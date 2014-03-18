谷歌推出可穿戴设备安卓操作系统

图片版权 google Image caption 装有安卓操作系统腕表的样子

谷歌周二正式发布专门为可穿戴设备设计的一个安卓操作系统。

新推出的AndroidWear操作系统是专为智能手表而设计，使手表能够听从语音指令，突出了智能手表的提醒、互动以及控制功能。

首批采用谷歌Android Wear系统的智能手表设备有摩托罗拉的Moto 360和LG电子的G Watch。

Moto 360采用传统圆形表身设计，将于今年夏天上市。

谷歌表示，它正在同电子公司、芯片制造厂商和时装品牌共同研发使用安卓操作系统的可穿戴设备。

谷歌安卓系统负责人在其博客发帖中说，新的软件对于那些监测人体重要健康参数的设备将十分有用。

新的安卓操作系统还可能会引出整个一类设备。这些设备可以迅速对语音指令做出回应，比如回答简短的问题，订出租车或发送短信而无需在手机触摸屏上打字。

谷歌通过官方博客宣布了新的安卓操作系统，这一宣布标志谷歌向可穿戴设备市场推进的重要一步。

（撰稿/责编：李莉）