英国大学研究网络对自杀的影响
- 2014年 2月 19日
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英国布里斯托大学将开始一项关于互联网对自杀影响的研究。
英国官方公布2012年英国有将近6千人自杀。
布里斯托大学的研究人员将同救助者一起进行这项开创性的研究，了解互联网在人们产生自杀想法当中的作用。
这将是首次接触那些上网并产生自杀想法的人进行的研究。
许多自杀案例，包括有才华的15岁的芭蕾舞少女威尔逊（Tallulah Wilson），都和自我伤残和自杀网站以及相关的社交论坛有关。
全国统计局今天发布的统计数字表明，在2012年有5,981名年龄在15岁或以上的人自杀。
研究的负责人布罗斯托大学社会和社区医学学院的露西·彼得尔说，早就该进行这样的研究。
她认为互联网提供了很多有关信息，可能导致自杀风险增加，因为在社交媒体和聊天室内传播了许多用户自己制作的有关信息。
她说，对这些网络内容进行管理难度很大。
更有效的办法是要努力去了解为什么人们上网，他们在网络访问那些地方，这样就能引导防止自杀的努力，关注那些脆弱的网络用户。
这项研究获得了健康政策研究项目部的资助。
（编写：横路/责编：董乐）