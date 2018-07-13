2018世界杯：从VAR到恐同，俄罗斯世界杯的最大争议

图片版权 Getty Images Image caption 阿根廷足球传奇马拉多纳（马勒当拿）在本届赛事中引发了不少争议，图中他已经触犯了吸烟禁令。

在情绪及惊喜上，2018世界杯并没有让人们失望。但这届赛事同时也产生了一些有争议的瞬间。

以下是引起最多讨论的几个话题，有些跟赛场上发生的事情并没有什么关系……

VAR震惊世人

2018年的俄罗斯世界杯上，视频助理裁判（VAR）首次亮相世界杯赛事。

这一新系统旨在对裁判在球场上的判决进行二次审视，或提醒裁判一些他们没有注意到的事情。现在VAR已经对几场比赛的结果造成影响。

VAR同时还带来了“点球通胀”。今年世界杯上已经有20次点球判罚，打破了世界杯历史记录。

图片版权 Getty Images Image caption 视频助理裁判（VAR）的使用引发了不少争议。

但也有不少球队抱怨称，有些应有的判罚被忽视了。比赛过程中，一些教练和球员会向裁判比出“屏幕手势”，这个手势也经常被用来示意裁判向对方犯规行为作出判罚，这个手势想必将成为本届世界杯的一个经典场景。

不过，国际足联（FIFA）表示，VAR已经取得“成功”，并指出本届小组赛阶段犯规次数有明显下降，比四年前的巴西世界杯降低了17%。

马拉多纳的滑稽举止

阿根廷足球传奇马拉多纳（Diego Maradona，马勒当拿）从来不是一个行为谨慎的人，这次在俄罗斯，他同样夺走了大家的注意。与往常一样，他成为焦点并不总是因为好事。在激情洋溢地在看台上加油助威时，这位“10号”打破了一条吸烟禁令，向对方球迷举止粗鲁，据称还眯眼睛冒犯亚洲球迷。

这还不是全部：尽管他以国际足联“形象大使”身份出席本届赛事，但马拉多纳公开批评国际足联，指责美国裁判格雷格（Mark Geiger）在英格兰对哥伦比亚的十六强比赛中偏颇英格兰，给该队一粒点球。

图片版权 Getty Images Image caption 本届赛事前面阶段，马拉多纳一如往常地高调行事。

“今天我在球场上看到了一场严重的盗窃，”马拉多纳对委内瑞拉一家电视台表示。

他后来对此作出正式道歉。

“公平竞赛”用日语怎么说？

日本很少在世界杯上惹争议。本届世界杯上，他们还因为本国球迷在赛后打扫观众席而登上过头条。

但在之后小组赛最后一轮对阵波兰的比赛中，日本0-1落后，但他们在最后几分钟只将球控制在自己的半场，因为塞内加尔当时落后哥伦比亚，也就是说，只要保持现状，日本人就可以小组出线。不过这一举动为他们招来了广泛批评。

讽刺的是，日本之所以可以晋级16强，凭借的是国际足联在俄罗斯首次投入使用的“公平竞赛奖励”，因为他们身上的黄牌少于非洲人。

政治接管

图片版权 Getty Images Image caption 瑞士队的扎卡因双头鹰手势惹上了麻烦。

国际足联规定，球员与球队在世界杯期间不得发表“政治言论”，但这一规定在俄罗斯被打破了。瑞士队的扎卡（Granit Xhaka，贾卡）、沙奇里（Xherdan Shaqiri，沙基里）和利希施泰纳（Stephan Lichtsteiner，列治史迪拿）因在对阵塞尔维亚的比赛中庆祝进球时作出双头鹰手势（阿尔巴尼亚的国家象征）而被处以罚款。

扎卡与沙奇里均为阿尔巴尼亚后裔，与科索沃联系紧密。科索沃曾是塞尔维亚的一个省，在2008年宣布独立，塞尔维亚、中国、俄罗斯等国都不承认科索沃独立，但美国与大部分欧盟国家予以承认。

四分之一决赛中，克罗地亚队击败东道主俄罗斯，让不少俄罗斯球迷留下了眼泪，而克罗地亚后卫维达（Domagoj Vida）将胜利献给“乌克兰人民”的表态让俄罗斯官员感到气愤。

2014年俄罗斯吞并克里米亚后，莫斯科与基辅的关系受到严重影响。

在克罗地亚对英格兰的比赛中，每次维达触球，俄罗斯的中立者们便会对他报以嘘声，以此来表示他们的愤怒。

对女性的骚扰

图片版权 O Globo TV Image caption 巴西电视记者Julia Guimaraes在叶卡捷琳堡工作时被一名俄罗斯男性骚扰。

虽然本届赛事在女性权利有了极大飞跃，比如德国电视台与BBC都采用了女性评论员，但一些女记者，特别是电视记者在报道过程中遭到骚扰。

还有一些球迷用外语对俄罗斯女性出言粗鲁。

图片通讯社Getty Images发布了一则“世界杯最热辣粉丝”的全女性图集，引发了巨大争议。在引发反对性别主义歧视的示威后，这一图集被迅速删除。

墨西哥恐同

故事以坏消息开始：尽管哈维尔·埃尔南德斯（Javier Hernandez，哈维尔·赫南德斯）等明星一再请求，在墨西哥对德国的比赛中，每当诺伊尔（Manuel Neuer，纽亚）挡下任意球时，墨西哥粉丝们还是选择高呼他们传统但冒犯性的口号“eeeh, puto（一个针对同性恋男性的贬义词）”。

图片版权 Getty Images Image caption 墨西哥球迷在一场小组赛中高喊恐同口号。

令人难以置信的是，在接下来的比赛中，这种口号好像消失了。难道是一系列活动终于奏效了？

西班牙的失误

西班牙是赛前最被看好的球队之一，但在十六强赛中，却出乎意料地在点球大战中被东道主俄罗斯队淘汰出局。

西班牙人本届的命运是悲惨的，先是跟葡萄牙战平，后又小胜伊朗。一些评论员认为，这一灾难的原因在于，西班牙在与葡萄牙队的比赛前两天解雇了主教练胡伦·洛佩特吉（Julen Lopetegui，卢柏迪古）。

洛佩特吉此前接受了皇马主教练的工作，原计划于世界杯后上任。这一消息公诸于众后，洛佩特吉丢掉了国家队的工作。西班牙足协主席卢比亚莱斯（Luis Rubiales）表示，他没有其他选择，只能解除与洛佩特吉的合约。

然而批评人士注意到，卢比亚莱斯只在宣布解雇之前的几分钟才通知西班牙队员们。