习近平的足球梦与甘肃小孩的脱贫梦

Image caption 王春（左）希望有机会成为国家队球员。

太阳才刚出来，球场上已经有40个小孩 ，展开一天的足球训练。这儿是甘肃山区一家在中国十分有名的小学──中连川小学。这儿每位学生，每天要训练足球三小时，近年多名学生获选加入国内顶尖的足球学校和少年球队，两名学生亦在中国超级联赛中亮相。

BBC记者杉丽雅（Celia Hatton）走访了这支小学足球队，了解中国如何发展足球梦，而这个贫困地区，又如何把脱贫的希望，寄托在小孩身上。

足球脱贫梦

12岁的王春是这支足球队的队长，她长得特别高，在队伍中十分突出，训练时也特别认真。

王春的姐姐已考入广州恒大皇马足球学校，现在轮到王春面临具挑战性的考核。

“父母是有给我一定压力的，如果我球踢得不好，我怕会令他们失望。”她说。

是的，她背负着沉重的压力。要知道，甘肃最中国最穷困省份之一，当地平均年薪介乎500至800美元。这儿的学生如果能够加入有名的足球学校，并且获得全额奖学金，有望帮补家计，如果能发展足球事业，更可以为自己脱贫。

这所学校的学生大多是寄宿学生，因为父母别无选择，要到较远的城市打工。但这些学生不会抱怨，因为有更多小孩子，连入读中连川这种学校的机会也没有。

王春强调自己热爱足球：“我很兴奋，如果没有足球，我不会好像现在般开心。”

即使天气寒冷，她也不怕冻伤手指、脚指。

“冬天最麻烦的地方是足球在雪上不会正常地滚动。”她说。

学生们为甚么会如此热衷于足球？全因背后的推手──学校校长兼足球教练马安武。

Image caption 马安武是这所学校着重足球训练的推手。

马安武八年前来到中连川小学，他决定实行一个野心勃勃的大计，要求近乎所有学生，每天在课业以外花三小时踢足球。

即使严寒零下20度，小孩也要训练，风雨不改。他认为小孩子应该年轻时挨苦，长大后便会知道“努力的果实特别甜美”。

但他同时希望，自己的学生，是真正热爱足球。有时候，这些学生会挤在狭小的房间观看球赛──学校唯一的一部电视──希望可以学会一些技巧。

马安武领导下，这所小学已经把6个小孩，送到中国顶级足球学校，而且这些学生均获得全额奖学金。两名毕业生参加中国专业足球超级联赛，一些学生甚至到英国接受训练。

多亏慷慨的捐助人，这些孩子拥有出国游历的机会，在他们父母那一代，这根本是遥不可及的梦。

Image caption 大部分学生均是寄宿学生，因为父母也要到较远的城市工作。

中国的足球梦

中国足球界有愈来愈多的资金，很大的一个原因是中国国家主席习近平自己也是球迷，他希望2050年中国能够成为世界足球强国，包括争取入围世界杯、主办一次世界杯、甚至最终可以赢一次世界杯。

习近平是近年来最具权力的一个中国领导人，不容许反对声音，所以当他表明要发展足球，这个宏愿不能够被忽视。

他也寻求2020年让农村贫困人口脱贫，其中甘肃省的目标则是今年内能够有一程度的脱贫。

但具体怎样做？目前仍然不清楚。中国该如何打造足球强国，实际会怎样操作？同样地不清楚。

中国足球与世界级别仍然相距甚远是众所周知的事实，中国唯一一次打入世界杯是2002年，但当时三场赛事全部落败。

“这令中国蒙羞，居然找不到11个男人能够在世界舞台竞争。”专门研究中国足球的英国体育博客马克‧德莱尔（Mark Dryer）说。

“历史上，中国在讲求纪律的运动表现卓越。中国可以把一万人放在水里，然后要求他们跳水练习一百万次，个人重复又重复的锻炼，你总会找到一些人有能力夺金。”

“但足球恰好相反，你要有创意，要有出乎意料的策略，当每个人都猜到，你抢了球后下一步的行动，你好不到哪里去。”

Image caption 有外国教练到中国看到小孩踢球时感惊讶，因为小孩踢球时都鸦雀无声。

德莱尔回忆说，此前有一个西班牙教练，到中国教授足球，但第一次却感到十分震惊，因为他发现这儿的小孩子踢球时是鸦雀无声。

“他也没想到自己要鼓励这些小孩，在进球时应该互相拥抱一下，或是击掌鼓舞士气。”

BBC记者离开甘肃后，获悉王春没有考入广州恒大皇马足球学校，不过她被陕西一支省级年轻足球队伍看中。

马校长说，陕西这支球队在全国位列第8，也是一支优秀的队伍。

Image caption 王春最后加入了一支陕西的球队。

“那支球队表示，如果王春无法建立起成功的足球事业，仍然会确保她能够升读陕西大学，你要明白，靠踢球进大学是小孩与家人的梦想，所以王春和她家人也同意了。”

王春现在已经在这支球队中受训，她每周六天，早上上课，下午便去训练。

“当我刚来时，面对新同学、新压力，我十分害怕，”她对BBC说，“但现在好了很多，我所属球队的队长刚刚获选入国家队，可以去美国受训。”

王春已经圆了父母的愿望，能够走出山区，但王春的最终目标，仍然是希望为国家队效力。

“我真的想成为国家队球员，无论如何我都会坚持下去，不会后悔。”她说。