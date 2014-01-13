印度迎来第三个“无小儿麻痹症”年

2014年1月13日

图像加注文字， 印度在1980年通过接种牛痘疫苗彻底根除了天花，小儿麻痹症是印度通过接种疫苗根除的第二个病症。

印度正在庆祝该国连续三年没有出现小儿麻痹病例，这是全球消除小儿麻痹症的一个里程碑。

这一里程碑是通过大规模和持续不断的接种疫苗计划实现的，同时也被视为印度最大的公共医疗保健的成功。

世界卫生组织预计将于下个月正式授予印度“无小儿麻痹症地位”。

印度卫生部长将此称为“一个不朽的里程碑”。

2012年，世界卫生组织把印度从小儿麻痹症猖獗的国家名单中删除。巴基斯坦、阿富汗和尼日利亚仍被列在该名单上。

上榜国家都具有同一特性，那就是小儿麻痹病毒可以随意传播，这种传染性疾病没有得到有效预防。

尽管印度取得了如此大的成功，但卫生专家们担心，在世界部分地区小儿麻痹症会卷土重来。

小儿麻痹症是一种侵害神经系统的病毒性疾病，可导致肌肉的永久性麻痹。若它影响到胸部肌肉或大脑，小儿麻痹症即可致命。

2011年印度只出现一例小儿麻痹症病例，而2009年印度全国共有741例小儿麻痹症病例。

印度在1980年通过接种牛痘疫苗彻底根除了该国的天花病例，小儿麻痹症是印度通过接种疫苗根除的第二个病症。

在每一轮小儿麻痹疫苗接种期，230万志愿者前往两亿零九百万个印度家庭，为大约一亿七千万名五岁以下的儿童注射疫苗。