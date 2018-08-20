2018亚运会：40个项目的比赛场馆互动指南

  • 2018年 8月 20日

从周六（8月18日）开始，12000名运动员和代表团成员就已齐聚印度尼西亚，2018亚运会已经到来。

虽然规模不比奥林匹克，但是这项亚洲体育盛事的参赛国代表了世界上三分之二的人口，承载着丰富多元的文化。

亚运会的参与者当中，从身躯庞大的古拉什克柔术（乌兹别克一种古老的摔跤）选手到静若处子的电子竞技高手，不一而足。

在此之间，水上喷气赛船、滑翔伞、壁球、保龄等等多种竞技项目都将在雅加达、巨港和西爪哇进行。

从下面的互动指南，你可以看到本届亚运会的所有比赛场地简介：

雅加達

格羅拉蓬卡諾體育場

格羅拉蓬卡諾體育場
圖片來源 Getty Images

格羅拉蓬卡諾體育場第二次成為亞運會的開幕與閉幕主體育場。它在1962年印尼第一次主辦奧運會前建成，並以第一任總統蘇加諾的名字命名。為籌備本屆亞運會，該國耗資5300萬美元對體育場進行了大規模翻新。

運動項目

  • 開閉幕式
    開閉幕式
  • 田徑
    田徑

格羅拉蓬卡諾水上運動中心

格羅拉蓬卡諾水上運動中心
圖片來源 Getty Images

格羅拉蓬卡諾水上運動中心内有三个主池和一个热身池。這一水上運動中心位於GBK體育園區內，體育園區距購物中心Plaza Senayan和蘇迪曼中心商區僅有步行距離。

運動項目

  • 游泳
    游泳
  • 花樣游泳（韻律泳）
    花樣游泳（韻律泳）
  • 跳水
    跳水
  • 水球
    水球

格羅拉蓬卡諾體育宮殿

格羅拉蓬卡諾體育宮殿
圖片來源 Getty Images/AFP

這一場館位於格羅拉蓬卡諾體育園區內。亞運會前，場內的座椅、窗框、電動幕布、燈光及其他設備均進行了更新。

運動項目

  • 羽毛球
    羽毛球
  • 籃球
    籃球

格羅拉蓬卡諾室內網球中心

格羅拉蓬卡諾室內網球中心
圖片來源 INASGOC

這一場館的翻新工程在2016年9月已經開始，花費約640萬美元。場館現在有室內看台，以及新的照明系統，記分牌和空調系統。場館位於GBK體育園區內，體育園區距購物中心Plaza Senayan和蘇迪曼中心商區僅有步行距離。

運動項目

  • 排球
    排球

格羅拉蓬卡諾射箭場

格羅拉蓬卡諾射箭場
圖片來源 INASGOC

GBK射箭場是體育園區內為本屆亞運會而翻新的場館之一。場內加建了大屏幕以及訓練區。自1982年起，韓國一直統治射箭項目，是獎牌最多的國家。

運動項目

  • 射箭
    射箭

格羅拉蓬卡諾棒球場

格羅拉蓬卡諾棒球場
圖片來源 Getty Images

這個棒球場位於為亞運會而建的格羅拉蓬卡諾體育園區內。今年的亞運會上，老撾、斯里蘭卡和印尼隊都是首次參加棒球項目。這個場館可通過巴士快線系統到達。

運動項目

  • 棒球
    棒球

格羅拉蓬卡諾壘球場

格羅拉蓬卡諾壘球場
圖片來源 Getty Images

壘球場在亞運會前進行了翻新，以達到國際標準。從1990年進入亞運會開始，中國、中華台北和日本一直在這個項目輪流坐莊，佔據前三甲。

運動項目

  • 壘球
    壘球

格羅拉蓬卡諾籃球館

格羅拉蓬卡諾籃球館
圖片來源 Getty Images

這個籃球館是本屆亞運會籃球項目的兩個場館之一，可能通過巴士快線系統或者出租車到達。

運動項目

  • 籃球
    籃球

格羅拉蓬卡諾曲棍球場

格羅拉蓬卡諾曲棍球場
圖片來源 Getty Images

這個曲棍球場中有100x63平方米的合成草地，並由32000瓦的燈光照明。場館位於GBK體育園區內，體育園區距購物中心Plaza Senayan和蘇迪曼中心商區僅有步行距離。

