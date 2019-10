图片版权 Getty Images Image caption 专家说,即使友善机器人也会倒戈

从英国著名理论物理学家史蒂芬·霍金(Stephen Hawking)到特斯拉创始人伊隆·马斯克( Elon Musk)等世界顶尖人工智能(AI)专家,都曾表示过AI对人类生存的威胁。

真有一天,人类会成为自己发明的机器人的受害者吗?

加州大学伯克利分校(the University of California, Berkeley)的斯图尔特•罗素教授(Stuart Russell)是该领域的专家。

他在刚出版的《人类相容:人工智能与控制问题》("Human Compatible: AI and the Problem of Control")一书中指出,这种威胁并非来自机器人开始有了自我意识,并起来反抗人类主人。

而是因为这些机器人能力变得超强,最后有可能是因为人类的疏忽,为机器人设置了错误的目标,让他们无意中把我们都消灭了。

罗素教授表示,这才是我们应该担心的,而不是像好莱坞大片中所描绘的那样,人工智能开始有自主意识,并向人类倒戈,最后把我们都杀光。

罗素教授强调:我们应该担忧的不是意识,而是它们的能力(competence)。

“超强能力”

图片版权 Getty Images Image caption 机器人对人类交给他们的任务越来越胜任。

罗素教授在接受BBC的采访时表示,假设我们发明了一个可以用于控制气候变化的强大人工智能系统,并且能将大气中的二氧化碳水平恢复到工业革命前的水平。

该人工智能系统经过分析后认为,最容易的方式就是消灭人类,因为人类活动是产生二氧化碳的最主要来源。

当然人类可能会对机器人说,你做什么都可以但就是不能把人类全灭绝。人工智能系统然后可能会说服人类少生孩子,直到最后没有人生孩子,人类慢慢灭绝为止。

这个例子是想强调与人工智能有关的风险,这些风险都是人类在创造人工智能前并没有想明白的。

超级智能

英国剑桥大学存在风险研究中心( the Centre for the Study of Existential Risk, at Cambridge University)表示,当前大多数AI系统都是相对“狭窄”的应用程序,专门用于解决某一领域中的特定问题。

但1997年,超级电脑深蓝(Deep Blue) 打败了国际象棋世界卫冕冠军加里•卡斯帕罗夫(Garry Kasparov),成为人工智能史上里程碑。

图片版权 Getty Images Image caption 深蓝的胜利是人工智能发展史上的一个重要时刻。

然而,虽然深蓝击败了世界象棋卫冕冠军,但深蓝却可能连一场简单的跳棋游戏都赢不了。因为深蓝的设计者是专门让它下象棋的。

但这才仅仅是开始,随着人工智能的发展和进步,阿尔法围棋的最新版AlphaGo Zero在经过短短3天跟自己练习之后,已经达到了超人水平。

AlphaGo Zero通过深度学习,已经不太需要太多的人工程序。 它成为围棋、国际象棋以及将棋(又称日本将棋)的高手。

这里,最让人感到震惊的是,AlphaGo Zero完全是自学成才。

剑桥大学存在风险研究中心表示,随着人工智能逐渐强大,它可能会成为超级智能。它会在许多,或是几乎所有领域都超越人类。

罗素教授说,这就是为什么人类需要收回控制权。

如何收回控制权

图片版权 Getty Images Image caption 罗素教授说,人类需要收回控制权,否则就晚了。

罗素说,赋予人工智能更明确的目标并不是解决这一难题的方法,因为人类自己都无法确定这些目标是什么。

罗素表示,人们应该彻底改变建立人工智能系统的整体基础,例如,不再给机器人一个固定目标,而是让人工智能系统必须明白,它不知道目标是什么。

一旦人工智能系统以这种方式运作的话,它就会听从于人类的指挥。在执行任务之前,它会寻求人类的许可,因为它不确定这是不是你想要的。

罗素教授表示,最至关重要的是,它们(AI)会乐意接受被随时关闭的选择,因为它们也希望避免做那些你不喜欢的事情。

神灯中的精灵

图片版权 Getty Images Image caption 科幻片《2001:太空漫游》中,机器人电脑拒绝被关闭。

罗素说,我们现在发明的AI系统有点像传说中的神灯中的精灵(a genie in the lamp)一样,你轻拍神灯,灯里的精灵出来了。你对精灵说:“你给我做这件事吧。”

“如果AI系统足够强大,它就会完全按照你的要求去做,你也会得到你所要求的一抹一样的结果。”

但罗素表示,问题是跟神灯中的精灵故事那样,第三个愿望总是要求精灵“取消前面的那两个愿望”,因为我们无法确定自己到底想要什么。

其结果就可能造成,那个试图完成错误指令的机器人实际上变成了人类的敌人,一个比我们强大得多的敌人。

到那时,一切就太晚了。