细菌对抗生素的抗药性“威胁全球”

Image caption 现有的抗生素对某些疾病已经失去疗效。

世卫组织新发表的报告说，细菌对抗生素的抗药性是全球公共卫生的一个“重大威胁”。

在分析了114个国家的数据之后，世卫组织的报告称，全球几乎每个地区都出现了细菌对抗生素产生抗药性的问题。

报告形容现在是“后抗生素时期”，亦即几十年来都可以治愈的简单感染，如今却会致人于死。

这份报告强调，除非立即采取重大的步骤，不然会有“毁灭性”的后果。

这次发表的报告，主要集中在会导致肺炎、腹泻以及血液中毒等重大疾病的7种不同的细菌。

失去药效

根据报告的结论，两种主要抗生素对某些国家中半数以上的病患已经不具药效。

细菌很容易自然突变，最终对抗生素产生抗药性，但是滥用或者错误地使用抗生素、例如过量或者是病患没有完成整个疗程，意味着细菌突变的速度远远快过预期。

世卫组织呼吁发展更多的新种抗生素，而政府和一般的个人也应该采取措施来减缓细菌突变的速度。

报告称，英国现在用于治疗淋病的抗生素已经失效，同样的情况也发生在奥地利、澳大利亚、加拿大、法国、日本、挪威、南非、斯洛文尼亚以及瑞典。

在对应措施上，世卫组织的这份报告呼吁加强卫生、洁净的水源、在医疗机构加强控制感染以及施打疫苗，以这些做法来降低对抗生素的依赖。

（撰稿：威克，责编：友义）