女性健康：关于阴道你应该了解的五大误区

围绕女性性器官存在和流传着许多误解，特别是在社交媒体上。美国妇产科医生珍·冈特（Dr.Jen Gunter)在北美行医25年。她致力维护女性健康，希望帮助人们消除一些误解，正确了解和认识女性的这一重要器官。

冈特的最新著作《阴道圣经》（The Virginal Bible）一出版，就在数个国家成为畅销书。书中有许多实用性建议，旨在帮助女性了解自身生理，关爱健康。

以下是冈特认为女性应该知道的关于阴道的五大事实：

图片版权 Emma Russell

内阴和外阴的区别

阴道是由粘膜、肌层和外膜组成的肌性管道，富有伸展性，连接子宫和外生殖器。

你从外面所看到的是外阴（the vulva)，而不是阴道。

冈特认为，使用正确的术语很重要，不要使用委婉用语。

冈特表示，当人们无法用阴道或是外阴这样的正确词汇，而必须要用委婉语代替时，本身就意味着它好像是什么肮脏和令人羞耻的东西。这是不对的。

她指出，描述外阴的医学术语pudenda来自拉丁语pudet，意思是“令人感到羞耻”。

冈特认为使用这样的标签不但对女性情感有伤害，还可能会在看病时产生问题，因为患者可能不知道如何准确描述病情，由此可能导致得不到正确治疗。

阴道可以自我清洁

许多女性因为觉得阴道有味，总是试图用清洁产品来清洗，中和其味道，这在过去10年以来非常明显。

根据去年的调查，在北美，大约有57%的女性称她们会清洁阴道。她们的这一做法还得到了性伴侣的鼓励。

然而，冈特表示，根本无须清洁阴道。“阴道就像一个能自动清洁的烤箱一样，”冈特说。

冈特尤其警告那些用有香味的清洁用品灌洗阴道的女性。冈特形容，这样做就像是让你的阴道吸烟。

即使只用清水也会打破阴道内脆弱的生态平衡，增加传染性病的风险。

同时，冈特也不赞成近年来兴起的用蒸汽熏阴道的做法。她说，这没有必要，而且可能会灼伤阴道。

但冈特不反对女性用温和清洁剂清洗外阴的做法。

如果用肥皂来清洁私处，可能会破坏外阴的酸性保护膜。

更年期女性由于荷尔蒙的改变可能会使私处干燥，这时，可以使用一点椰子油和橄榄油。

阴道细胞每96小时就更新一次，比皮肤任何其它部位要快得多，因此有较快的愈合能力。

图片版权 Emma Russell

私处花园

英文中经常把女性私处比喻为女性花园。阴道中含有大量“有益”细菌来维持阴道的健康。

冈特形容，阴道微生物就像是各种细菌共同起作用的花园，来保持阴道生态系统的健康。

阴道内弱酸性的环境，是由有益细菌产生的物质形成的。它可以阻止“有害”细菌生存。

冈特说，这就是为什么不要用消毒巾擦拭阴道内部的原因，保持阴道内的细菌平衡很重要。

同样，冈特也建议女性不要用吹风机吹外阴。她说，那里的皮肤就是要保持湿润。

图片版权 Emma Russell

阴毛的作用

冈特注意到，近年来有一种潮流，一些女性喜欢用各种手段把阴毛全部清理掉。这有助于让阴虱这种寄生虫“无家可归”，但是，阴部脱毛也有风险。

冈特说，比如，这可能造成皮肤轻微损伤，严重的还可能会造成割伤、擦伤和感染。

如果让专业人员做腊脱毛处理，一定要注意不要交叉传染。

如果是自己用剃须刀脱毛，要确保做到对剃须刀和皮肤的清洁处理，避免感染。

阴部毛发的作用是一道天然屏障，并对皮肤起保护作用。

更年期的影响

女性在经历多年月经和生儿育女之后进入更年期，卵巢停止排卵， 机体内雌激素和孕激素水平显著下降。这些都会影响阴道和外阴。

那些在更年期前曾经湿润的组织可能会变得萎缩，导致阴道干燥和性交疼痛。

冈特说，大多数女性可以寻求医生的帮助，或是自己购买一些无需处方的润滑剂。

但冈特表示，最重要的是，女性应该了解这些变化，不要默默忍受痛苦。

有一种迷思认为，如果女性在绝经期保持性生活有助于女性私处润滑。但冈特说，这个结论不是基于良好的研究而得出的。

她说，阴道组织微挫伤容易引发感染。

以上文章是根据冈特医生接受BBC健康节目采访改编而成。