图片版权 Reuters Image caption 1970年世界杯上的那一幕，贝利已经在庆祝，并没有马上意识到他的必进头球已经被班克斯的“世纪扑救”化解。

戈登·班克斯（Gordon Banks，哥顿·宾士）作为英格兰足球队的核心成员，随队在1966年7月30日温布利球场（Wembley Stadium，温布莱）击败联邦德国队，为英格兰赢下迄今唯一一座世界杯冠军奖杯。为此，刚刚在81岁之龄离世的他将永远在史册上有一席之地。

然而，这位传奇守门员足球生涯的标志性时刻，却是在赢得世界杯冠军四年之后。当时阿尔夫·拉姆西爵士（Sir Alf Ramsey，蓝斯爵士）率领的英格兰队在墨西哥世界杯的试图卫冕，班克斯在这一届比赛上的一个神奇表现给人们留下了永恒的记忆。

足球史上最伟大的扑救

他在1970年6月7日的瓜达拉哈拉做出的那一记扑救，仍然被很多人认为是足球历史上最伟大的神救。

当时英格兰队在小组赛对阵巴西队，比赛被认为是那一届杯赛上两支最好的球队之间的较量。最终夺冠的巴西队凭借雅伊尔津霍（Jairzinho，渣仙奴）在下半场的经典进球小胜英格兰，但是这场比赛的经典时刻来自上半场。

巴西队队长卡洛斯·阿尔贝托（Carlos Alberto）的传球找到了无人盯防的雅伊尔津霍，后者在右边路晃过了特里·库珀（Terry Cooper，谷巴）之后传中，在禁区内力压汤米·赖特（Tommy Wright，汤美·胡礼）高高跃起争顶成功的是贝利（Pele）。

贝利后来承认，他向下凿出那记强力头球的同时，自己已经喊了一句“goal（进球了）”，但是随后看到的却是身穿蓝色球衣的班克斯，神乎其技地不仅从近门柱横向飞到了远门柱，而且还以无与伦比的灵敏性、技巧和意识，完美地判断出皮球在地上的反弹，用右手将其托出了横梁。

图片版权 Getty Images Image caption 班克斯是1966年英格兰夺得世界杯冠军的重要功臣。

巴西球王当时简直难以相信眼前的一切。英格兰队队长博比·摩尔（Bobby Moore，卜比·摩亚）的第一反应是震惊到举起了双手，然后才为班克斯的表现鼓掌。

BBC的传奇评论员大卫·科尔曼（David Coleman）当时只是说：“多棒的扑救，戈登·班克斯。他挡出了必进之球。”

事后，一向谦逊的班克斯形容，那是一记“幸运”的扑救，但是这一记神救已经和英格兰的世界杯冠军荣誉一起，令他在足球史册中稳占一席。

他说：“他们不会记得我赢过世界杯，而是记得那一扑。”

出生在谢菲尔德的这名守门员，职业生涯开始于第三级别联赛球队切斯特菲尔德（Chesterfield，车士打菲特）。在代表球队的23场比赛里，他就展现出了足够的才华，了在1959年7月以7000英镑的身价签约顶级联赛球队莱斯特城（Leicester City，李斯特城）。

“世界最佳门将”

他也正是在这支球队成名。1963年足总杯半决赛，莱斯特城在希斯堡球场以1-0击败利物浦，他也给出了他自认为是职业生涯当中的最佳表现之一。只不过之后在温布利的决赛以3-1不敌曼联，成为了班克斯个人的一次遗憾。

与此同时，他也日渐成为拉姆西的英格兰国家队全盘计划当中的核心人物。他在1963年4月于温布利1-2负于苏格兰的比赛中首次代表国家队，之后一共73次代表英格兰队出场。

到1966年在英格兰本土举行的世界杯来临时，班克斯已经是球队无可争议的主力门将。在整届比赛当中，他的表现无可挑剔。随着英格兰队最终捧起雷米金杯（Jules Rimet Trophy），班克斯也被广泛看作是当时这项运动的最佳门将。

