图片版权 Getty Images Image caption 马蒂奇在周末的英超比赛前与曼联队友列队。

英超曼联队的塞尔维亚籍球员内马尼亚·马蒂奇（Nemanja Matic，马迪）表示他不会在球衣上佩戴英国的国殇罂粟花，因为这会令他想起12岁时被炮弹轰炸的家乡。

上周六（11月3日）曼联作客2比1击败博恩茅斯（Bournemouth，般尼茅夫）的英超联赛当中，这名塞尔维亚籍外援是唯一没有佩戴国殇花纪念配饰的曼联球员。

1999年，北约领头的联合部队向前南斯拉夫联盟共和国发动攻击，将塞尔维亚部队赶出了科索沃。

现年30岁的马蒂奇在社交媒体Instagram上发布了一条声明，表示他尊重其他人佩戴国殇罂粟花的权利，但是他不会这样做。

自一战以来，欧洲就有以国殇罂粟花（虞美人花）纪念战争阵亡军人的传统，这在英国同样具有非同寻常的意义，但这一惯例不时在国际场合引起争议。

“我们都有自己的成长历程”

马蒂奇表示，在接下来的周末曼联对曼城的同城德比战，他也将不会佩戴国殇罂粟花。该场比赛正好在11月11日国殇纪念日当天进行。

马蒂奇在声明中说：“我完全认可人们为什么要佩戴国殇罂粟花，我完全尊重每一个人这样做的权利并且同情所有在战争中失去亲友的人。”

“然而，对我而言，这只能令我想起12岁时作为一个年幼的男孩在维尔洛所亲身感受的恐惧，当时我的国家被大轰炸所摧残。”

“尽管我过去曾经戴过，但是仔细思量之后，我现在感觉自己不应该在衣服上佩戴国殇罂粟花。”

“我并不想破坏国殇花在英国对民族自豪感的象征意义，也不想冒犯任何人，但是我们所有人都有自己的成长历程，而基于上述原因，这是一次个人选择。”

“我希望现在解释过之后，每一个人都能理解我的原因，也希望我能够在之后的比赛当中专心帮助球队。”

图片版权 PA Image caption 每年的11月，国殇罂粟花是英国各个场合的传统纪念物。

英国退伍军人协会（The Royal British Legion）表示，佩戴国殇罂粟花“必须是个人自愿的选择”。

在过去这个周末的英国足球场，马蒂奇不是唯一没有佩戴国殇罂粟花的球员，不过斯托克城（史笃城）球员詹姆斯·麦克莱恩（James McClean）却遭遇了批评。

他在周六的英冠联赛当中没有佩戴罂粟花，受到看台上部分球迷的辱骂，之后他在社交媒体上使用了冒犯性的语言，继而受到英足总的警告。

英国媒体报道，这名29岁的球员出生和成长于北爱尔兰，他小时候生活的城市曾经历过1972年28名平民在游行示威中被英军射杀的悲剧。周末的比赛受到球迷辱骂之后，麦克莱恩在社媒上指，一些球迷就是“没受过教育的山洞人”。

时有争议的国殇罂粟花

国殇纪念日最初由英国乔治五世国王在1919年订立，为的是纪念1918年11月11日第一次世界大战结束。

其后，最初由美国退伍军人协会最先将国殇罂粟花定为纪念物。这是源于一首诗：1915年春天，一名加拿大军人看到曾经爆发过伊普尔战役的地方长满红色野罂粟花的景象，写下了《在法兰德斯战场》（In Flanders Fields），战后这种花成为战争灾难纪念物。

此后，这一纪念日的意义超出一战的范畴，成为纪念在所有战争中的死难者，并延展到大部分英联邦国家乃至众多西方国家。

英国退伍军人协会的官方说明当中指明，国殇罂粟花并不是鼓吹战争，也不代表任何政治和宗教立场。

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不过，这个纪念标识不时引起争议，主要来自不同国家对于同一场战争以及同一段历史的立场与解读不一致。甚至，在英文中被称为“poppy”的这种花在中文里到底是指哪一种花，也有不同意见——一般认为，它是比利时国花，在中文称作“虞美人”，与被提炼作药物和毒品的罂粟花同属不同种。

由于理解差异，2010年11月时任英国首相卡梅伦访华时出现过一段外交小风波。当时中方曾要求英国代表团不要佩戴它，因为它令中国联想起近代的鸦片战争；但是卡梅伦的代表团表示，这个标志对于英国来说意义重大，他们将会继续佩戴。

英超联赛各球队自2012年开始在每年11月的球衣上绣上国殇罂粟花，来自英伦之外的球员也往往会入乡随俗，身披带有这一标志的球衣上场比赛。这一传统还延伸到英伦三岛的国家队。

2016年，国际足联（FIFA）基于国际比赛球员队服上禁止传播任何政治、宗教或商业信息的规定，禁止各国家队在11月佩戴有国殇罂粟花标志的臂章比赛，但英格兰、苏格兰、威尔士和北爱尔兰足总均违抗了该禁令。

之后，国际足联对四家足总处以罚款，但随后放宽禁令，允许球队在获得对手同意并事先通知赛事组织者的前提下佩戴国殇罂粟花配饰比赛。