運動項目

  • 曲棍球
    曲棍球

格羅拉蓬卡諾英式橄欖球場

格羅拉蓬卡諾英式橄欖球場
圖片來源 Getty Images
  • 可容納人數：256
  • Jalan Pintu Satu Senayan, Jakarta 10270.

這座七人橄欖球場是特地為2018亞運會建造。本屆亞運會是包括七人英式橄欖球項目的三個大型運動會之一。另外兩個是明年日本主辦的英式橄欖球世界杯和2020年的東京奧運會。

運動項目

  • 七人英式橄欖球
    七人英式橄欖球

格羅拉蓬卡諾網球館

格羅拉蓬卡諾網球館
圖片來源 Getty Images

這一場館的翻新工程在2016年9月已經開始，花費約640萬美元。這個室外網球場現在增加了座位，並升級了聲音系統和攝影機。

運動項目

  • 3人籃球
    3人籃球

格羅拉蓬卡諾訓練館

格羅拉蓬卡諾訓練館
圖片來源 Getty Images

直到去年12月，主辦方才確定需要一個壁球館。這個場館過去曾是羽毛球館，現在進行了重建翻修。場館可以通過巴士快線系統或者出租車到達。

運動項目

  • 壁球
    壁球

潘多克因達高爾夫球場

潘多克因達高爾夫球場
圖片來源 INASGOC
  • Jl. Metro Pondok Indah No.16, RT.1/RW.16, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12310. 打開谷歌地圖

這個場地在1976年8月建成，曾主辦過印尼公開賽以及1983年的高爾夫球世界杯。自2015年起，它也是青年高爾夫冠軍賽的場地。它所在的周邊區域被認為是雅加達最豪華的區域。

運動項目

  • 高爾夫
    高爾夫

雅加達國際展覽中心

雅加達國際展覽中心
圖片來源 Getty Images

十二個項目賽事將在這個場館舉行。它位於雅加達北部，距離雅加達老城和雅加達海洋世界均衹有20分鐘路程。場館可以通過巴士快線系統或者出租車到達。

運動項目

  • 拳擊
    拳擊
  • 橋牌
    橋牌
  • 體操
    體操
  • 柔道
    柔道
  • 卡巴迪
    卡巴迪
  • 柔術
    柔術
  • 中國武術
    中國武術
  • 跆拳道
    跆拳道
  • 乒乓球
    乒乓球
  • 舉重
    舉重
  • 摔跤
    摔跤

雅加達國際自行車館

雅加達國際自行車館
圖片來源 Getty Images

為了達到亞洲奧林匹克理事會的標準，主辦方花費了4600萬美元將這座自行車館完全重建成如今的現代模樣。它位於雅加達東部，距離雅加達國際馬術公園衹有7分鐘駕車路程。

運動項目

  • 場地自行車
    場地自行車

普洛馬斯BMX賽道

普洛馬斯BMX賽道
圖片來源 Getty Images
  • 可容納人數：2500
  • RT 6 / RW 13, Kayu Putih, Pulo Gadung, East Jakarta City, Jakarta 13210, Indonesia. 打開谷歌地圖

這個場地的建設始於2017年，由2012年倫敦奧運會的賽道設計者湯姆·利茨設計。

運動項目

  • 自由式小輪車
    自由式小輪車
  • 小輪車競速
    小輪車競速

雅加達國際馬術公園

雅加達國際馬術公園
圖片來源 Getty Images
  • Jalan Pulo Mas Jaya, RT.1/RW.16, Kayu Putih, RW.16, Kayu Putih, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13210. 打開谷歌地圖

