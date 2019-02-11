图片版权 Getty Images Image caption 2020东京奥运及残奥会所有奖牌，将会从电子废料取材制造

2020东京奥运及残奥会所有奖牌，将会从电子废料取材制造。

主办单位在2017年开始收集电子废料，包括旧智能手机及手提电脑。目标希望收集30.3公斤的金，4,100公斤的银，及2,700公斤的铜。

主办单位表示他们有望三月份完成目标。在所收集的金属当中，主办单位在2018年10月已收集了目标90％的金，85％的银。而早于2018年6月，大会已经收集到足够的铜。奖牌设计将于2019年晚些时候公布。

所有回收的金属都是从日本民众收集，包括工商界。截至2018年11月，主办单位已经收集47,488吨废弃的电子产品，当中包括了5百万部旧手提电话。

“估计从收集的电子废料中可以提炼足够的金属，以应付制造奖牌的目标缺口。”《东京2020》主办单位在声明中说。

2016里约奥运的奖牌中，约30％的银及铜均来自回收物料。