中国足协就中超外援登巴巴疑遭“种族歧视”展开调查

图片版权 Getty Images Image caption 登巴巴在今年6月重新加盟上海申花

曾效力英超纽卡斯尔（纽卡素）和切尔西（车路士）的塞内加尔籍足球员登巴巴（Demba Ba，丹巴·巴亚）在中超赛场疑似遭受对方球员的种族歧视辱骂，中国足协官方宣布展开调查。

这名33岁的前锋在6月重新回归上海绿地申花，并在上周六（8月4日）球队作客1－1战平长春亚泰的比赛中出场。比赛下半场，登巴巴在与对方球中张力的一次拼抢过后发生冲突，塞内加尔人一度情绪非常激动，需要队友和教练劝阻。

中国足协（CFA）新闻办在周一（8月6日）发表声明，宣布就事件进行调查核实：“如确属实，将依纪依规予以严肃处理。”

声明还重申：“中国足球的发展一直以倡导公平竞赛、弘扬体育精神为宗旨和理念。尊重裁判、尊重对手、尊重球迷是对所有参与者的要求。我们反对任何形式的种族歧视行为。”

主教练：事出有因

申花主教练吴金贵在赛后表示，他的球员在比赛中遭受了对方球员的种族侮辱。

“登巴巴有这样愤怒的情绪，是事出有因，“上海申花的新浪微博官方帐户这样引述吴金贵在赛后新闻发布会上的发言。

图片版权 Xinhua Image caption 登巴巴（9号）在上周的中超比赛中与亚泰球员张力发生冲突

“登巴巴加入申花两年来，从来是一个兢兢业业，战术风格和人品都非常出色，但是他今天很愤怒，我在场上也安慰了他，后来了解到亚泰队员对他有侮辱性的语言，国际上一直强调不能对黑人运动员有侮辱性言语。”

“中超赛场上有很多不同肤色球员，我们应该尊重对手，在这个方面不能有歧视。”

申花俱乐部已将事件汇报给了比赛监督，并称将上诉中国足协。

登巴巴曾为非洲球员发声

第二度效力上海申花的登巴巴在中超的表现一直受到同行及媒体的肯定。

人民网体育版曾以“为人谦和，心态平和”来形容登巴巴的为人，称赞他作为外援的敬业精神为中国职业足球带来积极影响。

他在2015至2016年间代表申花出战37场打入29球，数据优异，但在2016年7月在一场比赛中意外小腿严重骨折，一度长时间远离赛场。

上赛季他曾先后短暂效力土耳其贝西克塔斯和戈泽特佩（Göztepe，哥兹塔比），至今年6月重新加盟申花。

2014－15年间首次效力贝西克塔斯时，登巴巴曾表示，非洲球员“价格与英格兰和欧洲球员不一样”。

图片版权 Getty Images Image caption 登巴巴曾效力西汉姆、纽卡斯尔和切尔西等英超球队。

当时刚从英超切尔西转会土超的登巴巴表示，那一年表现出色的曼城中场、科特迪瓦人亚亚·图雷（Yaya Toure，耶耶·托厘）甚至都没有进入过国际足联年度最佳球员的前三候选名单。

“这（种族）就是原因吗？很可能是。我不怨任何人，但事情就是这样，”英国媒体当时引述登巴巴说。

中超开始关注种族歧视？

近年，中超赛场不时有外援球员声称遭受种族歧视的事例。

2017年7月，北京国安外援伊尔马兹在与江苏苏宁的比赛中与对方球员李昂发生冲突，赛后他表示李昂向作为穆斯林的他提到了“猪肉”，事件导致李昂被罚停赛四场。

2017年赛季的另一场中超联赛当中，广州富力球外援乌索也在Instagram声称广州恒大球员叫他“猴子”。

中国媒体在周日发表文章呼吁中国足协应就种族歧视问题制定相应处罚条例。

新浪体育在周日的报道中称：“登巴巴这个在场上遇到任何侵犯甚至断腿都不会埋怨的人，彻底怒了！”

各方声援

赛后，上海申花的官方微博发布了海报，表示向种族主义说不。

图片版权 Sina Weibo/Shenhuafc

登巴巴也在自己的推特（Twitter）帐户上转发了申花官方帐户的推文：“登巴巴被长春亚泰球员张力的种族主义言辞所冒犯，中国足协应该采取严厉惩罚措施！！”

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登巴巴曾效力的土耳其俱乐部贝西克塔斯（Besiktas，比锡达斯）则在推特上声援了他们的前球员：“#NoToRacism（向种族主义说不），你不是孤身一人。”

图片版权 Demba Ba

沪媒称，申花队球员荣昊和刘若钒则在社交平台上表态对事件感到遗憾，呼吁尊重球员。

“很心疼！真的伤到了登巴巴！”荣昊在社交平台上表示。

刘若钒则在新浪微博上发帖说：“真的需要尊重，真的，嘴要干净。”