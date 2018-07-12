图片版权 YURI CORTEZ/AFP Image caption 在攻入第二个球之后，克罗地亚球员才发现，他们庆祝进球的时候不小心把一个摄影记者扑倒在了地上。

一切都始于将克罗地亚送进世界杯决赛的那个进球。

图片版权 Reuters Image caption 柯蒂斯发现，自己不经意间成为了克罗地亚历史性时刻的一部分。

在周三（7月11日）的莫斯科卢日尼基体育场，克罗地亚以2－1击败英格兰。克罗地亚在加时下半场打进那个致胜入球时，球员立即开始在球场上疯狂奔跑，他们冲向彼此，在球场的不同角落拥抱。

图片版权 Getty Images Image caption 克罗地亚将在世界杯决赛当中对阵法国。

不过，最疯狂的几个球员是在他们进球的那边球门后底线的一角。那里通常是摄影记者们坐的地方——他们守在那里是为了以最好的角度拍摄可能发生的进球。

图片版权 Reuters Image caption 柯蒂斯和狂喜的克罗地亚球员一起摔在了草地上。

当天坐在椅子上的是来自萨尔瓦多的法新社（AFP）摄影记者尤里·柯蒂斯（Yuri Cortez）。

图片版权 Getty Images Image caption 通常，足球摄影记者都会在守在球场底线广告牌后面，以便从最好的角度拍摄进球。

全世界的观众都看到，狂喜的克罗地亚球员冲到了他那一边，互相扑在彼此身上的时候，把柯蒂斯也扑倒了。

在赛后，柯蒂斯接受了《纪录报》（Récord）的简短采访，讲述了当时球员们冲向他的情景。

他当时立即将照相机调到了广角模式，以便更好地拍摄这些近镜特写。

图片版权 YURI CORTEZ/AFP Image caption 柯蒂斯当时用了广角模式，更好地记录了这些特写画面

“我当时感觉椅子在我屁股下面滑走了，但我整个过程一直在不停地拍照，然后在他们都压在我身上时，我也还一直在拍，”柯蒂斯说。

最后，球员们向柯蒂斯道了歉。有那么一瞬间，柯蒂斯感觉自己就像是这支球队的第十二人。

现在，克罗地亚将要准备在7月15日与法国队展开2018世界杯决赛的较量。

图片版权 YURI CORTEZ/AFP Image caption “他们都来看我有没有受伤……”

“他们意识到，他们可能会把我弄伤，然后都来看我是不是一切还好。”

图片版权 AFP Image caption 对于柯蒂斯来说，这确实是个难忘时刻。

就这样，柯蒂斯不经意地成为了克罗地亚足球历史上这一经典时刻的一大配角。