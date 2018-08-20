格羅拉蓬卡諾體育場
- 可容納人數：76127
- Jalan Pintu Satu Senayan, Jakarta 10270. 打開谷歌地圖
格羅拉蓬卡諾體育場第二次成為亞運會的開幕與閉幕主體育場。它在1962年印尼第一次主辦奧運會前建成，並以第一任總統蘇加諾的名字命名。為籌備本屆亞運會，該國耗資5300萬美元對體育場進行了大規模翻新。
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从周六（8月18日）开始，12000名运动员和代表团成员就已齐聚印度尼西亚，2018亚运会已经到来。
虽然规模不比奥林匹克，但是这项亚洲体育盛事的参赛国代表了世界上三分之二的人口，承载着丰富多元的文化。
亚运会的参与者当中，从身躯庞大的古拉什克柔术（乌兹别克一种古老的摔跤）选手到静若处子的电子竞技高手，不一而足。
在此之间，水上喷气赛船、滑翔伞、壁球、保龄等等多种竞技项目都将在雅加达、巨港和西爪哇进行。
从下面的互动指南，你可以看到本届亚运会的所有比赛场地简介：
格羅拉蓬卡諾體育場第二次成為亞運會的開幕與閉幕主體育場。它在1962年印尼第一次主辦奧運會前建成，並以第一任總統蘇加諾的名字命名。為籌備本屆亞運會，該國耗資5300萬美元對體育場進行了大規模翻新。
格羅拉蓬卡諾水上運動中心内有三个主池和一个热身池。這一水上運動中心位於GBK體育園區內，體育園區距購物中心Plaza Senayan和蘇迪曼中心商區僅有步行距離。
這一場館位於格羅拉蓬卡諾體育園區內。亞運會前，場內的座椅、窗框、電動幕布、燈光及其他設備均進行了更新。
這一場館的翻新工程在2016年9月已經開始，花費約640萬美元。場館現在有室內看台，以及新的照明系統，記分牌和空調系統。場館位於GBK體育園區內，體育園區距購物中心Plaza Senayan和蘇迪曼中心商區僅有步行距離。
GBK射箭場是體育園區內為本屆亞運會而翻新的場館之一。場內加建了大屏幕以及訓練區。自1982年起，韓國一直統治射箭項目，是獎牌最多的國家。
這個棒球場位於為亞運會而建的格羅拉蓬卡諾體育園區內。今年的亞運會上，老撾、斯里蘭卡和印尼隊都是首次參加棒球項目。這個場館可通過巴士快線系統到達。
壘球場在亞運會前進行了翻新，以達到國際標準。從1990年進入亞運會開始，中國、中華台北和日本一直在這個項目輪流坐莊，佔據前三甲。
這個籃球館是本屆亞運會籃球項目的兩個場館之一，可能通過巴士快線系統或者出租車到達。
這個曲棍球場中有100x63平方米的合成草地，並由32000瓦的燈光照明。場館位於GBK體育園區內，體育園區距購物中心Plaza Senayan和蘇迪曼中心商區僅有步行距離。
這座七人橄欖球場是特地為2018亞運會建造。本屆亞運會是包括七人英式橄欖球項目的三個大型運動會之一。另外兩個是明年日本主辦的英式橄欖球世界杯和2020年的東京奧運會。
這一場館的翻新工程在2016年9月已經開始，花費約640萬美元。這個室外網球場現在增加了座位，並升級了聲音系統和攝影機。
直到去年12月，主辦方才確定需要一個壁球館。這個場館過去曾是羽毛球館，現在進行了重建翻修。場館可以通過巴士快線系統或者出租車到達。
這個場地在1976年8月建成，曾主辦過印尼公開賽以及1983年的高爾夫球世界杯。自2015年起，它也是青年高爾夫冠軍賽的場地。它所在的周邊區域被認為是雅加達最豪華的區域。
十二個項目賽事將在這個場館舉行。它位於雅加達北部，距離雅加達老城和雅加達海洋世界均衹有20分鐘路程。場館可以通過巴士快線系統或者出租車到達。
為了達到亞洲奧林匹克理事會的標準，主辦方花費了4600萬美元將這座自行車館完全重建成如今的現代模樣。它位於雅加達東部，距離雅加達國際馬術公園衹有7分鐘駕車路程。
這個場地的建設始於2017年，由2012年倫敦奧運會的賽道設計者湯姆·利茨設計。
