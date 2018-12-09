运动员的剖白：饿肚子提高成绩 反而健康受损

图片版权 Kenza Barton Schlee Image caption 安娜·博尼费斯

在2017年的伦敦马拉松比赛，安娜·博尼费斯（Anna Boniface）是跑得最快的业余女选手。当时25岁的安娜跑出了2小时37分的成绩，赢得了那年秋天多伦多马拉松的入场券。

六个月后，安娜前往加拿大比赛。但是国际首秀才跑了10公里，她的脚踝就骨折了。安娜对BBC表示，那次她崩溃了。

“太可怕了，我这辈子从没有中途退出过比赛。我本以为我可以坚持到最后，但我发现没办法继续跑，只能坐在路旁等待，”她说。

更糟糕的是，除了脚踝应力性骨折，检查还发现安娜的骨密度低，脊椎骨质疏松。这些都是“运动中能量相对不足”(Red-S)的标志症状。通常限制饮食的运动员会出现这种症状。他们认为，体重不断减少可以提高运动成绩，但最终身体的某些功能开始停止运作。

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“运动中能量相对不足”会带来一系列的健康问题，包括荷尔蒙水平、骨密度和代谢率下降，还会引发心理问题。

安娜是一名理疗师，她承认曾意识到这个情况，但因为极度希望提高成绩，她忽视了一些警告信号。其中一个警告信号是，她八年没有来月经。

“这与我的训练量和饮食不足有关，我的食物种类不够广泛，而且限制摄入碳水化合物。”安娜说，她一天训练两次，每周跑100多公里，消耗能量多。

幸运的是，安娜的症状在恶化之前就被及时发现。经过一年的休息，她已经能慢慢恢复跑步训练。

“运动能量相对缺乏”对男女运动员都会造成影响，2014年人们意识到这些症状，用它取代了“女运动员三合症”（female athlete triad）。此前人们只意识到，摄入卡路里太少会影响女运动员。

对于这些症状流行程度的研究很少，但据了解，这在田径、自行车和舞蹈等运动中最为常见。在这些运动中，较轻的体重可能会对比赛表现有很大影响。

周日（12月9日），“勇敢训练”宣传活动（#Trainbrave campaign）正式开始，旨在提高人们对“运动能量相对缺乏”的认识，尤其对于那些有潜力的业余运动员。他们可能正在努力提高成绩，却没有充分考虑到饮食问题。

来自北安普敦郡的28岁自行车手伍德菲尔德（Sam Woodfield）也遇到了同样的情况。他在2016年接触这项运动，为了提高成绩，他在一年内减掉了三分之一的体重。

图片版权 Nathaniel Rosa Image caption 28岁自行车手伍德菲尔德为了提高成绩，在一年内减掉了三分之一的体重。

在这之前，他是健身爱好者。减肥让他在这项运动中迅速进步到竞技水平，但是他对自己的要求越来越高，经常在不吃东西的情况下进行艰苦的骑行训练。

对他来说，这个等式很简单：“更轻的体重意味着更快，意味着我更有可能获胜。”

80岁的身体

在一段时间里，这个方法奏效了，但是他为成功付出了巨大的代价。到2017年，伍德菲尔德已经没有力气上楼了，他也无法入睡，心理健康也受到了影响。

他感觉到自己需要帮助，接受了一系列检查。“我得知，我的内脏脂肪含量非常低，而这是维持生命必需的脂肪，”他说。

“我还得知，我没有睾丸素，脊柱和臀部的骨密度跟一个80岁的老人差不多。这是我人生中非常可怕的时刻，”他说。

内分泌学家凯伊（Nicky Keay）指出，当运动员的身体没有足够能量维持时，就会开始停止运转，出现“运动能量相对不足”的症状。

“身体会分割你从食物中获得的能量，你需要一部分能量来训练，剩下的就是你日常所需，”她说，”如果没有足够的剩余能量，就会进入生存模式。女性体内的雌激素水平下降，男性体内的睾丸素水平下降，而这些对骨骼健康很重要。”

“当你的手机电池下降到很低的水平时，会关闭一些不重要的应用程序，这就是身体在做的事情。”