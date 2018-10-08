C罗性侵指控：受MeToo“鼓励”的举报

图片版权 Reuters Image caption C·罗纳尔多是名气最大的现役运动员之一。

葡萄牙球星克里斯蒂亚诺·罗纳尔多（Cristiano Ronaldo，C罗/C朗）因2009年的一起强奸指控成为近日新闻焦点，但是在“Me Too”运动之前，这宗案件甚至没有得到主流媒体的关注。

本月较早前，在原告凯瑟琳·马约尔加（Kathryn Mayorga）的要求下，美国拉斯维加斯警方宣布将重新开始调查一宗2009年的强奸指控——马约尔加指当年曾在赌城一家酒店的房间内被这名前曼联球星性侵。

最新的进展是，马约尔加的律师在周日（10月5日）向英国媒体透露，有另外一名女子联络他，指自己同样受到过C罗的性侵害。

此前，C罗已经公开“坚决”否认曾侵犯过马约尔加，并指后者是试图借他的名声来“推广自己”。

34岁的马约尔加透过律师表示，是近期席卷各界的“Me Too”运动给了她勇气，决定推翻此前与C罗订立的保密协议，站出来再度指证五届世界最佳球员“金球奖”得主。

在拉斯维加斯警方于10月2日宣布重启调查之后，葡萄牙球星效力的意甲尤文图斯（Juventus，祖云达斯）俱乐部股价下跌近10%，而球队官方推特（Twitter）此前发文，称赞C罗的职业和奉献精神。

33岁的C罗被广泛认为是当今足坛最好的球员之一，今年夏天，他以1亿欧元（9920万英镑）的身价从效力7年的皇家马德里转投尤文图斯。

九年前的旧案

10月3日，马约尔加由律师莱斯利·斯托瓦尔（Leslie Stovall）代表召开了新闻发布会，向外界透露了有关这宗旧案的细节。

图片版权 Matrix Image caption 马约尔加（右）指，当年在拉斯维加斯夜店与C罗相遇之后，葡萄牙球星就对她实施了强奸。

最早报道这一事件的德国《明镜周刊》（Der Spiegel）指，马约尔加在她所指的性侵事件发生后不久就在拉斯维加斯报了警。

据报在2010年，她与C罗达成庭外和解，并收取了37.5万美元（28.8万英镑）的费用，达成不公开提及这一事件的保密协议——现在，马约尔加的律师正在寻求判定该保密协议无效。

拉斯维加斯警方则证实，他们在2009年6月的确就一宗报案展开调查，不过同时补充指，当时并没有找到任何嫌疑人。

警方声明指：“在报案当时，受害人并没有向探员提供事发的地点或者嫌疑人的描述。”

声明还指：“至2018年9月，这宗案件重新开始了调查，而我们的探员正在就目前获得的信息展开跟进。”

马约尔加没有出席记者会。斯托瓦尔表示，马约尔加已经离开了拉斯维加斯，以远离媒体视线。

“基于她目前的情绪状态，她决定不自己面对媒体，远离公众，”斯托瓦尔说，“这对她来说不是一件愉快的事。”

在起诉书中，马约尔加声称，她与C罗在拉斯维加斯的棕榈树赌场酒店（Palms Hotel and Casino）的“Rain”夜店相遇，之后C罗在他的顶层套房中强奸了她。

斯托瓦尔说，这一侵害事件发生近10年来，他的当事人遭受过重大的抑郁，也曾想过自杀，而心理医生也曾诊断，马约尔加患上了创伤后应激障碍症。

斯托瓦尔指，C罗有20天的时间回应马约尔加的起诉，而她的法律团队正在考虑公布与此案有关的文件，包括原先的警方报告和医学检测报告。

C罗的回应：“假新闻”

在新闻发布会前，葡萄牙球星就指《明镜周刊》对马约尔加的报道是“假新闻”。

上周三（10月3日），C罗通过推特发布了声明：

跳过 Twitter 帖子 用户名 @Cristiano I firmly deny the accusations being issued against me. Rape is an abominable crime that goes against everything that I am and believe in. Keen as I may be to clear my name, I refuse to feed the media spectacle created by people seeking to promote themselves at my expense. — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) 2018年10月3日

“我坚决否认对我的指控。强奸是一种可恶的罪行，和我所信仰的一切相违背。虽然我很希望澄清我的名誉，但我拒绝向那些想要借我来推广自己的人所制造的媒体热点投喂。”

跳过 Twitter 帖子 2 用户名 @Cristiano My clear conscious will thereby allow me to await with tranquillity the results of any and all investigations. — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) 2018年10月3日

“由此，我清醒的良知将允许我平静地等待全面的调查结果。”

C罗的律师团队此前曾表示，将会就相关报道起诉《明镜周刊》。

赞助商的卷入

作为足球界乃至世界体育界的顶尖人物，C罗的公众形象代表着巨大的商业利益链。新一轮调查的事件发生后，他的主要赞助商作出了反应。

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C罗的运动装备赞助商耐克（Nike）发表一份声明称：“我们深切地关注这些令人不安的指控，并将持续紧密观望事态的发展。”

与此同时，电子艺界体育部（EA Sports）向美联社表示：“我们已经看到了对克里斯蒂亚诺·罗纳尔多指控细节的相关报道，令人关注。”

“我们正在密切观望事态，同时期望封面代言人和运动员的行为处事能够与EA的价值观相一致。”

另一方面，C罗所效力的尤文图斯俱乐部则公开对球员表示支持。

尤文图斯的官方推特称：“克里斯蒂亚诺·罗纳尔多在最近数月展现了他伟大的职业道德和奉献精神，得到尤文图斯俱乐部内每一个人的欣赏。”