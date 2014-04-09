英国科学家成功扭转老鼠器官衰老

Image caption 科学家在试验中使用了转基因小鼠，并用化学品来增加它们的蛋白质水平。

爱丁堡大学的科学家首次成功地让一只活动物的一个衰老器官变得更年轻。

人们希望，这一发现可以为将来修复包括心脏和大脑在内的人类衰老器官铺平道路。

据《爱丁堡晚报》（Edinburgh Evening News）报道，爱丁堡大学的英国医学研究理事会再生医学中心的研究人员通过操纵动物基因成功地让一只衰老小鼠的胸腺获得新生。

位于心脏附近的胸腺对免疫系统至关重要，因为它可以生产抵抗感染的T-细胞。

但是，人类到了70岁时，胸腺就会急剧萎缩，使免疫系统的效能降低。

这就意味着人们在变老后将失去抵抗诸如流感病毒感染的能力。

爱丁堡大学的这个研究小组把研究目标对准了蛋白质FOXN1。该蛋白质帮助控制胸腺重要基因的开启。

他们在试验中使用了转基因小鼠，并用化学品来增加它们的蛋白质水平。

结果显示，获得再生的胸腺比未受到治疗的小鼠的胸腺体积大两倍。

（编译/责编：尚清）