在1966至1971年间，他连续六年成为国际足联（FIFA）评选的“年度最佳门将”。

图片版权 PA Image caption 效力斯托克城期间的班克斯扑出点球的瞬间。

在俱乐部层面，他却没有得到同样的好运气。到1966－67赛季末，班克斯的主力位置已经受到了新冒起的年轻球员彼得·希尔顿（Peter Shilton）的威胁。

狐狸城最终决定将宝押在年轻人身上，于是竞技状态仍然不俗的班克斯，被淘汰了。

利物浦传奇教练比尔·香克利（Bill Shankly，辛奇利）一直很欣赏班克斯，此时他希望这位门将加盟他的球队。

班克斯的世界杯冠军队友罗杰·亨特（Roger Hunt）告诉他：“先不要签任何球队，香克利会来找你的。”

班克斯也想去安菲尔德（Anfield，晏菲路，利物浦主场），但是召唤终于也没有到来。

英格兰一号

其他球队也有对他感兴趣的，但那是一个俱乐部不愿意为守门员花大价钱的时代，看起来并不高昂的5万英镑要价也令人望而却步。最终，他加盟了相对不那么荣耀光鲜的史托克城（Stoke City，史笃城）。

拉姆西对此则没有任何疑虑。在他看来，班克斯仍然是英格兰土地上最好的门将。

于是就有了1970年墨西哥世界杯上的精彩表现。直至英格兰卫冕失败的那一场比赛之前，班克斯仍然是球队核心人物。

在墨西哥莱昂市对阵西德队的前一天，班克斯感染了当地人俗称“蒙特祖马复仇”（Montezuma's Revenge）的病毒。那是一种伴随腹绞痛和发烧的肠胃病毒。

班克斯先是通过了体检，但是不久后病情又复发了。大受打击的拉姆西只好在中午11点的时候将切尔西（Chelsea，车路士）彼得·博内蒂（Peter Bonetti，邦拿迪）列入上场名单。

英格兰队的一号门将不得不留在酒店房间里，而同样是出色门将的博内蒂却在比赛中怯场。在他表现不稳之下，拉姆西的球队在两球领先的情况下以3-2落败。

班克斯的忽然得病，引发了一些阴谋论——认为这名对于英格兰队来说至关重要的门将是被蓄意下毒的，因为拉姆西对1966年世界杯上的阿根廷队作出了负面评价，使得英格兰在当地不受欢迎。

没有证据证明这一点，而对于英格兰队的备战受到恶意干扰的任何说法，班克斯本人也拒绝认可。

图片版权 Getty Images Image caption 班克斯在温布利大球场做出标志性扑救。

虽然经历了这段时期的失望，但是班克斯随后还是获得了更多荣誉。他在1972年的英格兰足总杯决赛帮助球队2－1击败切尔西，为斯托克城带来他们的第一座重大赛事奖杯。在那一届比赛上，班克斯的决定性贡献是在半决赛对阵西汉姆联了队（West Ham United，韦斯咸）时在加时赛扑出了世界杯冠军队友吉奥夫·赫斯特（Geoff Hurst，靴斯）的点球，最终球队获胜。

不过，他在此后未能再次实现进入足总杯决赛的雄心壮志。在1971和1972年，他的球队两次在半决赛被阿森纳（Arsenal，阿仙奴）淘汰。

班克斯最后一次代表英格兰队出场比赛，对阵的正是他开始国家队生涯时的对手苏格兰。那是1972年5月，英格兰队在汉普顿公园球场（Hampden Park）以1－0击败对手。

退役

也是在那一年的10月22日，这名伟大守门员的足球生涯因为一场意外的悲剧提前终结。他在为一次小伤接受治疗之后开车回家途中遇上车祸，导致右眼失明，从此告别球场。

在那之前一天，班克斯还在作客利物浦的比赛中出场，当时他还有两个月才满34岁，也是当时足球记者协会评选的年度最佳球员。

之后的夏天，他宣布退役。

1977年4月，他曾得出为北美足球联盟（North American Soccer League）的劳德代尔堡前锋队（Fort Lauderdale Strikers）踢球。球队赢得了所在级别联赛的冠军，班克斯也被评为年度最佳门将。他还在爱尔兰联赛的圣帕特里克竞技队（St Patrick's Athletic）踢过了一场比赛，之后他正式结束了个人的足球生涯。

班克斯之后曾有过一段执教经历，先是在维尔港俱乐部（Port Vale）当教练，之后又在泰福特联队（Telford United）担任主帅，但是在1980年12月被解雇之后也谈出教练生涯。

然而，这个男人的名字将永远被放在史上最伟大的球员之列。时至今日，所有的门将作出精彩扑救时，人们还是会提及他当年作为门将时所做过的那一扑。