雅加達國際馬術公園能容納156匹馬，並有一個四層高的展館。場館耗資3080萬美元建造。它位於雅加達東部，距離國際自行車館衹有7分鐘駕車路程。

運動項目

  • 馬術（盛裝舞步）
    馬術（盛裝舞步）
  • 馬術（三項賽）
    馬術（三項賽）
  • 馬術（場地障礙賽）
    馬術（場地障礙賽）

雅加達會議中心

雅加達會議中心
圖片來源 Getty Images
  • Jl. Gatot Subroto, RT.1/RW.3, Gelora, Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10270. 打開谷歌地圖

除了作為運動場館，這裡也將會是媒體中心。12萬平方米的場館緊鄰13項賽事進行的GBK體育園區，也將是數千名記者的工作地。

運動項目

  • 擊劍
    擊劍
  • 空手道
    空手道
  • 古拉什克柔術
    古拉什克柔術
  • 桑博
    桑博
  • 排球
    排球

安可海灘

安可海灘
圖片來源 Getty Images

這個場地從去年10月開始建造，也是首次成為亞運項目的滑水比賽兩個舉辦場地之一。27034平方米的場地耗資約1200萬美元，海灘本身就是一個旅遊勝地，也是雅加達唯一對公眾開放的海灘。城市的主題公園也位於這裡。

運動項目

  • 水上噴氣賽船
    水上噴氣賽船

安可碼頭

安可碼頭
圖片來源 Getty Images
  • Kota Tua, Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 打開谷歌地圖

場地從去年十月開始建造，將主辦首次成為亞運項目的滑水比賽。這個13890平方米的場地耗資約1200萬美元。除了是遊艇和帆船的碼頭，它也是前往千島之國各島的船隻出發地。

運動項目

  • 帆船
    帆船

印尼微縮公園

印尼微縮公園
圖片來源 INASGOC

這個場地過去沒有通風系統，經過升級後是首次成為亞運項目的班卡西拉武術比賽場地。同時，這也是一個旅遊熱門地點。除了微縮景區之外，還有鳥園、蘭花園、博物館和IMAX影院。

運動項目

  • 班卡西拉
    班卡西拉

布里安瑪體育館

布里安瑪體育館
圖片來源 Getty Images

這個場館將會主辦電子競技賽事，這是亞運歷史上的第一次。《英雄聯盟》、《實況足球》、《王者榮耀》海外版、《星海爭霸II》、《爐石戰記》以及《部落衝突：皇室戰爭》等六個游戲將會進行比賽。

