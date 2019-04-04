图片版权 Reuters Image caption 2018年，黄文思在赢得亚洲女子超蝇量级拳击冠军之后跪在擂台上庆祝。

在中国，女拳击手的数量并不多，但是却正在增长。在一个传统思维令女性远离技击运动的社会里，黄文思就是其中一个敢于挑战突破的人。

“一个女人不是只能在家里相夫教子，”29岁的黄文思说。

她出生在广东一个小镇，在2002年开始练习拳击。三年后她进入了省队，但是在2011年因伤退役。

2015年，她邂逅了如今的丈夫，一年后生下了她的儿子。

产后的黄文思一度患上严重的抑郁，但在康复后，她却开始了艰苦的训练计划，重新回归拳击擂台。

她的努力在2018年得到了回报。她赢下了亚洲女子超蝇量级冠军的金腰带。

图片版权 Reuters Image caption 在广东廉江，黄文思一边在健身房训练备战，一边与丈夫一起照看儿子。

图片版权 Reuters Image caption 除了拳击之外，黄文思还是一个老师。

图片版权 Reuters Image caption 随着比赛日临近，黄文思在浙江宁波继续训练。

图片版权 Reuters Image caption 2018年的比赛前夕，黄文思进行完最后一堂训练课之后前往台北参赛。

图片版权 Reuters Image caption 在台北，黄文思在测重环节中发现，她体重53.5公斤，比标准要求的52.1公斤超了三磅。

图片版权 Reuters Image caption 之后她通过短时间大量排汗来减重，赛会给她两个小时来减掉这三磅。

图片版权 Reuters Image caption 在比赛日上擂台前，黄文思接受助理教练的最后鼓励。

图片版权 Reuters Image caption 在金腰带之战中，黄文思的对手是泰国拳手。

图片版权 Reuters Image caption 比赛持续到第七回合。

图片版权 Reuters Image caption 最终裁判判决黄文思技术击倒对手。

图片版权 Reuters Image caption 比赛后，黄文思在后台喜极而泣。

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