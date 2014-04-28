沙特称新型冠状病毒疫情肆虐又夺八命

图片版权 AP Image caption 目前医学界对新型冠状病毒了解不多。

沙特卫生部门说，过去的24小时，又有8人死于新型冠状病毒感染这种呼吸道疾病。

自从疫情在2012年爆发以来，又称为中东呼吸系统综合症（英文简写：Mers）的新型冠状病毒感染已经造成102人死亡。

该国代理卫生部长阿德尔·法基伊说，已经指定利雅得、吉达以及达曼三地的医院设立治疗专科中心。

这三所医院的重症专科病房将可以收容146名感染患者。

新型冠状病毒感染发病之后，患者会出现高烧、肺炎以及肾功能衰竭等症状。

由于感染人数快速增加，世界卫生组织已经向沙特表示，愿意提供协助调查新冠状病毒的传染途径。

沙特卫生部是在周日晚间公布最新的死亡病例，死者包括首都利雅得的一名孩童和三名在吉达就医的患者。

公布的消息并说，过去24小时之内，该国各地医院也确诊了16宗新型冠状病毒感染病例。

上周六，埃及通报了该国第一起新型冠状病毒感染病例，患者为刚刚从沙特返回的27岁男子。

外电报道称，许多沙特民众在社群媒体上留言，对政府处理疫情的手法表示感到担心。

上周一，原先担任卫生部长的阿卜杜拉·拉比耶被撤职，但是没有做出任何解释。

（撰稿：威克，责编：横路）