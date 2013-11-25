印尼火山喷发 警戒升至最高等级

Image caption 锡纳朋火山近期非常活跃

印度尼西亚官员已经将关于北苏门答腊的锡纳朋火山的警戒等级提升至最高级别。在此之前，该火山持续喷出熔岩和火山灰。

印尼当局将警戒等级从“戒备”提高到“警告”级别。这是有关火山活动的最高级别警戒。

新警戒代表当局告诫人们不要进入火山口周围五公里地区。

自从今年9月，锡纳朋火山已经显现活动的迹象。此前多年，该火山都在休眠状态。

提高警戒

Image caption 火山喷发导致棉兰地区火山灰落下如雨

不过，在过去的周末，锡纳朋火山喷出了大量火山灰、石块与熔岩，促使当局发出更高级别的警戒。

印尼灾难控制机构的官员发表声明说，该地区内已经有1万5千多名村民获安排迁往临时庇护场所。

当局也已经通知航空公司，避免航班飞越有关地区。

灾难控制机构官员解释说，提高警戒级别是因为考虑到火山喷发的力度有所增强，而且次数也日益频密。

不过，到目前为止，仍然没有伤亡报告。

锡纳朋火山上一次在2010年喷发，导致两人死亡，3万人丧失家园。

锡纳朋火山是印尼130座活火山之一，在2010年喷发之前沉睡了400年。

（编撰：顾垠 责编：伊人）