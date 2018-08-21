2018亚运会：日本男篮四将涉买春被遣送回国

图片版权 Getty Images Image caption 日本代表团团长山下泰裕在记者会上鞠躬致歉。

日本男子篮球亚运代表队四名球员被指在雅加达红灯区有买春行为，日本代表团已经将相关球员除名，并遣送回国。

日本共同社报道指，四名涉事的球员是永吉佑也、桥本拓哉、今川佳太及佐藤卓磨，他们在雅加达身穿着日本男篮代表队制服出外就餐，并接受了招揽生意的性工作者邀请，与数名女子一同进入一家酒店。

日本代表团团队山下泰裕在周一（8月20日）雅加达举行的记者会上表示，对事件感到“羞耻”。

“给大家造成很大困扰，辜负了期待非常抱歉，”共同社引述山下表示。

周六（8月18日）开幕的雅加达亚运会将进行到9月2日结束，不过男篮比赛在开幕式之前就已经开始。

山下泰裕指，相关的事件是发生在上周四（8月16日）日本队战胜卡塔尔男篮之后。

图片版权 AFP Image caption （左起）永吉佑也、桥本拓哉、佐藤卓磨及今川佳太四名球员回到东京后在一场记者会上向日本人民致歉。

他表示，四名球员在当晚遇到了一名会说日语的当地人，介绍他们去一家能够认识女性的酒吧；之后他们在酒吧逗留了几个小时，然后与四名女子一同入住一家酒店，直到次日早上离开。

日本代表团的行为规范规定，选手“不仅在赛场上要表现活跃，在比赛之外也需注意自身行动应成为社会典范”。

山下表示，四名球员如今是自费返回日本。

上届亚运铜牌得主日本男篮目前在雅加达亚运前两场比赛当中一胜一负。四名球员被除名后，他们将不再补充球员，以余下的八人阵容继续完成亚运会赛事。

性、丑闻、运动会

1.8万名运动员及代表团成员在雅加达和巨港参加本届亚运会的40个项目比赛。

在大型体育赛事当中，性绝不是一个鲜被提起的话题。几乎每一次大型运动会，都会是主办地色情业的一次商机，而主办方也总是会在运动员居住区域发放大量免费安全套。

图片版权 AFP Image caption 日本男篮在雅加达亚运会上的首场比赛战胜了卡塔尔。

另一方面，与性和色情有关的丑闻也从未远离过各类体育盛事。

2014年仁川亚运会，就曾有一名伊朗官员因为言语性骚扰一名女性志愿者而被除名，此外一名巴勒斯坦足球员也被指在选手村非礼一名女工作人员。

今年四月在澳大利亚举行的英联邦运动会上，一名毛利人官员则被指在一次拍摄活动中性侵害一名女运动员。

永吉佑也等四人此次成为丑闻主角，对于两年后即将迎来东京奥运会的日本体育界来说，无疑是一个污点。

在周一回到日本之后，目前在日本职业篮球联赛效力的永吉表示，自己可能很难再继续篮球生涯。

亚运会的赛事管理机构亚洲奥林匹克理事会主席艾哈迈德亲王（Sheikh Ahmad Al-Fahad Al-Sabah）则表示，此次事件可看作是对其他运动员的一次警示。

他表示，运动员在任何时候都应该成为社会的楷模，因为他们往往影响着一个世代的人。

“说到底，代表你的国家，不仅仅是指赢得奖牌，”他说。