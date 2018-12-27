图片版权 Colin O'Brady Image caption 奧布雷迪成为世界首位不依靠外界帮助、独自穿越南极洲的人。

33岁的美国探险家科林·奧布雷迪（Colin O'Brady）成为世界首位不依靠外界帮助、独自穿越南极洲的人， 耗时53天。

科林·奧布雷迪领先于49岁的英国陆军上尉路易斯·路德（Louis Rudd）完成了这一壮举。

两名男子于11月3日同时出发，挑战这一看似不可能完成的任务。经过1482公里的长途跋涉，奧布雷迪最终战胜了恶劣的天气，成功穿越地球上最冷的大陆。两年前，一名英国前军官挑战失败后逝世。

奥布雷迪是一名职业运动员，他在社交媒体上宣告了自己的成就。

12月20日是他旅程的第47天，他通过卫星手机写道：“我累了，伙计。我已经筋疲力竭，但我每天都在稳步前行。”当时，他正在暴风雪和被称为“雪脊”的巨大冰脊中露营。

奥布雷迪说：“我每天要拖着一个重375磅（170公斤）的雪橇，在世界上最冷酷的地方滑12到13个小时。”他表示，他的体重已减轻了很多，以至于他的手表一直在滑落，他看到没穿衣服的自己时甚至感到"害怕"。

图片版权 Colin O'Brady Image caption 奥布雷迪是一名职业运动员。

冰上竞赛

在因恶劣天气而延误数日后，奧布雷迪和路德从龙尼冰架（Ronne Ice Shelf）出发。

出发前几天，他们在智利的一家酒吧里邂逅，两人同意将各自的单独穿越尝试变为正式比赛。

奧布雷迪和路德的生活背景并不相同。2008年，奥布雷迪在泰国度假时，身体遭到25%的严重烧伤，医生告诉他，他可能再也无法正常行走。

但他最终恢复健康，参加了铁人三项比赛，并登上了7座高峰——各大洲的最高峰。

他还在北极和南极滑雪，并徒步到过美国每个州的最高点。

图片版权 Getty Images Image caption “雪脊”是在雪地上经风蚀而形成的巨大冰雕，让人几乎无法分辨方向。

行程中，他在Instagram上分享很多自己的经历，每晚他还用卫星电话回答一个来自关注他探险旅程学生的问题。

路德是三个孩子的父亲，他在军队里度过了自己的职业生涯。为了训练和穿越计划，他离开了军队。

在他的朋友及同事亨利·沃斯利（Henry Worsley）去世后，他受到启发，选择沿着同样的路线去冒险。

沃斯利在离终点罗斯冰架（Ross Ice Shelf）仅30英里的地方获救后，因病去世。

图片版权 British army Image caption 路易斯·路德在军队服役近33年。

在平安夜的每日通讯中，路德描述了他带着沃斯利的旗帜，到达了他的朋友差点就能抵达的地方。

“我拿着亨利的旗子，这面旗帜陪伴他走过了所有的旅程。现在，对我来说也很重要，它一直陪伴着我走到终点，”他说。

“前进……”

极寒、极高、极干

众所周知，南极洲是地球上最冷的大陆，但它也是最高和最干燥的大陆。

寒冷让所有水分凝固，这片土地就像一片沙漠。

覆盖大陆的冰层厚达一英里，使其成为平均海拔最高的陆地，其最高值可达9,613英尺（2930米）。

夏天，这里一天24小时都有阳光照射。奧布雷迪说，“这很奇幻，也让人迷路，但其实我很喜欢这儿”，因为这能让他给太阳能电池板充电。

奧布雷迪必须携带旅途中所消耗的所有热量供给，并将冰和雪煮沸作为饮用水。考虑到人体的能量消耗水平，这几乎是不可能完成的任务。

图片版权 Louis Rudd

除了偶尔在地平线上看到自己的影子，他们很少看到其他的生命形式。

奧布雷迪说，他在南极看到了驻扎在那里的极地研究人员，但他被禁止接受任何可能妨碍他独立完成目标的帮助。

图片版权 Colin O'Brady Image caption 奧布雷迪正在吃他的早餐燕麦片。

睡觉前，他们每个人都把湿衣服装进睡袋里，这样他们可以用体温在夜间把衣服烘干。

但很快，他们就会回到床上，回想他们的成就，并梦想下一个看似不可能实现的目标。