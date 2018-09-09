图片版权 EPA Image caption 塞琳娜·威廉姆斯在比赛中与裁判拉莫斯争执。

塞琳娜·威廉姆斯（Serena Williams，小威）在美国网球公开赛女单决赛当中被罚掉一局，她因此直指当值裁判性别歧视，并表示自己没有违规作弊。

这场决赛中，日本选手大坂直美以6比2和6比4直落两盘击败小威廉姆斯，但是小威在第二盘中与裁判的冲突，却成为了比赛果本身更大的新闻。

比赛中，小威先是被指违规接收场外指导而被警告，而后因为违规使用球拍而被罚分，最后还因为指骂裁判是“骗子”和“盗贼”而被罚输一局。

事后，这名美国名次表示，对她罚局的处理是“性别歧视”。

“他从来没有因为一个男子选手说他是‘贼’而罚过他们一局，”这名36岁的前世界排名第一选手说。

“但是我见过其他男子选手用其他好几种方式骂过其他裁判。”

“在这里，我要为女性的权利和平等，还有为所有的一切作斗争。”

在纽约法拉盛草地公园（Flushing Meadows）举行的比赛，冲突开始于第二盘初段，当时威廉姆斯的教练帕特里克·莫拉托格鲁（Patrick Mouratoglou）向她做了一个手势。

比赛中的场外指导行为在女子网球联合会（WTA）的比赛当中是允许的，但是在大满贯赛事中，规则规定球员和教练的“任何一种沟通”都是禁止的。

威廉姆斯否认自己接受了场外指导，声称自己“宁愿输球也永远不会作弊”，并要求裁判卡洛斯·拉莫斯（Carlos Ramos）道歉。

不过，莫拉托格鲁之后却承认自己有在场外发出指导信号。

三局之后，裁判因为威廉姆斯摔球拍而示意她违规，奖励给大坂直美一分。

此时的威廉姆斯非常愤怒，径直走向拉莫斯，直着他大叫，看台上的观众则以嘘声来声援美国名将，气氛一度颇为恶劣。

再次换边之后，威廉姆斯继续向裁判发出骂声，称拉莫斯是“骗子”，要求他“说对不起”，并且形容送给大坂直美一分的他是“盗贼”。

23次赢得大满贯赛事冠军的小威表示：“对我来说，这简直令人气炸了，但我会继续为女性和我们的平等权利斗争。”

“对于下一个有情绪的，想要表达自己并且想成为强大女性的人来说，这就是一个参照。”

“因为今天，她们将会被允许那样做。或许我没有得到，但是下一个人将会得到。”

“我不知道他为什么那样说”

图片版权 Getty Images Image caption 莫拉托格鲁从2012年开始担任威廉姆斯的教练。

赛后，莫拉托格鲁承认自己有进行场外指导，但是补充说：“我不觉得她有看我。”他还表示，大坂直美的教练也在做同样的事情，而且“每个人都会这样做”。

在赛后的新闻发布会上，威廉姆斯表示，她“并没有在接受场外指导”，而且她“不理解”为什么莫拉托格鲁会说他在做场外指导。

“我刚给帕特里克发了信息，大概是说他到底是说什么，因为我们没有设什么暗号，”她说。

“我们从来没有讨论过信号的事，我甚至（在WTA比赛中）都不会要求场外指导。”

“我还在试着搞明白他为什么要这样说。我不理解，我不想擅自解释他到底在说什么。”

大坂直美：“我不知道发生什么”

图片版权 Getty Images Image caption 大坂直美成为日本历史上第一个网球单打大满贯赛事冠军。

在第一盘中，大坂直美在威廉姆斯情绪崩溃之前就一直占据着比赛上风。这是她的第一场大满贯决赛，对手是一个被她称作偶像的球员。

在整个第二盘当中，她一直在这种糟糕的气氛当中保持着冷静，最终成为日本历史上第一个大赛网球冠军。

赛后，这名20岁的选手表示，对于威廉姆斯和裁判之间的争论，她当时“并不知道发生了什么”。

“我当时在试图集中精神，”作为赛事第20号种子选手的大坂说。

“因为这是我第一场大满贯决赛，我不想被压倒。”

“塞琳娜来到板凳旁边告诉我，她被罚了一分，然后到她被罚一局的时候，我也不知道。”

“当时我就是在努力将精神集中在自己身上。”