運動項目

  • 電子競技
    電子競技

巨港

查卡峇林體育城沙灘排球場

查卡峇林體育城沙灘排球場
圖片來源 INASGOC

要填滿這個0.08平方公里的沙灘排球場大約需要2300立方米的沙。自1998年沙灘排球進入亞運會以來，中國是獲得此項目金牌最多的國家。

運動項目

  • 沙灘排球
    沙灘排球

查卡峇林體育城保齡球館

查卡峇林體育城保齡球館
圖片來源 Getty Images

這個場館完全由企業贊助的180萬美元建成。40條球道使用了美國機械鑄造公司的最新技術，過去只在迪拜和阿塞拜疆使用過，現在巨港也加入了這一行列。

運動項目

  • 保齡
    保齡

查卡峇林體育城拉瑙湖區

查卡峇林體育城拉瑙湖區
圖片來源 Getty Images

這個場館位於巨港中心地帶的查卡峇林體育城內。十個項目的比賽將會在這裡舉行，其中包括了籃球、攀巖、藤球和沙灘排球等等。

運動項目

  • 藤球
    藤球

查卡峇林體育城射擊場

查卡峇林體育城射擊場
圖片來源 INASGOC

這個場館位於巨港中心地帶的查卡峇林體育城內。十個項目的比賽將會在這裡舉行，其中包括了籃球、攀巖、藤球和沙灘排球等等。

運動項目

  • 射擊
    射擊

查卡峇林體育城攀爬項目館

查卡峇林體育城攀爬項目館
圖片來源 Getty Images

這個場館位於巨港中心地帶的查卡峇林體育城內。十個項目的比賽將會在這裡舉行，其中包括了籃球、攀巖、藤球和沙灘排球等等。

運動項目

  • 運動攀登
    運動攀登

查卡峇林體育城滾軸運動館

查卡峇林體育城滾軸運動館
圖片來源 Getty Images

這個場館位於巨港中心地帶的查卡峇林體育城內。十個項目的比賽將會在這裡舉行，其中包括了籃球、攀巖、藤球和沙灘排球等等。

運動項目

  • 滾軸運動（滑板）
    滾軸運動（滑板）
  • 滾軸運動（滾軸溜冰）
    滾軸運動（滾軸溜冰）

查卡峇林體育城網球場

查卡峇林體育城網球場
圖片來源 Getty Images

這個場館過去曾舉辦過東南亞運動會、伊斯蘭團結運動會和戴維斯杯等賽事。不過，為了舉辦亞運會，這裡增加了八個球場，令總數達到16個。更衣室和運動員衛生間也得到了翻新。

運動項目

  • 網球
    網球
  • 軟式網球
    軟式網球

查卡峇林體育城查卡峇林湖區

查卡峇林體育城查卡峇林湖區
圖片來源 Jakabaring_birdview_Gettyimages

輕艇水球是一項集合輕艇控制和運球技術的運動，在歐洲一直流行，但直到2017年東南亞運動會才在亞洲成為大賽競技項目。比賽全部使用封閉式獨木舟，即英文的「kayak」。

運動項目

  • 獨木舟/皮劃艇（競速）
    獨木舟/皮劃艇（競速）
  • 獨木舟/皮劃艇（傳統艇）
    獨木舟/皮劃艇（傳統艇）
  • 獨木舟水球
    獨木舟水球
  • 賽艇
    賽艇
  • 鐵人三項
    鐵人三項

查卡峇林體育城格羅拉斯里維加亞體育場

查卡峇林體育城格羅拉斯里維加亞體育場
圖片來源 Getty Images

亞運會之前，為了達到亞洲奧林匹克理事會的標準，主辦方更換了整片草坪，同時翻新了座椅和更衣室。格羅拉斯里維加亞體育場是巨港兩個舉辦女足比賽的場地之一。朝鮮是女足項目衛冕冠軍，過去四屆亞運會她們贏得了三屆金牌。

運動項目

  • 女子足球
    女子足球

布米斯里維加亞體育場

布米斯里維加亞體育場
圖片來源 Getty Images
  • Jalan Pom 9 Kampus, Lorok Pakjo, Ilir Barat I, Lorok Pakjo, Ilir Bar. I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30137. 打開谷歌地圖

這座球場距離巨港景點安帕拉橋（Ampera Bridge）僅15分鐘車程。晚間前往這座開合式大橋，將會看到它完全打開的景象。

運動項目

  • 女子足球
    女子足球

西爪哇

西卡勒哈魯伯體育場

西卡勒哈魯伯體育場
圖片來源 Getty Images
  • 可容納人數：27000
  • Soreang Simpang Selegong, Kopo, Kutawaringin, Bandung, Jawa Barat 40911, Indonesia. 打開谷歌地圖

這座球場作了幾項升級工程，包括種植新草、改善灌溉系統以及加裝了檢票閘門等。它就位於萬隆城外，距離旅游勝地白色火山口有一小時車程。

運動項目

  • 男子足球
    男子足球

帕坎薩里體育場

帕坎薩里體育場
圖片來源 INSAGOC
  • 可容納人數：30000
  • Jl. Raya Gor Pekansari No.26, Pakansari, Cibinong, Bogor, Jawa Barat 16915, Indonesia. 打開谷歌地圖

