新闻专辑：2018俄罗斯世界杯

法国4-2击败克罗地亚二度夺冠

2018世界杯决赛在俄罗斯举行，法国4-2击败克罗地亚二度夺冠。

  • 2018年 7月 15日

战争、流亡与足球：一代克罗地亚球星谱写世界杯新历史

克罗地亚球星莫德里奇曾经是难民，他的很多队友也都在战火中长大。

  • 2018年 7月 12日

2018年俄罗斯世界杯：完整赛程安排

2018年世界杯将于6月14日至7月15日在俄罗斯举行。

  • 2017年 12月 2日

俄罗斯世界杯：你需要知道的一切在这七张图表里

英格兰踢点球到底有多差？哪一个后卫的世界杯进球数可与C罗比肩？这里有你接下来一个月在酒吧里的谈资。

  • 2018年 6月 11日

BBC互动游戏：谁是2018世界杯冠军？

您能够准确预测2018俄罗斯世界杯冠军吗？哪些球队将从小组赛突围？一起来玩这个BBC互动游戏，分享你的神预测吧！

  • 2018年 6月 8日

视频/音频

视频 1:58

重返俄罗斯完成母亲遗愿的巴西球迷

  • 2018年 7月 17日
视频 2:03

鸭脖+啤酒：世界杯中国球迷的熬夜绝配

  • 2018年 6月 28日
视频 1:25

女友不放行，他的替身来到了俄罗斯

  • 2018年 6月 27日
视频 0:43

Google在俄罗斯世界杯当翻译

  • 2018年 6月 24日
视频 1:36

时隔近40年，伊朗女性再次进场看足球

  • 2018年 6月 23日
视频 1:02

世界杯球迷大对碰：维京战吼vs墨西哥街游

  • 2018年 6月 21日
视频 1:38

赛场外的各国球迷表情包

  • 2018年 6月 20日
视频 1:49

“数说”2018俄罗斯世界杯

  • 2018年 6月 14日
视频 1:00

那段他们说了很久的BBC世界杯预告片在这里

  • 2018年 6月 9日
视频 1:55

世界杯主办国俄罗斯的一大挑战：学习微笑

  • 2018年 6月 13日
视频 2:05

俄罗斯老奶奶：我们等着梅西的到来

  • 2018年 6月 13日
视频 2:18

七万黑人公民眼中的俄罗斯

  • 2018年 6月 11日
视频 2:25

喀山——准备迎接穆斯林球迷的世界杯城市

  • 2018年 6月 12日
视频 2:37

伏尔加格勒：仍埋有二战士兵遗骸的世界杯城市

  • 2018年 6月 8日
视频 2:28

“我的任务是给世界杯一个干净的城市”

