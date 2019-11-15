癌症治疗：专家提醒慎用草药香料辅助疗法

图片版权 Getty Images Image caption 姜蒜等香料中所含的化合物可能会干扰癌症治疗

姜、蒜、银杏等都是中国人比较熟悉的香料和调味品。

但最近，医学专家提出警告说，正在接受癌症治疗的病人在考虑用一些草药产品作为辅助治疗时一定先要跟医生协商。

因为，这些产品中的一些成分可能会干扰癌症正常治疗的效果。

“弊大于利”

图片版权 Getty Images Image caption 草药制剂或药丸可能会干扰癌症治疗效果

例如，服用大蒜、姜和银杏制剂和药丸在晚期乳腺癌治疗时，可能会延迟皮肤伤口的愈合。

来自葡萄牙里斯本癌症研究中心的乳腺外科医生卡多索教授（Maria Joao Cardoso）在参加关于晚期乳腺癌的国际会议上告诉BBC，没有证据显示草药疗法或乳霜有任何效果。

卡多索教授提醒患者，如果有怀疑，最好什么都不用。

此外，她也敦促医生要更加主动，询问他们的癌症病人在接受治疗时还使用其它什么药。

她表示，如果病人希望使用一些辅助性治疗，一定要先跟医生打招呼。这一点非常重要，特别是那些癌症转移到皮肤的病人。

她还表示，同其他癌症类型相比，这种情况在乳腺癌患者治疗过程中更加普遍。

卡多索教授进一步表示，危险在于，许多产品可能会干扰激素疗法或化疗。

某些产品还会延长血液凝固过程，由此可能导致伤口需要更长时间才能愈合，并留下更多疤痕。

图片版权 Getty Images Image caption 葡萄柚（也称西柚，grapefruit）和橙子等可能会影响癌症药物在体内的分解和吸收

她特别强调以下草药产品会放缓血液凝固速度，因此会影响伤口愈合：

穿心莲（green chiretta）

短舌匹菊（feverfew）

大蒜（garlic）

银杏（ginkgo）

人参（ginseng）

山楂（hawthorn）

七叶树（horse chestnut）

姜黄（turmeric）

适得其反

卡多索教授表示，病人有病乱投医是可以理解的，但一定要慎重，不然，很可能不会受益反而受害。

英国癌症研究慈善机构（Cancer Research UK）也在网站上提出了同样的警告。

同时，英国癌症研究的网站上还提示，在接受癌症治疗期间一定要避免食用某些食物和饮品，包括葡萄柚（也称西柚，grapefruit）和橙子（oranges）。

因为这些食品会影响癌症药物在体内的分解和吸收。

英国癌症研究慈善机构同时建议，想利用辅助疗法的病人一定要先征得医生的同意，特别是那些正接受癌症治疗的病人。

这一点其实跟卡多索教授的说法是一致的。

英国另一位乳腺癌专家也持相同观点，奉劝病人千万不要有病乱投医。

然而，卡多索教授在参加第五届晚期乳腺癌国际共识会议（the Advanced Breast Cancer Fifth International Consensus Conference）上肯定了瑜伽（yoga）、正念(mindfulness)、灵气疗法（reiki）以及针灸疗法对改善患者生活质量带来的正面影响。