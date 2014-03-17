科学家发现大爆炸后宇宙扩张的直接证据

图片版权 BBC World Service Image caption 据认为宇宙、星系和星座在140亿年前的“大爆炸”中瞬间诞生

美国科学家们说，他们监测到了宇宙140亿年前“大爆炸”的微弱回声，发现大爆炸后宇宙扩张的直接证据。

据认为，宇宙、星系和星座在140亿年前的“大爆炸”中瞬间诞生。

如果这个发现得到证实，就证明了爱因斯坦曾经做过的预言。

这也将是有史以来最重要的科学发现。

科学家们在南极用望远镜探测特别的、无限小的光波谱，这可能证明宇宙在“大爆炸”后在千万亿分之一秒的瞬间迅速膨胀。

他们在研究中用望远镜观测宇宙中最古老光中的极微小的变异。

研究工作在严格的检查下进行。已经有人在谈这项发现可能会获诺贝尔奖。

图片版权 BBC World Service Image caption 研究人员利用位于南极的望远镜系统进行探测

研究人员来自美国几所大学，包括哈佛-史密松天体物理中心，明尼苏达大学，斯坦佛大学，加利福尼亚理工学院和美国航天局的喷气推进实验室。

（编写：横路；责编：董乐）