的其他各种内容。