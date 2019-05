图片版权 Reuters Image caption 塞门亚最近转而参加5000米长跑项目,这个距离的项目并不要求她降低自己的睾酮水平。

国际体育仲裁庭(The Court of Arbitration for Sport,简称CAS)就一宗标志性案件作出裁决,允许国际田联(IAAF)在部分项目强制限制女性运动员的睾酮水平。

国际田联此前规定,睾酮过盛的运动员必须强制进行抑制治疗,并称这是“有歧视但却必须”的做法,南非女运动员卡斯特尔·塞门亚(Caster Semenya)以反歧视为由对国际田联的规定提出反对。

这名28岁的奥运选手曾向国际田联发起挑战,反对其在400米至一英里之间的赛跑项目中对女性跑手睾酮水平作出限制的决定。

周三(5月1日),体育仲裁庭驳回了塞门亚的诉求。

塞门亚在她的800米跑项目中过去29次出赛均赢得第一,而她天生具有两性人特征——意味着她身体所分泌的睾酮水平高于常人。

而国际田联的决定则意味着,这名跑手与其他天生有所谓性别分化异常(DSD)的运动员一样,她必须服用睾酮抑制剂,才能继续参加这些中短跑项目的比赛,否则就只能转向其他项目。

对于体育仲裁庭的裁决,塞门亚表示,自己是被针对的对象。

“十年来,国际田联一直试图让我慢下来,但这实际上令我更加强大。CAS的决定不会令我退缩,”她在一份声明中表示。

“我会再次站起来,继续激励年轻女性,和南非以及全世界的运动员。”

CAS表示,他们也认为对有DSD的运动员作特别规定是带有歧视性的,并且对于条例的实际执行有顾虑,但是他们表示,这种“歧视”是“必要、合理以及比例均衡的”,是为了“保护女性体育的廉洁”。

南非田径协会则指,这一裁定是让歧视“合理化”。

什么是DSD?

有性别分化异常的人,在性别上并非沿着一般男女的典型发育过程。

他们的荷尔蒙、基因、生死器官可能同时具有男性和女性的特征,这有可能导致较高水平的睾酮分泌——这一荷尔蒙因素会提升人的肌肉、力量和影响耐力的血红蛋白。

DSD的全写原本是“disorders of sexual development”,但当中意指“紊乱”的“disorder”一字引来争议,带有这种特征人更倾向于用“两性人”的说法,或者将DSD说成是“differences(不同) in sex development”

国际田联的新规定将在5月8日开始生效,意味着受影响的参赛者们,要在一星期内开始药物使用流程,才能赶及参加今年9月在多哈举行的世界田径锦标赛。

国际田联表示,不会强制要求运动员进行任何评估,且任何治疗方式都是由运动员个人来选择。

塞门亚的律师此前曾表示,塞门亚的身体特征是她的“基因天赋”,应该得到赞颂:“有性别分化异常的女性,所具有的基因独特性与体育运动中的其他基因特性没有区别。”

图片版权 EPA Image caption 塞门亚在2018年的国际田联钻石联赛上轻松赢得女子800米冠军。

卡斯特尔·塞门亚案败诉,对女性和体育意味着什么?

- BBC性别议题记者梅加·默汉(Megha Mohan)、BBC国际部体育总编本·萨特兰(Ben Sutherland)分析

在国际田联的瑞士总部,三名体育裁判官用了超过两个月的时间作出这一裁决,同时提及了这一案件当中的敏感性和复杂性。

你对此的看法取决于你的意识形态,而无论你选择如何看待它,理由似乎都非常充分。

支持塞门亚的人认为,这名跑手被惩罚的原因仅仅是她与生俱来的身体特征。她没有作弊,也没有被裁定使用了提升运动表现的药物。

人权观察组织(Human Rights Watch)的LGBT(同性恋、双性恋和跨性别人士)项目研究员凯尔·奈特(Kyle Knight)表示,对于荷尔蒙水平超出接受范围的女性运动员来说,使用国际田联要求的抑制剂“既没有医学上的必要,也令人觉得羞辱”。

人权活动人士指出,在2019年,有关身份认同的光谱已经远远超出二元的维度,所以塞门亚的身体特质,难道不应该像尤塞恩·博尔特(Usain Bolt)的身高或者迈克尔·菲尔普斯(Michael Phelps)的臂展一样被夸耀吗?

国际田联表示,这一决定并不针对塞门亚个人。但事实上,这条规定覆盖的项目正是在塞门亚所参加的女子中短距离赛跑,而不是所有的田径项目,这令人觉得,塞门亚成为了一个靶子。

但是,国际田联却坚持,他们设下这些界限是为了保护体育的廉洁——特别是女性体育。

国际田联主席塞巴斯蒂安·科(Lord Sebastian Coe)向澳大利亚版《每日电讯报》(Daily Telegraph)表示:“我们之所以用性别区分项目,就是因为如果你不这样分,女性就永远不会再赢得冠军或者奖牌,不会再打破我们这项运动的任何纪录。”

这场争议当中的关键点是睾酮的水平。国际田联表示,每升血液当中的睾酮水平高于五个摩尔浓度的女性,在运动表现中会占有很大的优势——她们在总体的女性人口当中也属于异数。换句话说,她们不能代表总体的女性,而这会对女子体育的概念造成影响。

所以他们说,塞门亚应该服用药物,将她的睾酮水平降到规定范围以内。

但是,塞门亚的团队则回应指:“塞门亚不希望通过药物的介入,来改变她原本生来如此的自己。她想要自然地参与竞赛。”

这之后会发生什么,没有人会知道。如果睾酮水平在女子项目当中需要作规定,那么它在男子项目当中可能也同样需要。跨性别(性别与出生时不同)的运动员,并没有被包含在这场讨论当中。

不管怎样,这场裁决意味着,这场争论还远远没有结束。

