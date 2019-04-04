战胜忧郁症的中国女拳击手黄文思
- 2019年 4月 4日
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在中国，女拳击手的数量并不多，但是却正在增长。在一个传统思维令女性远离技击运动的社会里，黄文思就是其中一个敢于挑战突破的人。
“一个女人不是只能在家里相夫教子，”29岁的黄文思说。
她出生在广东一个小镇，在2002年开始练习拳击。三年后她进入了省队，但是在2011年因伤退役。
2015年，她邂逅了如今的丈夫，一年后生下了她的儿子。
产后的黄文思一度患上严重的抑郁，但在康复后，她却开始了艰苦的训练计划，重新回归拳击擂台。
她的努力在2018年得到了回报。她赢下了亚洲女子超蝇量级冠军的金腰带。
图片受版权保护。