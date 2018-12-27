南极探险第一人: 美国男子独自穿越南极 完成“不可能完成的任务”

  • 2018年 12月 27日
Colin O'Brady's securing his tent at night 图片版权 Colin O'Brady
Image caption 奧布雷迪成为世界首位不依靠外界帮助、独自穿越南极洲的人。

33岁的美国探险家科林·奧布雷迪（Colin O'Brady）成为世界首位不依靠外界帮助、独自穿越南极洲的人， 耗时53天。

科林·奧布雷迪领先于49岁的英国陆军上尉路易斯·路德（Louis Rudd）完成了这一壮举。

两名男子于11月3日同时出发，挑战这一看似不可能完成的任务。经过1482公里的长途跋涉，奧布雷迪最终战胜了恶劣的天气，成功穿越地球上最冷的大陆。两年前，一名英国前军官挑战失败后逝世。

奥布雷迪是一名职业运动员，他在社交媒体上宣告了自己的成就。

12月20日是他旅程的第47天，他通过卫星手机写道：“我累了，伙计。我已经筋疲力竭，但我每天都在稳步前行。”当时，他正在暴风雪和被称为“雪脊”的巨大冰脊中露营。

奥布雷迪说：“我每天要拖着一个重375磅（170公斤）的雪橇，在世界上最冷酷的地方滑12到13个小时。”他表示，他的体重已减轻了很多，以至于他的手表一直在滑落，他看到没穿衣服的自己时甚至感到"害怕"。

图片版权 Colin O'Brady
Image caption 奥布雷迪是一名职业运动员。

冰上竞赛

在因恶劣天气而延误数日后，奧布雷迪和路德从龙尼冰架（Ronne Ice Shelf）出发。

出发前几天，他们在智利的一家酒吧里邂逅，两人同意将各自的单独穿越尝试变为正式比赛。

奧布雷迪和路德的生活背景并不相同。2008年，奥布雷迪在泰国度假时，身体遭到25%的严重烧伤，医生告诉他，他可能再也无法正常行走。

但他最终恢复健康，参加了铁人三项比赛，并登上了7座高峰——各大洲的最高峰。

他还在北极和南极滑雪，并徒步到过美国每个州的最高点。

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Image caption “雪脊”是在雪地上经风蚀而形成的巨大冰雕，让人几乎无法分辨方向。

行程中，他在Instagram上分享很多自己的经历每晚他还用卫星电话回答一个来自关注他探险旅程学生的问题

路德是三个孩子的父亲，他在军队里度过了自己的职业生涯。为了训练和穿越计划，他离开了军队。

在他的朋友及同事亨利·沃斯利（Henry Worsley）去世后，他受到启发，选择沿着同样的路线去冒险。

沃斯利在离终点罗斯冰架（Ross Ice Shelf）仅30英里的地方获救后，因病去世。

图片版权 British army
Image caption 路易斯·路德在军队服役近33年。

在平安夜的每日通讯中，路德描述了他带着沃斯利的旗帜，到达了他的朋友差点就能抵达的地方。

“我拿着亨利的旗子，这面旗帜陪伴他走过了所有的旅程。现在，对我来说也很重要，它一直陪伴着我走到终点，”他说。

“前进……”

极寒、极高、极干

众所周知，南极洲是地球上最冷的大陆，但它也是最高和最干燥的大陆。

寒冷让所有水分凝固，这片土地就像一片沙漠。

覆盖大陆的冰层厚达一英里，使其成为平均海拔最高的陆地，其最高值可达9,613英尺（2930米）。

夏天，这里一天24小时都有阳光照射。奧布雷迪说，“这很奇幻，也让人迷路，但其实我很喜欢这儿”，因为这能让他给太阳能电池板充电。

奧布雷迪必须携带旅途中所消耗的所有热量供给，并将冰和雪煮沸作为饮用水。考虑到人体的能量消耗水平，这几乎是不可能完成的任务。

图片版权 Louis Rudd

除了偶尔在地平线上看到自己的影子，他们很少看到其他的生命形式。

奧布雷迪说，他在南极看到了驻扎在那里的极地研究人员，但他被禁止接受任何可能妨碍他独立完成目标的帮助。

图片版权 Colin O'Brady
Image caption 奧布雷迪正在吃他的早餐燕麦片。

睡觉前，他们每个人都把湿衣服装进睡袋里，这样他们可以用体温在夜间把衣服烘干。

但很快，他们就会回到床上，回想他们的成就，并梦想下一个看似不可能实现的目标。

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