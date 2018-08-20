从周六（8月18日）开始，12000名运动员和代表团成员就已齐聚印度尼西亚，2018亚运会已经到来。

虽然规模不比奥林匹克，但是这项亚洲体育盛事的参赛国代表了世界上三分之二的人口，承载着丰富多元的文化。

亚运会的参与者当中，从身躯庞大的古拉什克柔术（乌兹别克一种古老的摔跤）选手到静若处子的电子竞技高手，不一而足。

在此之间，水上喷气赛船、滑翔伞、壁球、保龄等等多种竞技项目都将在雅加达、巨港和西爪哇进行。

从下面的互动指南，你可以看到本届亚运会的所有比赛场地简介：