  • 2018年 6月 8日

2018世界杯决赛前瞻：梦想与疗伤

  • 2018年 7月 15日

禁拍看台美女这事 也有女性说不

  • 2018年 7月 15日

从VAR到恐同，俄罗斯世界杯的最大争议

  • 2018年 7月 13日

摄影记者被克罗地亚球员扑倒 他到底拍到了什么？

  • 2018年 7月 12日

失落英格兰与狂喜克罗地亚

  • 2018年 7月 12日

比利时vs法国：世界杯超越边界的绿茵对决

  • 2018年 7月 10日

或许，只是或许，这一次的英格兰会不一样

  • 2018年 7月 11日

红球衣是否英格兰队致胜秘诀

  • 2018年 7月 11日

比利时和克罗地亚狂卷俄罗斯的秘密

  • 2018年 7月 10日

狂喜的英格兰球迷闯入伦敦宜家

  • 2018年 7月 9日

从点球大战罪人到国家英雄：英格兰主帅的逆袭路

  • 2018年 7月 8日

环保球衣让台湾也进了决赛圈

  • 2018年 7月 11日

世界杯跟生孩子撞车 球星们的两难抉择

  • 2018年 7月 8日

用假证件看球？美国记者告诉你俄罗斯监狱长什么样

  • 2018年 7月 6日

英格兰足球光环下鲜为人知的龌龊角落

  • 2018年 7月 6日

阿里森·贝克尔：他可能是比内马尔更关键的巴西球员

  • 2018年 7月 5日

2018世界杯八强战：你所需要知道的一切

  • 2018年 7月 6日

揭秘：足球明星五花八门纹身图案的含义

  • 2018年 7月 5日

2018世界杯博客：那些想征服12码点的人

  • 2018年 7月 5日

2018世界杯十大高颜值球星

  • 2018年 7月 4日

梅西、C罗回家了，但两大品牌仍在对决

  • 2018年 7月 4日

英格兰队夺冠已非天方夜谭？

  • 2018年 7月 2日

被日本吓醒，比利时“黄金一代”显露冠军相？

  • 2018年 7月 3日

内马尔“赢得巴西心惹烦世界人”

  • 2018年 7月 3日

“公敌”内马尔：为什么连巴西人都要“黑”他？

  • 2018年 7月 2日

从盖帝撤性感图辑看足球世界的性别歧视

  • 2018年 7月 2日

一夜之间，两大球王都告别世界杯

  • 2018年 7月 1日

卫冕冠军魔咒再现 德国怎么了

  • 2018年 6月 28日

2018世界杯博客：梅西的右脚与阿根廷的命运

  • 2018年 6月 27日

VAR导演了世界杯“疯狂一夜”

  • 2018年 6月 26日

赛后扫除的日本球迷为何成了网红

  • 2018年 6月 26日

金靴之争、纪律调查和梅西的眼神：世界杯半程这些亮点值得铭记

  • 2018年 6月 25日

算法PK猫咪：预测世界杯桂冠花落谁家

  • 2018年 6月 26日

为什么黑人教练如此罕见？

  • 2018年 6月 23日

阿根廷溃败，梅西到底怎么了？

  • 2018年 6月 22日

称俄罗斯女球迷“荡妇” 俄媒被指物化女性

  • 2018年 6月 21日

2018世界杯博客：漫画中的日本“足球小将”已不再是幻想

  • 2018年 6月 21日

球迷一家亲—绿茵场外免谈国事

  • 2018年 6月 21日

足球狂欢能否令俄罗斯迎来“婴儿潮”

  • 2018年 6月 19日

墨西哥胜德国引发“地震”的真相

  • 2018年 6月 19日

谁发明了足球比赛中的红黄牌？

  • 2018年 6月 20日

如果早有VAR，足球历史会怎样

  • 2018年 6月 19日

“冰岛现象”为何引发中国球迷大吐槽

  • 2018年 6月 18日

“英格兰最有机会赢世界杯”，我说了不知多少遍

  • 2018年 6月 18日

当我们看世界杯时，其实是在看什么

  • 2018年 6月 14日

现场图辑：俄罗斯的世界杯狂热

  • 2018年 6月 16日

2018世界杯：英格兰6-1大胜巴拿马晋级16强

  • 2018年 6月 24日

现场手记：世界杯里面的三个俄罗斯

  • 2018年 6月 16日

俄罗斯女性别跟外国人发生性关系？

  • 2018年 6月 15日

2018世界杯博客：梅西的最后一搏

  • 2018年 6月 16日

比肩美国品牌 中国四大公司撑起俄罗斯世界杯

  • 2018年 6月 14日

历史告诉你，谁能在俄罗斯捧杯

  • 2018年 6月 14日

不只是足球：俄罗斯世界杯11座主办城市小攻略

  • 2018年 6月 7日

俄罗斯世界杯32队参赛球衣图鉴

  • 2018年 6月 13日

足球经济学：财政实力能否换来大赛冠军

  • 2018年 6月 12日

贝利与克格勃：前苏联队长的60载世界杯记忆

  • 2018年 6月 8日

英伦热议：世界杯背后的“普京阴谋”

  • 2018年 6月 11日

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  • 2018年 6月 14日
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  • 2018年 6月 9日
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  • 2018年 6月 13日
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