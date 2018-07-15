一个月前，很少人能够预料，这一天会是这样的一场世界杯决赛。

周日（7月15日），在莫斯科卢日尼基体育场，克罗地亚队将剑指他们历史上的第一座国际大赛奖杯，而他们的对手法国队则希望在他们六届世界杯的第三场决赛当中第二次夺冠。

法国队的主帅德尚（Didier Deschamps，迪金斯）已经是第三次率队参加国际大赛。而他希望，自己能够成为历史上第三个作为球员和教练都捧过世界杯的人。

而他在周日的对手是克罗地亚的兹拉特科·达利奇（Zlatko Dalic，达历）。达利奇在克罗地亚队主教练的位置上才刚做了9个月，但他如今距离世界足坛最高荣誉只差90分钟。如果他成功，世界杯历史上又将多一个新的冠军。

克罗地亚：“梦想、梦想、梦想”

一个417万人口的国家，你或许以为这已经是世界杯决赛历史上最小的国家。不过，这个荣誉是属于乌拉圭——他们在1930年第一届世界杯夺冠时，估算的人口只有大约170万。

达利奇的球队目前在国际足联（FIFA）世界排名第20位，是闯进世界杯决赛时排名最低的球队，也是第13支进入过世界杯决赛的球队。

这已经是他们在世界杯历史上的最好成绩，比20年前的季军又进了一步。当时的克罗地亚队同样一路猛进，直到四强战落败，当时击败他们的……就是后来的冠军法国队。

在本届的半决赛，他们粉碎了英格兰队的梦。从萨格勒布到其他地方，都是一片欢庆的气氛。数以千计的球迷涌上街头，唱歌、放烟火，以及挥舞着红白蓝旗帜。

图片版权 Getty Images Image caption 1991克罗地亚在1991年才成为一个独立国家。

“梦想，梦想，梦想！克罗地亚进入世界杯决赛，”克罗地亚的《体育新闻周报》（Sportske novosti）这样写道，并且说达利奇率领球队打出了比1998年的克罗地亚更好的成绩，已经“进入了传奇史册”。

克罗地亚《早报》（Jutarnji list）则写道：“炽天使（The Fiery Ones，克罗地亚队外号）进入了决赛，整个国家都疯狂了——离冠军只有一步之遥。”

法国：为2016年疗伤

2016年欧洲杯，法国队作为主办国闯进了决赛，但是却以大热门的身份输给了葡萄牙。

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这一次，失败的记忆成为这支球队和这个国家的动力。

法国《西南报》（The SudOuest）将周日的决赛看作是治疗两年前那道“伤疤”的机会。该报指，这一次，“背景不一样了：球员队成熟了，而且又有了凯利安·姆巴佩（Kylian Mbappe，安巴比）”，这名前锋“状态火热”，也是法国队“摧毁克罗地亚队城池的多个武器之一”。

法国媒体特别关注到了球队在决赛之前比对手多出来的备战时间。法国队的半决赛比克罗地亚的半决赛早24小时进行，并且他们所有的淘汰赛都在90分钟内解决战斗，而对手克罗地亚则连续打了三场加时赛（其中两次还经过点球大战淘汰对手）。

据《费加罗报》（Le Figaro）指，对阵这样一支有才华并且有能力带来麻烦的球队，这样的时间优势是天赐良机。

《观点报》（Le Point）则认为，一切都取决于球员的精神状态。虽然打了这么多加时赛，但是克罗地亚的精神状态一直“无懈可击”，而球队也似乎“不可战胜”。

或许，最终决定比赛的会是球员的个人能力……

“金球”之争

图片版权 Reuters Image caption 莫德里奇已经在5月为皇马赢得了一座欧冠奖杯，周日的世界杯是他的下一个目标

这一届比赛被认为是两个当代伟大球星赢得世界杯的最后机会。

不过，梅西（Lionel Messi，美斯）和C罗（Cristiano Ronaldo，基斯坦奴·朗拿度/C朗）的球队都在16强止步。于是，本届赛事最佳球员“金球奖”也将由其他球员争夺。

虽然本届比赛有不少球员都有出色的个人表现，但没有谁到目前为止的表现出众到足以毫无争议地成为赛事最佳球员。

所以，决赛会是决定性的因素吗？有趣的是，金球奖上一次授予冠军队的球员已经是24年前的事了。

或许今年将会有所改变。克罗地亚中场卢卡·莫德里奇（Luka Modric，摩迪）到目前为止的表现受到广泛赞誉，包括小组赛对阿根廷时的表现令他成为当场最佳。

法国队前锋姆巴佩也在对阵阿根廷的比赛中以两个进球令自己在最大舞台上占有一席之地。他将希望自己能成为继1958年的巴西球王贝利（Pele，比利）之后又一个在世界杯决赛上进球的20岁以下球员。

在决赛上的制胜表现，将会令最佳球员的奖项向他们倾斜。而同样具有竞争力的有法国队的安托万·格里兹曼（Antoine Griezmann，基斯文），他和姆巴佩一样打入了三个进球。这两个球员如果能在决赛中上演帽子戏法，就将与英格兰队的哈里·凯恩（Harry Kane，哈利·简尼）分享金靴奖。

图片版权 AFP Image caption 19岁的姆巴佩成为俄罗斯世界杯的最大亮点。

谁是最佳后卫？

克罗地亚中后卫德扬·洛夫伦（Dejan Lovren，路夫兰）在球迷口中是褒贬不一，不过你很难争辩，他在过去一个赛季的成绩。

如果洛夫伦在决赛上场，将只是历史上第二个在同一年既为英超球队征战欧冠决赛，又在世界杯决赛中出战的球员——上一个是2006年的亨利。

上一次，亨利在两场决赛当中均以落败告终。他的阿森纳（阿仙奴）在欧冠决赛负于巴塞罗那，法国队则在世界杯输给了意大利。

在本赛季初，利物浦4－1大败于热刺的比赛中，洛夫伦在第31分钟时就被换下场，因为他在温布利被凯恩彻底完爆。

图片版权 PA Image caption 洛夫伦（6号）在半决赛中成功冻结了英格兰射手凯恩。

在世界杯半决赛，洛夫伦成功冻结了英格兰队长，报了一箭之仇；而现在，他还有可能以最高的荣誉迎接下一个赛季。

“我觉得人们应该认可我是世界上最好的后卫之一，不要再说废话，”半决赛之后，有报道引述洛夫伦说。

而数据上，他的说法是否成立？

在本届世界杯的所有后卫当中，29岁的洛夫伦赢得了32次争顶——只有英格兰队的哈利·马奎尔（Harry Maguire，麦佳亚/马古尼）的37次比他多——此外，洛夫伦的三次试图拦截全部得手，成功率100%。

他们还少了一个人……

图片版权 EPA Image caption 卡利尼奇（左）为国家队出场过41次，打进15球。

克罗地亚的前锋尼古拉·卡利尼奇（Nikola Kalinic，卡连历）原本是克罗地亚阵中一员，但是在首战2－0击败尼日利亚的比赛当中，他拒绝替补上场，之后他被开除出队。

根据规则，克罗地亚队不会被允许用其他球员替代他，之后球队以22人继续征战。

现在，卡利尼奇只能在千里之外看着队友在他们人生当中最重要的比赛里上场了。