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2018世界杯决赛法国4－2战胜克罗地亚。19岁法国前锋姆巴佩（Kylian Mbappe 安巴比）打入第四球，获得最佳年轻球员奖。

姆巴佩在本届杯赛上的表现大获好评。前英格兰国家队后卫里奥·费迪南德（Rio Ferdinand，里奥·费甸南）表示，当代世界最好的球员里奥内尔·梅西（Lionel Messi，美斯）和克里斯蒂亚诺·罗纳尔多（Cristiano Ronaldo，基斯坦奴·朗拿度/C朗）要“交出他们的王冠”了。

曾效力曼联的费迪南德说：“他就是未来几年会轻松站上金球奖（Ballon d'Or，年度世界最佳球员）领奖台上的人。”

“我希望我的前东家在联系跟他签约，他和保罗·博格巴（Paul Pogba，保罗·普巴）也有紧密联系。”

现效力于巴黎圣日耳曼（巴黎圣日门）的姆巴佩只是世界杯决赛历史上第二个取得入球的20岁以下球员，上一个做到的是1958年世界杯决赛上的贝利（Pele，比利）。

图片版权 AFP Image caption 法国队在16强淘汰梅西的阿根廷，姆巴佩在该场比赛中打入两球。

33岁的C罗和31岁的梅西在过去十年里一直被认为是世界上最好的两个球员，平分了近10年的金球奖。

在俄罗斯，姆巴佩共打入四球；法国队则自1998年首夺冠军之后再次封王。

费迪南德表示，姆巴比已经表示出超越年龄的成熟度。

图片版权 . Image caption 曾三夺世界杯的贝利赛后在推特上称赞了姆巴佩

前德国队前锋球员和主教练尤尔根·克林斯曼（Jurgen Klinsmann，奇连士文）则在BBC的《世界杯比赛日》（World Cup Match of the Day）节目上表示，姆巴佩看起来好像已经在法国队踢了10年一样。

“未来还有很多东西在等着，”克林斯曼说。

“他正在撼动转会市场。C罗走了（去尤文图斯/祖云达斯），而（巴黎圣日耳曼的）内马尔则与其他俱乐部有联系，这孩子将会去哪里？”

图片版权 . Image caption 姆巴佩在本届世界杯上打入四球

“穆里尼奥需要解锁博格巴”

博格巴下赛季回到曼联的时候，就是世界杯冠军的身份了。他也是继1998年阿森纳的埃曼努尔·佩蒂特（Emmanuel Petit，比提）之后，第一个在世界杯决赛上入球的英超球员。

这名25岁的法国人在2016年8月以创当时世界纪录的8900万英镑转会费加盟曼联，但在2017-18赛季中并不受重用。

在欧洲冠军联赛（UEFA Champions League）十六强曼联被塞维利亚（西维尔）淘汰的两回合比赛中，他都被主教练若泽·穆里尼奥（Jose Mourinho，摩连奴）放在了替补席上。

费迪南德表示，博格巴在世界杯决赛上的作用非常重大，“特别是在下半场，当时压力在增加，他必须压上前。他现在非常值钱。”

“他经历了一个不受媒体待见的艰难赛季，行内人也将他说成是曼联队中表现较差的球员。”

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“现在，该轮到穆里尼奥来解锁这个我们在世界杯上所看到的博格巴了，因为他有责任心，他经常在中场遭遇艰难局面时站出来，并且是这支球队的核心人物。”

“出于某种原因，在曼联，他这块拼图并没有被好好地拼起来。”

“他有被放在恰当的位置上吗？这是一个教练应该搞清楚的问题。”

“不是最好看，却是实至名归的冠军”

在世界杯小组赛，法国队先后险胜澳大利亚和秘鲁，然后与丹麦队0比0战平。

这支迪迪埃·德尚（Didier Deschamps，迪甘斯）带领的法国队之后在16强战与阿根廷打了一场七个进球的激战，法国队取胜之后又先后淘汰乌拉圭和比利时，晋身决赛。

“他们不是最好看的，但他们知道如何在足球比赛当中取胜，”前英格兰国家队边锋克里斯·瓦德尔（Chris Waddle，华度）在BBC电台第五频道的节目上说，“他们在这届赛事上的规划非常好。”

“你必须说，德尚的战术部署不具观赏性，但却是非常出色的。他赢得过世界杯，他也是带着这个目的来参加本届世界杯的。”

费迪南德说：“法国队在小组赛受到了批评，但是他们在每一场比赛中都作出了相应的调整。你要赢，就不能总是按自己的打法来踢。”

图片版权 Reuters Image caption 德尚成为第三届作为球员和教练都赢得过世界杯的人。

虽败犹荣的克罗地亚

在本届世界杯开赛前，很少人会期待，过去三届世界杯当中都未能小组出线的克罗地亚队会在本届比赛当中闯入决赛。

虽然最后输给了法国，但是BBC的评论员认为，达利奇（Zlatko Dalic，达历）的球员应当能以英雄的姿态回到自己的国家。

前英格兰队长阿兰·希勒（Alan Shearer，舒利亚）说：“克罗地亚值得称赞，因为他们一直没有放弃。他们在每一场淘汰赛当中都曾比分落后，但他们总是反扑。”

图片版权 Getty Images Image caption 法国总统马克龙与克罗地亚球员莫德里奇（摩迪）握手。

克林斯曼则表示，克罗地亚在本届赛事给了人们极大的快乐。

“两年后，你再看见他们，他们仍然会是欧洲杯的热门之一，只是这次他们遇上了一支知道如何在下半场解决他们的法国队。”