巴黎气候协议：美国通知联合国启动退出程序

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美国已正式通知联合国，打算退出《巴黎协定》。

这意味着，美国将开启退出全球气候变化协定的流程，为期一年。如果成功，正式退出将在2020年美国大选后第二天正式生效，即11月4日。

《巴黎协定》签署后，目前已有188个国家提交了本国预期减排的国家自主贡献目标，应对气候变化。美国奥巴马政府于2016年4月签署该协定，并于当年9月表示同意接受协定的约束。2017年6月，特朗普政府宣布，美国将退出协定。

美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）上月宣布该计划时表示，该协议给美国带来了“不公平的经济负担”。

《巴黎协定》承诺，美国和其它187个国家将把全球气温升幅，控制在比工业化前水平高2摄氏度的范围以内，并尝试将升幅进一步限制在1.5摄氏度以内。

美国总统特朗普做出退出决定令美国成为全球唯一非签署国。此退出决定促使欧盟高层做出努力使协议保持在正常轨道上。

国际与欧洲事务研究所2018年12月发布的一份报告显示，特朗普总统的退出决定对《巴黎协定》造成了“非常严重的损害”，为其他国家“效仿”退出的决定提供了“道义和政治上的掩护”。报告列举出俄罗斯和土耳其，这两个国家尽管签署了协议，但都拒绝批准。

美国在可能决定退出的第一天就发布了正式通知，开启了美国脱离2015年协议的漫长进程。能否最终退出仍取决于明年美国总统大选的结果。如果特朗普输了，获胜者可能改变路线。

但科学家和环保人士担心，特朗普政府的决定将影响气候保护的效果。特朗普政府开展了一项针对美国环境的立法工作，被批评人士称为“摧毁”行动。

图片版权 zhuxiao45924648 Image caption 世界各地的冰川在融化。

特朗普承诺要把美国变成能源超级大国，并试图废除大量污染立法，以降低生产天然气、石油和煤炭的成本。他将美国前总统奥巴马的环境治理计划称为一场针对美国能源的战争。

去年，在宣布退出《巴黎协定》的决定时，特朗普表示：“大家选我做匹兹堡（Pittsburgh）市民的代表，而不是巴黎市民。我承诺将退出任何不符合美国利益的协议，或重新进行谈判。”

但有报道称，特朗普政府并没有花力气重新谈判巴黎协议，而是一直等到退出的那一天。

美国为全球带来了15%的碳排放，但也为发展中国家应对气温上升提供了重要资金和技术。

在巴黎达成了什么协议?

气候变化，或称全球变暖，是指工农业排放的气体对大气产生破坏作用。《巴黎协议》旨在限制温室气体排放导致的全球气温上升。

签署《巴黎协议》的国家同意：

将全球气温保持在“远低于”工业化前2摄氏度的水平，并“努力将其限制在”1.5摄氏度以内

从2050年到2100年，将人类活动排放的温室气体限制在树木、土壤和海洋可以自然吸收的水平

每5年审查一下各个国家对减排的贡献，使它们能够应对挑战