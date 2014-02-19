英国大学研究网络对自杀的影响

图片版权 SPL Image caption 互联网对于防止自杀形成了挑战。

英国布里斯托大学将开始一项关于互联网对自杀影响的研究。

英国官方公布2012年英国有将近6千人自杀。

布里斯托大学的研究人员将同救助者一起进行这项开创性的研究，了解互联网在人们产生自杀想法当中的作用。

这将是首次接触那些上网并产生自杀想法的人进行的研究。

许多自杀案例，包括有才华的15岁的芭蕾舞少女威尔逊（Tallulah Wilson），都和自我伤残和自杀网站以及相关的社交论坛有关。

全国统计局今天发布的统计数字表明，在2012年有5,981名年龄在15岁或以上的人自杀。

研究的负责人布罗斯托大学社会和社区医学学院的露西·彼得尔说，早就该进行这样的研究。

她认为互联网提供了很多有关信息，可能导致自杀风险增加，因为在社交媒体和聊天室内传播了许多用户自己制作的有关信息。

她说，对这些网络内容进行管理难度很大。

更有效的办法是要努力去了解为什么人们上网，他们在网络访问那些地方，这样就能引导防止自杀的努力，关注那些脆弱的网络用户。

这项研究获得了健康政策研究项目部的资助。

（编写：横路/责编：董乐）