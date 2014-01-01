发明家：今年4月将能把狗叫翻译成英文
- 2014年 1月 1日
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一组瑞典和芬兰的发明家称，他们很快就可以完成一个能把狗叫翻译成英文的翻译器。
由瑞典和芬兰的发明家组成的这个北欧发明与发现协会说，他们正在创造一个名叫“不再有汪汪汪”的样机。
这个“不再有汪汪汪”样机能够分析动物的想法，然后把这些想法转变成人类语言。
他们计划在2014年4月向公众推出自己发明的这个翻译设备。
北欧发明与发现协会说，这一新设备能够把狗叫翻译成英文，其中包括“我累了”、“我很兴奋”、“你是谁”等。
研究狗狗行为的专家尼克·布朗在接受BBC的采访时，对这一发明非常赞赏。
他说，任何能让人类理解他们需要学习动物语言的建议和行动，都是非常有用的。
（编译：嵇伟 责编：尚清）