甄别网络传言 科学家研发社交网站测谎器

图片版权 Image caption 研究人员正在研制社交网站测谎器，以测试和确认网络传言。

一组国际研究人员说，他们正在研制一种为社交网站设置的测谎器，目的是测试和确认网络传言。

这一测谎系统将会对网上的留帖进行分析，看它传播的信息是否是真实的。

该系统还会辨认开设这个社交网站账号是否只是为了传播虚假信息。

这样做是为了帮助包括各国政府以及紧急援助服务在内的组织和机构，能够对突发事件作更有效的反应。

传言分类

这个测谎项目的研制基础，是对2011年伦敦发生骚乱期间的社交网站信息所进行的研究。

那些会受到分析的数据中包括推特上的留帖、医疗保健论坛上的评论、以及Facebook上的公众评论。

研究人员把网络传言分为4种类型：推测，比如利率是否会提高；争议，类似对MMR疫苗的争论；误传，不知不觉传播的不实信息；谣言，具有恶毒企图而故意传播的不实信息。

在伦敦2011年大骚乱之后曾有人建议说，社交网络应该被关闭，以防止暴徒利用这些网站来发动和组织暴乱行动。

虽然社交网站也提供了许多有用的信息，但当时局势发展极其迅速，所以紧急援助服务部门很难分辨什么信息是真的什么是假的。

研究测谎系统的邦切瓦博士说，该系统会把信息来源分类，以评估它们的权威性。

不查图像

信息分类中包括新闻媒体、记者、专家、目击者、老百姓和自动生成社交网站留帖的人工智能程序bots。

测谎系统还将检查该网络账户的历史和背景，以鉴别它是否只是为了散布谣言而创建的。

邦切瓦博士还说，测谎系统会对社交网站上的谈话进行研究，并查看谈话的演变和话题的来源，以确定这一信息能被确定还是要被否认。

但是邦切瓦博士强调，只有文字才会受到辨别真伪的分析，图像不在研究的范围之内，因为技术上的难度太大。

这一社交网站测谎器的搜索结果将在一个“可视仪表板”上公布，供社交网络使用者自己查看。

研究人员透露，测谎器的首个搜索结果预期会在18个月后公布。

（编译：嵇伟 责编：尚清）