此球場建於2014年，位於雅加達以南50公里，是印尼第二級別聯賽球隊伯希卡波茂物隊的主場。這座球場僅用作舉辦亞運男足決賽。

運動項目

  • 男子足球
    男子足球

愛國者體育場

愛國者體育場
圖片來源 Getty Images
  • 可容納人數：30000
  • Jl. Jend. Ahmad Yani Blok A3 No.1, Kayuringin Jaya, Bekasi Sel., Kota Bks, Jawa Barat 17144. 打開谷歌地圖

這座球場將舉辦A組和B組的男足小組賽。亞運前的升級工程更新的球門柱、電子計分牌、新草坪以及一座媒體中心。

運動項目

  • 男子足球
    男子足球

威巴瓦穆蒂體育場

威巴瓦穆蒂體育場
圖片來源 Getty Images
  • 可容納人數：28778
  • Jl. Science Boulevard, Sertajaya, Cikarang Tim., Bekasi, Jawa Barat 17530, Indonesia. 打開谷歌地圖

這座球場將舉辦D組的男足比賽，該組包括日本、越南、巴基斯坦和尼泊爾。為準備亞運，主辦方移走了3000個座位，以改善人群流動的便捷度；同時還更換了符合國際足聯標準的球門。

運動項目

  • 男子足球
    男子足球

格羅拉萬隆勞特阿帕體育場

格羅拉萬隆勞特阿帕體育場
圖片來源 Getty Images
  • 可容納人數：38000
  • Rancanumpang, Gedebage, Kota Bandung, Jawa Barat. 打開谷歌地圖

由於男足比賽在最後一刻增加了八支球隊，這座球場就作為後補成為賽事場地之一。

運動項目

  • 男子足球
    男子足球

古農馬斯

古農馬斯
圖片來源 INASGOC
  • Jalan Venue Paralayang, Tugu Selatan, Cisarua, Tugu Sel., Cisarua, Bogor, Jawa Barat 16750. 打開谷歌地圖

古農馬斯將是滑翔傘比賽的出發地點之一。這也是亞運會首次加入這一項目。

運動項目

  • 滑翔傘
    滑翔傘

阿塔亞薩馬房

阿塔亞薩馬房
圖片來源 INASGOC
  • Jalan Bulak Tengki No.10, Kp Grogol, Limo, Grogol, Limo, Kota Depok, Jawa Barat 16512. 打開谷歌地圖

這裡的翻新工程開始於2017年7月。位於雅加達南部城外的阿塔亞薩馬房是東南亞最好的馬術場地之一，已經舉辦過多項國內外賽事。

運動項目

  • 現代五項
    現代五項

梳邦城

梳邦城
圖片來源 Getty Images

公路和山地自行車賽事將在這裏舉行。為了亞運會，梳邦翻修了4公里的公路。

運動項目

  • 自行車（公路賽）
    自行車（公路賽）
  • 自行車（山地賽)
    自行車（山地賽)

仁塘大壩

仁塘大壩
圖片來源 INASGOC
  • Jatitujuh, Pilangsari, Panongan, Jatitujuh, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat 45458. 打開谷歌地圖

獨木舟激流迴旋是一個獨立項目，要求運動員在路徑上的多個障礙中間穿梭。比賽路徑的長度廳達450米，將分成熱身段和比賽段。比賽將在井皮楠段（Cipinang channel）進行。

運動項目

  • 獨木舟/皮劃艇（激流迴旋）
    獨木舟/皮劃艇（激流迴旋）

芝布布爾球館

芝布布爾球館
圖片來源 Getty Images
  • Jl. Karya Bakti, RT.8/RW.7, Cibubur, Ciracas, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13720. 打開谷歌地圖

這裡將是16支男子隊和12支女子隊的手球比賽場地。手球在1982年第一次成為亞運項目，韓國在這個項目奪得過12面金牌，領先各國。

運動項目

  • 手球
    手球

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