图片版权 Xinhua Image caption 韩国U18青年队全体在镜头前致歉。

在中国成都举行的熊猫杯国际青年足球邀请赛上，击败中国18岁以下（U18）青年队夺冠的韩国U18球员脚踩奖杯拍照，事后主办方将奖杯收回。韩国足协周五（5月31日）发表公告，向中国足协和中国人民致歉。

事后，韩国U18青年队全体在镜头前鞠躬致歉的视频发布，而中国足协则将事件上报亚洲足联（AFC）。

跳过 Twitter 帖子 用户名 @PDChina South Korean U18 #soccer team apologized late Wed after celebration photo of winning the China-hosted Panda Cup int'l youth tournament showed a player with foot on the trophy, which was seen as a disrespectful insult among Chinese audiences. pic.twitter.com/gwlVxRll5i — People's Daily, China (@PDChina) 2019年5月30日

当地时间周三（5月29日），韩国18岁以下青年队在熊猫杯最后一场比赛以3比0击败中国18岁以下青年队，但是他们赛后的庆祝动作在中国网络上受到广泛批评，被指“不可原谅”。

相关话题标签在新浪微博上的阅读量超过5000万。

赛事主办方表示，韩国队今后可能不会再被邀请。

“野蛮且粗俗”

中国U18青年队在成都熊猫杯三战皆负，韩国队夺冠后的姿态更惹怒了中国球迷。他们在社交网络上表达了愤怒，“#韩国队U18冠军奖杯将被收回#”的话题标签成为热点。

“我发誓再也不看韩国队了，”一名网友说。另一条评论则指韩国球员的行为“野蛮且粗俗”。

大多数中国球迷表示不接受韩国队的道歉，而《人民日报》旗下小报《环球时报》英文版则发文称，韩国球员的行为“更像是侵略者而不是比赛冠军”，指球队“无视普世体育精神”。

图片版权 xinhua Image caption 韩国国青队3：0击败中国国青队。

不过，也有人认为，韩国队致歉以及主办方收回奖杯，并不能改变中国足球落后的事实。

《环球时报》指：“阻止类似事件再次发生的唯一办法，就是赢球。”

有评论则说，应该“把这张图放大，放进中国足协办公室”。

韩国队：“我们的球员犯了一个大错”

赛后，熊猫杯的主办方成都足协发表声明，指韩国球员的行为是对赛事的“严重侮辱”，要求涉事球员以及韩国青年队进行书面道歉。

成都足协还发布了一段影片，显示韩国U18全队在酒店内站在一起向镜头鞠躬，而涉事球员则带头道歉。

球队道歉声明称：“我们为此事致歉。我们的一个队员犯了一个大错。我们向所有球迷、所有球员所有中国人民诚恳道歉。”

主办方成都足协在声明中还表示“不欢迎违背体育道德和精神的队伍来参赛”。

韩国U18青年队在本届赛事面对新西兰、泰国和中国队的三场比赛中取得全胜。