图片版权 AFP / Unicef Image caption 穆尔塔扎·阿玛迪的故事被足球界知道之后，他收到了梅西送的签名球衣。

两年前，一个阿富汗小男孩身穿父亲用塑料袋自制的阿根廷10号球衣成为互联网话题。他对阿根廷球员里奥内尔·梅西（Lionel Messi）的崇拜甚至感动了梅西本人，并因此得到了与偶像相见的机会。但现在，他们一家却在阿富汗的动荡局势下被迫逃离家园。

现在已经七岁的穆尔塔扎·阿玛迪（Murtaza Ahmadi）在2016年的一张照片中身穿一件自制的梅西球衣，那是用一个有蓝白条纹的塑料袋做的。

后来，穆尔塔扎在卡塔尔得到了与偶像见面的机会。

穆尔塔扎的家人说，他们现在已经离开了他们在阿富汗的家。此前，他们收到了来自塔利班的威胁。

他们一家本来住在东部的阿兹尼省（Ghazni），那里一直是武装分子的目标，现在他们已经逃到了首都喀布尔。

据法新社报道，他们曾于2016年短期地在巴基斯坦暂避，但后来钱用完了，只能回到阿富汗。

塑料袋球衣

穆尔塔扎穿上那件蓝白条纹塑料袋球衣的时候才五岁，而当时由梅西担任队长的阿根廷国家队球衣主色也是蓝白条纹。塑料袋球衣上的“10”号和梅西的名字是用油彩笔涂上去的。

图片版权 AFP Image caption 穆尔塔扎5岁时穿一件塑料袋自制球衣踢球的照片在互联网上受到广泛关注。

那张照片被分享到网上之后，很多人呼吁有关方面找到穆尔塔扎，好令梅西能够对此作出回应。

后来男孩的名字被公布，梅西本人也通过他担任大使的联合国儿童基金会（UNICEF）向穆尔塔扎寄了一个包裹，里面是一件梅西签名的阿根廷国家队球衣。

穆尔塔扎后来受到了邀请前往多哈，2016年底巴塞罗那在那里踢一场友谊赛，他就那里与梅西见了面，并在赛前仪式中和偶像一起走上球场草坪。

塔利班的目标

然而，穆尔塔扎的家人说，恐怕是那一番善举令他们一家出了名，从而成为塔利班的目标。

他的母亲莎菲卡（Shafiqa）向法新社表示：“当地的大佬向我们传话说：‘你们现在变有钱了，把你们从梅西那里拿到的钱送来，不然我们就抓走你儿子。’”

她说，他们一家在听到枪声之后连夜逃走那一晚，没能带走任何个人物品——包括那件珍贵的球衣。

图片版权 EPA Image caption 穆尔塔扎一家现在住在喀布尔一个合租公寓里。

想念梅西

穆尔塔扎一家属于什叶派穆斯林为主的哈扎拉族人，这个族裔一直是逊尼派的塔利班攻击的目标。

加兹尼地区仍然在阿富汗政府的控制下，不过在政府与塔利班的冲突中，这个地区被视作战略要地。

今年八月，这个伊斯兰原教旨主义组织向这个地区发动了一次重大袭击，之后又有11月再次袭击这里，迫使数以千计的当地人逃跑。数以千计的当地人逃跑。在爆发的暴力冲突中，合共数以百计的人们——平民、军队和叛乱者等——被杀。

穆尔塔扎的17岁哥哥胡马雍（Humayoon）向西班牙埃菲社（EFE）表示，这两年他们没有办法送穆尔塔扎去上学，也不让他在街上玩。

“我想梅西，”法新社在喀布尔找到穆尔塔扎的时候，小男孩这样说道。他说希望有一天还能再见到球王。

“如果我再见到他，我会说‘Salaam（阿拉伯语：祝你平安）’和‘你好吗？’然后他会回答说谢谢和祝我平安，然后我会和他一起走到球场上，他会在那里踢球，我就看他踢。”