雅加達國際馬術公園能容納156匹馬，並有一個四層高的展館。場館耗資3080萬美元建造。它位於雅加達東部，距離國際自行車館衹有7分鐘駕車路程。
除了作為運動場館，這裡也將會是媒體中心。12萬平方米的場館緊鄰13項賽事進行的GBK體育園區，也將是數千名記者的工作地。
這個場地從去年10月開始建造，也是首次成為亞運項目的滑水比賽兩個舉辦場地之一。27034平方米的場地耗資約1200萬美元，海灘本身就是一個旅遊勝地，也是雅加達唯一對公眾開放的海灘。城市的主題公園也位於這裡。
場地從去年十月開始建造，將主辦首次成為亞運項目的滑水比賽。這個13890平方米的場地耗資約1200萬美元。除了是遊艇和帆船的碼頭，它也是前往千島之國各島的船隻出發地。
這個場地過去沒有通風系統，經過升級後是首次成為亞運項目的班卡西拉武術比賽場地。同時，這也是一個旅遊熱門地點。除了微縮景區之外，還有鳥園、蘭花園、博物館和IMAX影院。
這個場館將會主辦電子競技賽事，這是亞運歷史上的第一次。《英雄聯盟》、《實況足球》、《王者榮耀》海外版、《星海爭霸II》、《爐石戰記》以及《部落衝突：皇室戰爭》等六個游戲將會進行比賽。
要填滿這個0.08平方公里的沙灘排球場大約需要2300立方米的沙。自1998年沙灘排球進入亞運會以來，中國是獲得此項目金牌最多的國家。
這個場館完全由企業贊助的180萬美元建成。40條球道使用了美國機械鑄造公司的最新技術，過去只在迪拜和阿塞拜疆使用過，現在巨港也加入了這一行列。
這個場館位於巨港中心地帶的查卡峇林體育城內。十個項目的比賽將會在這裡舉行，其中包括了籃球、攀巖、藤球和沙灘排球等等。
這個場館位於巨港中心地帶的查卡峇林體育城內。十個項目的比賽將會在這裡舉行，其中包括了籃球、攀巖、藤球和沙灘排球等等。
這個場館位於巨港中心地帶的查卡峇林體育城內。十個項目的比賽將會在這裡舉行，其中包括了籃球、攀巖、藤球和沙灘排球等等。
這個場館位於巨港中心地帶的查卡峇林體育城內。十個項目的比賽將會在這裡舉行，其中包括了籃球、攀巖、藤球和沙灘排球等等。
這個場館過去曾舉辦過東南亞運動會、伊斯蘭團結運動會和戴維斯杯等賽事。不過，為了舉辦亞運會，這裡增加了八個球場，令總數達到16個。更衣室和運動員衛生間也得到了翻新。
輕艇水球是一項集合輕艇控制和運球技術的運動，在歐洲一直流行，但直到2017年東南亞運動會才在亞洲成為大賽競技項目。比賽全部使用封閉式獨木舟，即英文的「kayak」。
亞運會之前，為了達到亞洲奧林匹克理事會的標準，主辦方更換了整片草坪，同時翻新了座椅和更衣室。格羅拉斯里維加亞體育場是巨港兩個舉辦女足比賽的場地之一。朝鮮是女足項目衛冕冠軍，過去四屆亞運會她們贏得了三屆金牌。
這座球場距離巨港景點安帕拉橋（Ampera Bridge）僅15分鐘車程。晚間前往這座開合式大橋，將會看到它完全打開的景象。
這座球場作了幾項升級工程，包括種植新草、改善灌溉系統以及加裝了檢票閘門等。它就位於萬隆城外，距離旅游勝地白色火山口有一小時車程。
此球場建於2014年，位於雅加達以南50公里，是印尼第二級別聯賽球隊伯希卡波茂物隊的主場。這座球場僅用作舉辦亞運男足決賽。
這座球場將舉辦A組和B組的男足小組賽。亞運前的升級工程更新的球門柱、電子計分牌、新草坪以及一座媒體中心。
這座球場將舉辦D組的男足比賽，該組包括日本、越南、巴基斯坦和尼泊爾。為準備亞運，主辦方移走了3000個座位，以改善人群流動的便捷度；同時還更換了符合國際足聯標準的球門。
由於男足比賽在最後一刻增加了八支球隊，這座球場就作為後補成為賽事場地之一。
古農馬斯將是滑翔傘比賽的出發地點之一。這也是亞運會首次加入這一項目。
這裡的翻新工程開始於2017年7月。位於雅加達南部城外的阿塔亞薩馬房是東南亞最好的馬術場地之一，已經舉辦過多項國內外賽事。
公路和山地自行車賽事將在這裏舉行。為了亞運會，梳邦翻修了4公里的公路。
獨木舟激流迴旋是一個獨立項目，要求運動員在路徑上的多個障礙中間穿梭。比賽路徑的長度廳達450米，將分成熱身段和比賽段。比賽將在井皮楠段（Cipinang channel）進行。
這裡將是16支男子隊和12支女子隊的手球比賽場地。手球在1982年第一次成為亞運項目，韓國在這個項目奪得過12面金牌，領先各國。